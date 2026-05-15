Tin thế giới tối 15-5: Tổng thống Mỹ Donald Trump kết thúc chuyến thăm Trung Quốc

(GLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump kết thúc chuyến thăm Trung Quốc; Nga - Ukraine trao đổi tù binh quy mô lớn; Slovakia sẽ tăng cường cung cấp đạn dược thương mại cho Ukraine; Đánh bom căn cứ quân sự ở Pakistan, 9 người thiệt mạng... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 15-5.

Tổng thống Mỹ Donald Trump kết thúc chuyến thăm Trung Quốc

Chiều 15-5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kết thúc chuyến thăm Trung Quốc 3 ngày. Ra sân bay tiễn Tổng thống Mỹ có Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, Thứ trưởng Ngoại giao Mã Triều Húc và Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Tạ Phong.

Tổng thống Trump lên máy bay chuẩn bị rời Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Trước đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiến hành cuộc gặp hẹp với Tổng thống Trump tại Trung Nam Hải. Ông đánh giá: Chuyến thăm của ông Trump là một sự kiện lịch sử và mang tính cột mốc. Hai bên đã xác định tầm nhìn mới về việc xây dựng mối quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng giữa hai nước.

Chủ tịch Trung Quốc cho biết: Hai bên đã “đạt được nhận thức chung quan trọng về việc duy trì quan hệ kinh tế-thương mại ổn định, mở rộng hợp tác thực chất trong các lĩnh vực và giải quyết thỏa đáng các mối quan ngại của nhau”. Hai bên cũng nhất trí tăng cường liên lạc và phối hợp về các vấn đề quốc tế và khu vực.

Nga - Ukraine trao đổi tù binh quy mô lớn

Ngày 15-5, Bộ Quốc phòng Nga cho biết nước này và Ukraine đã trao đổi mỗi bên 205 tù binh chiến tranh.

Trong tuyên bố trên mạng xã hội, Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ 205 quân nhân nước này đã được đưa trở về từ lãnh thổ do Kiev kiểm soát. Đổi lại, phía Moskva đã bàn giao 205 tù binh chiến tranh thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Các binh sĩ Ukraine và cựu tù binh chiến tranh bày tỏ cảm xúc sau khi đặt chân lên đất Ukraine sau cuộc trao đổi tù binh với Nga, ngày 15-5-2026. Ảnh: Reuters

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các quân nhân Nga được trao trả hiện đang ở Belarus và nhận được sự hỗ trợ về tâm lý cũng như y tế cần thiết. Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) phụ trách cung cấp hỗ trợ nhân đạo trong quá trình đưa những quân nhân này trở về từ nơi giam giữ.

Tuần trước, khi công bố lệnh ngừng bắn kéo dài 3 ngày do Washington làm trung gian, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Nga và Ukraine sẽ thực hiện một cuộc trao đổi 1.000 tù binh.

Slovakia sẽ tăng cường cung cấp đạn dược thương mại cho Ukraine

Tổng thống Slovakia Pellegrini cho biết, nước này sẽ tiếp tục tăng cường cung cấp đạn dược cho Ukraine trên cơ sở hợp tác thương mại.

Phát biểu trước báo giới, Tổng thống Pellegrini nhấn mạnh, Slovakia đang cung cấp hàng triệu viên đạn cho Ukraine và khối lượng này sẽ còn tăng mạnh trong thời gian tới.

Tổng thống Slovakia Pellegrini. Ảnh: Ukraine Breaking News

Hoạt động này không phải là viện trợ miễn phí từ kho vũ khí nhà nước mà là hợp đồng thương mại bình đẳng, giúp hai bên cùng có lợi. Ukraine nhận được đạn dược cần thiết để duy trì khả năng phòng thủ, trong khi Slovakia tận dụng tối đa năng lực sản xuất của mình.

Tổng thống Pellegrini nhấn mạnh, quyết định này xuất phát từ vị thế mới của Slovakia trong lĩnh vực quốc phòng. Thông qua đầu tư mạnh mẽ vào ngành công nghiệp vũ khí, Slovakia đã vươn lên trở thành một trong những nhà sản xuất đạn dược lớn nhất NATO. Ngành công nghiệp quốc phòng hiện chiếm gần 3% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Slovakia.

Đánh bom căn cứ quân sự tại Pakistan, 9 người thiệt mạng

Ít nhất 9 nhân viên an ninh đã thiệt mạng và 21 người bị thương trong vụ tấn công bằng xe chở thuốc nổ nhằm vào một căn cứ quân sự ở tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, phía Tây Bắc Pakistan.

Ngày 15-5, giới chức địa phương xác nhận vụ tấn công xảy ra vào khoảng 19h55 tối 14-5 (giờ địa phương) tại trụ sở lực lượng hướng đạo sinh thuộc huyện miền núi Bajaur.

Hiện trường một vụ đánh bom xe ở Pakistan. Ảnh: THX/TTXVN

Theo thông tin ban đầu, chiếc xe gài chất nổ đã tiếp cận cổng chính của khu phức hợp và được kích nổ ngay sau khi bị lực lượng an ninh chặn lại kiểm tra. Vụ nổ lớn đã phá hủy hoàn toàn cổng chính và làm sập các bức tường xung quanh.

Ngay sau tiếng nổ, một nhóm phiến quân có trang bị vũ khí hạng nặng đã nã súng vào bên trong tòa nhà, dẫn đến một cuộc đấu súng dữ dội với lực lượng an ninh đồn trú. Khi dứt tiếng súng, quân đội Pakistan đã nhanh chóng triển khai chiến dịch cứu hộ và phong tỏa hiện trường.

Hiện chưa có tổ chức nào thừa nhận tiến hành vụ tấn công trên. Lực lượng an ninh Pakistan vẫn đang duy trì chiến dịch truy quét quy mô lớn tại khu vực vùng biên này.