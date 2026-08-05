Tin thế giới sáng 5-8: Nga phóng loạt tên lửa đạn đạo vào Kiev

(GLO)- Nga phóng loạt tên lửa đạn đạo vào Kiev; Đàm phán Iran-Oman về eo Hormuz tiến triển; EU tuyên bố 'vượt qua phép thử' sau khủng hoảng Ceuta... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 5-8.

Nga phóng loạt tên lửa đạn đạo vào Kiev

Lực lượng Nga mở đợt tấn công bằng tên lửa đạn đạo vào Kiev, gây cháy một tòa chung cư 20 tầng cùng nhiều công trình khác.

Nhiều tiếng nổ vang lên tại thủ đô Kiev của Ukraine ngay sau nửa đêm 5-8, sau khi không quân Ukraine cảnh báo nhiều tên lửa đạn đạo đang lao về thành phố.

Các đám cháy bốc lên khi thủ đô Kiev của Ukraine bị tập kích tên lửa sau nửa đêm 5-8. Ảnh: X/Shariy, World News

"Ở quận Obolonskyi, một tòa chung cư 20 tầng đã bốc cháy, nhiều khả năng do trúng tên lửa", Thị trưởng Vitali Klitschko cho biết. Theo ông, mảnh vỡ từ quả tên lửa bị bắn hạ rơi xuống gần một tòa chung cư. Ngoài ra, còn có thông tin về hỏa hoạn tại khu chung cư khác, đám cháy lớn cũng bùng phát ở khu vực ngoại ô.

Chính quyền quân sự thành phố Kiev thông báo trên mạng xã hội rằng các kho hàng tại hai quận đã bốc cháy sau cuộc tấn công.

Quy mô chính xác của cuộc tấn công và thiệt hại do nó gây ra vẫn chưa được xác định.

Đàm phán Iran-Oman về eo Hormuz tiến triển

Bộ Ngoại giao Iran khẳng định, đàm phán giữa nước này và quốc gia láng giềng Oman về vấn đề eo biển Hormuz, đang tiến triển tích cực. Tuy nhiên, các kết quả thảo luận cụ thể, chưa được đề cập.

Đây là lần thứ 2 trong ít ngày, Iran thông báo đàm phán giữa nước này và Oman về eo Hormuz, đạt tiến triển tốt.

Các tàu thuyền ở eo biển Hormuz gần Bandar Abbas ở Iran. Ảnh: Hãng thông tấn Tây Á/Reuters

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmaeil Baqaei cho biết, các cuộc thảo luận Iran-Oman về eo Hormuz, đang diễn ra một cách tích cực cả trên cấp độ kỹ thuật và chính trị.

Trao đổi giữa hai bên tập trung vào việc xác định các tuyến lưu thông an toàn cho tàu thuyền đi qua eo Hormuz theo cả hai hướng ra và vào, trên cơ sở đảm bảo quyền chủ quyền và cân nhắc lợi ích an ninh quốc gia của cả Iran và Oman.

Ông Baqaei khẳng định, kết quả thương thảo sẽ được công bố ngay khi hai bên đạt được thống nhất. Tuy nhiên, các nội dung chi tiết khác không được đề cập. Giới chức Oman cũng chưa lên tiếng xác nhận thông tin.

Về tình hình thực địa, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông (CENTCOM) cho hay trong 3 tháng qua, bất chấp đe dọa gây hấn của Iran, hơn 1.000 tàu hàng các loại vẫn đã lưu thông qua eo Hormuz. Lực lượng Mỹ tại khu vực đã và đang tiếp tiếp tục tích cực hỗ trợ hoạt động này.

Tàu hàng Ấn Độ bị chìm tại Biển Đỏ

Đêm 4-8, Chính phủ Yemen thông báo 1 tàu chở hàng của Ấn Độ đã bị chìm tại khu vực Biển Đỏ sau khi dính đòn tập kích vũ trang. May mắn, toàn bộ thủy thủ đoàn trên tàu đã được cứu sống.

Ảnh minh họa bằng AI

Thông báo của Chính phủ Yemen cho biết, tàu hàng Ấn Độ Faize Noore Oliya, bị tập kích bởi một xuồng vũ trang chứa thuốc nổ tại khu vực ngoài khơi phía Tây Yemen, cách cảng Hodeidah khoảng 21km. Toàn bộ 14 thủy thủ trên tàu, gồm 13 người Ấn Độ và một người Yemen, đã được lực lượng bảo vệ bờ biển của Yemen kịp thời cứu sống.

Tuy nhiên, bối cảnh tàu bị tấn công và bị chìm, không được đề cập cụ thể. Các nguồn độc lập tại khu vực, cũng chưa xác thực thông tin này.

EU tuyên bố 'vượt qua phép thử' sau khủng hoảng Ceuta

Liên minh châu Âu (EU) ngày 4-8 tuyên bố đã vượt qua "phép thử" lớn nhất về an ninh biên giới ngoài kể từ khi Hiệp ước Di cư và Tị nạn mới có hiệu lực.

Tuyên bố được đưa ra sau khi các Bộ trưởng Nội vụ 27 nước thành viên nhóm họp khẩn cấp trực tuyến để xem xét hậu quả từ cuộc khủng hoảng di cư chưa từng có tại Ceuta, vùng lãnh thổ tự trị của Tây Ban Nha ở Bắc Phi.

Người di cư tìm cách vào Ceuta bằng cách bơi qua biển hoặc trèo qua tuyến đê chắn sóng dọc bờ biển Fnideq, thị trấn phía bắc Maroc, ngày 30-7-2026. Ảnh: AA/TTXVN

Phát biểu với báo chí ngay sau cuộc họp, Ủy viên phụ trách Nội vụ và Di cư EU Magnus Brunner cho biết "những ngày vừa qua là phép thử về sức chống chịu của châu Âu, phép thử về an ninh biên giới ngoài của chúng ta. Và hôm nay, tôi có thể nói rằng chúng ta đã vượt qua phép thử đó". Ủy viên Brunner cũng xác nhận EU "đoàn kết hoàn toàn" với Tây Ban Nha, đồng thời ghi nhận vai trò của Madrid trong việc khôi phục trật tự. Ông Brunner nhấn mạnh "khi cần thiết, tình hình đã được kiểm soát. Điều đó không xảy ra một cách ngẫu nhiên".

Mặc dù vậy, cuộc họp trực tuyến bất thường này chưa thể hàn gắn rạn nứt chính trị giữa Tây Ban Nha và Italy. Italy là nước đầu tiên đơn phương áp đặt kiểm soát biên giới đường không và đường biển với Tây Ban Nha từ ngày 1-8 và có hiệu lực suốt tháng 8.