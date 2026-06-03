Tin thế giới tối 2-6: Quan chức cấp cao Iran cảnh báo tái xung đột với Mỹ

(GLO)- Quan chức cấp cao Iran cảnh báo tái xung đột với Mỹ; Israel tiếp tục tấn công vào Liban bất chấp Mỹ công bố lệnh ngừng bắn; Cháy lớn ở thủ đô Indonesia, hàng trăm người mất nhà cửa... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 2-6.

Quan chức cấp cao Iran cảnh báo tái xung đột với Mỹ

Một sĩ quan quân đội cấp cao của Iran hôm 2-6 tuyên bố việc tái xung đột với Mỹ là “không thể tránh khỏi”, trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Tehran và Washington dường như đang rơi vào bế tắc.

"Mỹ yêu cầu chúng tôi phải đầu hàng hoàn toàn, và dân tộc Iran sẽ không bao giờ đầu hàng. Nếu không đầu hàng, xung đột là điều không thể tránh khỏi”, ông Mohammad Jafar Asadi, Phó chỉ huy bộ tư lệnh quân sự trung ương Khatam al-Anbiya của Iran, phát biểu.

Ông Mohammad Jafar Asadi, Phó chỉ huy bộ tư lệnh quân sự trung ương Khatam al-Anbiya của Iran. Ảnh: Mehr

Ông cũng khẳng định Iran vẫn chưa lật hết “những át chủ bài” và đã sẵn sàng cho một cuộc đối đầu tiềm tàng.

"Chúng tôi đã nói nhiều lần rằng chúng tôi vẫn chưa tiết lộ hết những quân bài của mình, và có rất nhiều quân bài chúng tôi sẽ sử dụng nếu cần thiết", ông nói.

Các phát biểu trên nhằm đáp trả những tuyên bố gần đây từ giới truyền thông phương Tây và các quan chức Mỹ về sự dễ bị tổn thương trong khả năng phòng thủ của Iran.

Israel tiếp tục tấn công vào Liban bất chấp Mỹ công bố lệnh ngừng bắn

Bất chấp lệnh ngừng bắn mới tại Liban do Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố đêm 1-6, quân đội Israel ngày 2-6 tiếp tục mở thêm các cuộc tấn công mới vào quốc gia láng giềng. Chiến sự leo thang khiến dư luận lo ngại nguy cơ xung đột bùng phát trở lại là khó tránh khỏi.

Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel vào miền Nam Liban. Ảnh: Reuters

Trong đó, một đòn không kích nhằm vào chiếc ô tô đang lưu thông tại thị trấn biên giới Qlayaa hồi sáng 2-6 đã khiến 3 cha con trong cùng một gia đình thiệt mạng.

Quân đội Israel chưa đưa ra bình luận về vụ việc. Tuy nhiên, trong một thông báo, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết đã ban hành cảnh báo sơ tán đối với người dân tại thành phố Nabatieh, miền Nam Liban, trước khi tiến hành không kích.

Người phát ngôn IDF, Đại tá Avichay Adraee khẳng định cuộc tập kích vào Nabatieh nhằm đáp trả các hành vi vi phạm thỏa thuận ngừng bắn của Hezbollah.

Nga phát hiện chiến dịch xâm nhập vào điện thoại của giới chức cấp cao

Cơ quan An ninh Liên bang nga (FSB) cho biết, các cơ quan tình báo phương Tây đã xâm nhập điện thoại của quan chức Nga và những người có quyền tiếp cận thông tin nhạy cảm.

Nga cáo buộc điệp viên phương Tây xâm nhập điện thoại quan chức nước này. Ảnh: Kapersky.com

Theo tuyên bố của FSB, thiết bị thuộc về các nhà ngoại giao, chính trị gia, quan chức cấp cao và nhà báo Nga có thể đã bị xâm nhập, cho phép các điệp viên nước ngoài ghi lại mọi thứ xung quanh họ và thu thập một lượng lớn dữ liệu.

FSB cho hay, nhân viên của cơ quan này đã phát hiện “một trong những chiến dịch liên quan đến cài đặt phần mềm độc hại trên thiết bị di động lớn nhất từ trước tới nay”. Chiến dịch này nhằm thu thập dữ liệu thông qua việc bí mật truy cập nội dung và tin nhắn, nghe lén các cuộc điện thoại, giám sát âm thanh và hình ảnh xung quanh thiết bị đồng thời thu thập dữ liệu định vị và danh bạ liên lạc.

Ebola chủng hiếm tiếp tục lan rộng tại CHDC Congo

Dịch Ebola tại CHDC Congo đang bước vào giai đoạn đáng lo ngại khi số ca mắc tiếp tục tăng, trong khi chưa có vaccine hay phương pháp điều trị đặc hiệu đối với chủng Bundibugyo.

Các nhân viên y tế Cộng hòa Dân chủ Congo mặc đồ bảo hộ cá nhân đưa quan tài của một bệnh nhân tử vong do Ebola lên xe kéo chuyên dụng tại Bệnh viện Đa khoa Rwampara, ngày 21-5-2026. Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Y tế CHDC Congo Roger Kamba cho biết số ca nhiễm Ebola được xác nhận tại nước này đã tăng lên 343 ca. Các hoạt động ứng phó hiện được triển khai tập trung hơn sau các chuyến công tác của giới chức tới Bunia, thủ phủ tỉnh Ituri - tâm điểm của dịch bệnh. Theo giới chức Congo, nước này đã huy động đầy đủ vật tư y tế cần thiết phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Về phía chính phủ, CHDC Congo cũng cam kết tăng cường cung cấp thông tin chính xác hằng ngày nhằm ngăn chặn tình trạng lan truyền thông tin sai lệch trên mạng xã hội.

Ngoài châu Phi, nhiều quốc gia cũng nâng mức cảnh giác trước nguy cơ dịch bệnh lây lan. Zimbabwe đã thiết lập 3 trung tâm cách ly Ebola, đồng thời tăng cường sàng lọc tại các cửa khẩu dù chưa ghi nhận ca bệnh nào. Trong khi đó, Brazil đã cách ly hai trường hợp có triệu chứng nghi ngờ sau khi trở về từ khu vực có dịch và đang tiếp tục điều tra.

Cháy lớn ở thủ đô Indonesia, hàng trăm người mất nhà cửa

Hàng trăm người đã mất nhà cửa sau khi một vụ hỏa hoạn lớn bùng phát vào tối 1-6 tại khu vực dân cư đông đúc ở thủ đô Jakarta của Indonesia, gây hư hại cho hơn 300 ngôi nhà.

Cháy lớn ở thủ đô Jakarta, Indonesia. Video: Anadolu

Lực lượng cứu hỏa phải đối mặt với nhiều thách thức trong suốt quá trình chữa cháy, bao gồm đường sá tắc nghẽn, đám đông người hiếu kỳ và người dân cố gắng thu hồi đồ đạc khi đám cháy lan rộng.

Nhà chức trách xác nhận đám cháy được khống chế vào khoảng 23h30 ngày 1-6 theo giờ địa phương và được dập tắt hoàn toàn lúc 4h15 sáng 2-6. Tổng cộng 35 xe cứu hỏa và 175 nhân viên đã được huy động để khống chế đám cháy.

Theo các quan chức Indonesia, việc đánh giá thiệt hại và các biện pháp cứu trợ cho các gia đình bị mất nhà cửa đang được tiến hành.