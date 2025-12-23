Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ “cần Greenland vì an ninh quốc gia”

(GLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc lại mong muốn sáp nhập Greenland - hòn đảo rộng lớn do Đan Mạch kiểm soát, đồng thời cho biết đặc phái viên do ông bổ nhiệm đến hòn đảo này sẽ “dẫn đầu nỗ lực sáp nhập”.

Ngày 22-12, Tổng thống Mỹ Donald Trump tái khẳng định, Mỹ “cần Greenland vì an ninh quốc gia”, đồng thời cho biết đặc phái viên mà ông vừa bổ nhiệm trước đó 1 ngày sẽ thúc đẩy lợi ích của Washington tại khu vực.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu ngày 22-12. Ảnh: Reuters

Phát biểu với các phóng viên tại Palm Beach, bang Florida, Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh rằng mối quan tâm của Mỹ đối với Greenland không xuất phát từ yếu tố kinh tế, mà chủ yếu liên quan đến an ninh. “Chúng ta cần Greenland cho an ninh quốc gia”, Tổng thống Mỹ Trump nói với các phóng viên vào ngày 22-12. “Nhìn dọc theo bờ biển, bạn sẽ thấy tàu Nga và Trung Quốc ở khắp mọi nơi. Chúng ta phải có Greenland”.

Những bình luận của ông Trump được đưa ra ngay sau khi ông bổ nhiệm Thống đốc Louisiana Jeff Landry làm đặc phái viên Mỹ tại Greenland. Tổng thống Trump cho biết, ông bổ nhiệm Thống đốc Landry vì “ông ấy là một người giỏi đàm phán”.

Greenland là một lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch. Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump từng công khai ủng hộ ý tưởng Greenland trở thành một phần của Mỹ, viện dẫn tầm quan trọng chiến lược và tiềm năng tài nguyên của hòn đảo.

Nhà Trắng bắt đầu tính toán chi phí nếu Mỹ tiếp quản Greenland. Ảnh: Reuters

Phản ứng trước động thái mới của Washington, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen và người đứng đầu chính quyền Greenland Jens-Frederik Nielsen đã ra tuyên bố chung, khẳng định Greenland thuộc về người dân Greenland. “Không ai có thể sáp nhập một quốc gia khác, ngay cả khi viện dẫn lý do an ninh quốc tế. Chúng tôi mong muốn được tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ chung". Tuyên bố nêu rõ, đồng thời nhấn mạnh rằng Mỹ không có quyền chiếm đoạt Greenland.

Lãnh đạo của cả Đan Mạch và Greenland đều nhiều lần khẳng định rằng hòn đảo rộng lớn này không phải để bán và họ sẽ tự quyết định tương lai của mình.

Liên minh châu Âu cũng lên tiếng ủng hộ Đan Mạch. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa nhấn mạnh chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ là "những nguyên tắc cốt lõi của luật pháp quốc tế", đồng thời khẳng định EU "hoàn toàn đoàn kết với Đan Mạch và người dân Greenland".

Ngoài ra, nhiều người cũng cho rằng sự giàu có về khoáng sản của hòn đảo dường như đã làm tăng mối quan tâm của Mỹ, với mục tiêu giảm sự phụ thuộc vào hàng xuất khẩu của Trung Quốc.

Đáp lại, Tổng thống Trump khẳng định Mỹ không quan tâm đến Greenland vì khoáng sản. “Chúng tôi có rất nhiều mỏ khoáng sản, dầu mỏ… chúng tôi có nhiều dầu mỏ hơn bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới”, ông Trump nói.