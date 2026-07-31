Ông Trump bất ngờ đổi giọng về kế hoạch để Ukraine sản xuất tên lửa Patriot

(GLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết: Washington vẫn đang xem xét khả năng cấp phép để Ukraine sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot, đồng thời nhấn mạnh đây là công nghệ quân sự nhạy cảm nên cần thận trọng.

Trả phỏng vấn qua điện thoại với báo chí Anh ngày 31-7, ông Trump nói rằng, Patriot là hệ thống vũ khí có năng lực đặc biệt, vì vậy Mỹ không thường xuyên cấp phép cho các quốc gia khác tiếp cận công nghệ và tham gia sản xuất.

Ông cũng khẳng định, ưu tiên của Washington hiện nay vẫn là tìm giải pháp chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine, thay vì tập trung vào việc cung cấp thêm tên lửa.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: IRNA/TTXVN

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra 2 ngày sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng. Sau cuộc hội đàm, ông Zelensky cho biết hai bên đã trao đổi về khả năng hợp tác sản xuất tên lửa Patriot cùng một số lĩnh vực quốc phòng khác, đồng thời thông báo Tổng thống Mỹ đã đồng ý cấp các giấy phép cần thiết để Kiev triển khai kế hoạch này.

Tuy nhiên, phát biểu mới nhất của ông Trump cho thấy Washington vẫn chưa đưa ra cam kết cuối cùng về việc cho phép Ukraine sản xuất hoặc đồng sản xuất tên lửa Patriot.

Hiện, các tập đoàn quốc phòng Mỹ Lockheed Martin và RTX đều tham gia chế tạo các loại tên lửa đánh chặn sử dụng trong hệ thống Patriot. Mọi thỏa thuận cho phép Ukraine sản xuất loại vũ khí này đều phải được chính phủ Mỹ phê duyệt, đồng thời giải quyết các yêu cầu liên quan đến chuyển giao công nghệ, bảo mật và năng lực sản xuất.

Đại sứ Ukraine tại Mỹ Olha Stefanishyna cho biết: Kiev đang thảo luận với Lầu Năm Góc về việc cấp giấy phép sản xuất tên lửa Patriot PAC-3 trong nước. Theo bà, quá trình này có thể kéo dài từ 1-5 năm.

Ngoài phương án sản xuất trong nước, Ukraine cũng đang trao đổi với phía Mỹ về khả năng ký hợp đồng mua dài hạn tên lửa PAC-3, đồng thời điều chỉnh vị trí trong dây chuyền sản xuất với một khách hàng khác nhằm rút ngắn thời gian nhận hàng.

Patriot hiện là một trong những thành phần quan trọng nhất của mạng lưới phòng không Ukraine, đặc biệt trong đánh chặn tên lửa đạn đạo nhằm vào Kiev và nhiều thành phố lớn. Tuy nhiên, số lượng hệ thống cùng tên lửa đánh chặn mà Ukraine sở hữu vẫn chưa đáp ứng nhu cầu bảo vệ các khu dân cư, cơ sở năng lượng và hạ tầng quân sự.

Ngày 30-7, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cũng cho biết Warsaw sẽ sớm xem xét khả năng chuyển thêm tên lửa cho các hệ thống Patriot của Ukraine sau khi một vật thể được cho là tên lửa hành trình Nga bay lạc vào lãnh thổ Ba Lan trong một đợt tập kích quy mô lớn nhằm vào Ukraine.

Trong khi đó, Tổng thống Zelensky tiếp tục kêu gọi các đối tác phương Tây cung cấp thêm hệ thống Patriot và tên lửa đánh chặn khi Nga gia tăng các cuộc không kích.