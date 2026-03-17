Các hãng hàng không tạm dừng chuyến bay tới Israel đến hết ngày 30-4

(GLO)- Trong bối cảnh căng thẳng an ninh tại Trung Đông chưa hạ nhiệt, nhiều hãng hàng không quốc tế tiếp tục kéo dài thời gian đình chỉ các chuyến bay đến Israel.

Bộ Giao thông Israel đã cấp phép cho hãng flyDubai thực hiện các chuyến bay giải cứu nhằm hồi hương công dân Israel. Tuy nhiên, hãng hàng không của Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) quyết định chưa nối lại các chuyến bay sau các vụ tấn công nhằm vào sân bay Dubai.

Máy bay của hãng hàng không Flydubai tại sân bay quốc tế Dubai, UAE. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước diễn biến phức tạp về tình hình an ninh khu vực, nhiều hãng hàng không quốc tế đã quyết định tiếp tục đình chỉ các chuyến bay đến Israel trong thời gian tới. Hãng hàng không flyDubai thông báo hủy toàn bộ các chuyến bay tới Israel cho đến ngày 30-4.

Không chỉ flyDubai, nhiều hãng hàng không châu Âu cũng đã thông báo kéo dài thời gian đình chỉ các chuyến bay tới Israel.

Cụ thể, Tập đoàn Lufthansa (bao gồm các hãng Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings và Lufthansa) cho biết đã hủy toàn bộ các chuyến bay đến Tel Aviv cho đến ngày 2-4.

Khi đó, hãng hàng không giá rẻ Wizz Air của Hungary cũng thông báo chưa quay lại Israel ít nhất cho đến tháng 4-2026, đồng thời một số chuyến bay dự kiến trong tháng 3-2026 đã bị hủy.

Hãng hàng không giá rẻ của Anh easyJet quyết định hủy toàn bộ các chuyến bay đến Israel cho đến mùa hè, đồng thời dự kiến chưa quay trở lại Tel Aviv trước tháng 10-2026.

Đồng thời, Cơ quan An toàn Hàng không Liên minh châu Âu (EASA) và Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cũng đã ban hành khuyến cáo cảnh báo các hãng hàng không về rủi ro khi hoạt động tại khu vực này.

Theo các nguồn tin trong ngành hàng không cho biết, flyDubai chịu ảnh hưởng đặc biệt từ các diễn biến an ninh tại khu vực Vùng Vịnh. Thời gian gần đây, sân bay Dubai phải đối mặt với các mối đe dọa an ninh, vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái mang chất nổ.

Hiện nay, các hãng hàng không các nước không thể hạ cánh tại sân bay quốc tế Ben Gurion do một thông báo hàng không (NOTAM) từ Cơ quan Hàng không Dân dụng Israel, trong đó áp đặt những hạn chế nghiêm ngặt đối với hoạt động trong không phận Israel.