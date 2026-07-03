Nga tăng cường không kích Kiev, NATO chịu sức ép về hỗ trợ phòng không

(GLO)- Đợt không kích quy mô lớn của Nga nhằm vào thủ đô Kiev mới đây đã làm gia tăng sức ép với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong việc duy trì hỗ trợ phòng không cho Ukraine, trong bối cảnh nguồn cung tên lửa đánh chặn Patriot vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng.

Theo quan chức Ukraine, cuộc tập kích rạng sáng 2-7 bằng hàng trăm UAV và tên lửa đã khiến ít nhất 27 người thiệt mạng, hơn 90 người bị thương và khoảng 130 công trình tại Kiev bị hư hại.

Sau vụ tấn công, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho rằng mức độ thiệt hại cho thấy Ukraine vẫn thiếu các hệ thống phòng không hiện đại mà các đối tác đã cam kết cung cấp.

Trong bối cảnh đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov đã kêu gọi gần 40 quốc gia đối tác khẩn cấp chuyển giao các tên lửa đánh chặn Patriot từ kho dự trữ hiện có trong tháng 7, đồng thời đề nghị các nước tham gia cơ chế cung ứng đẩy nhanh tiến độ viện trợ. Theo Kiev, các quốc gia chuyển giao tên lửa sẽ được bù đắp bằng các lô hàng mà Ukraine đã ký hợp đồng mua trong thời gian tới.

Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết nước này đã ký hợp đồng mua hàng trăm tên lửa Patriot PAC-2 với sự hỗ trợ của Đức, song việc bàn giao dự kiến chỉ diễn ra trong những năm tới. Kiev cũng đang thúc đẩy kế hoạch mua thêm khoảng 100 tên lửa Patriot thông qua khoản vay trị giá 1 tỷ euro do Liên minh châu Âu (EU) bảo lãnh.

Hệ thống phòng không Patriot của Mỹ tại sân bay Warsaw-Radom ở Radom, Ba Lan. Ảnh tư liệu: PAP/TTXVN

Tuy nhiên, việc đáp ứng nhu cầu của Ukraine đang đặt NATO trước nhiều thách thức. Nhiều quốc gia thành viên hiện sử dụng Patriot như một trong những thành phần chủ lực của hệ thống phòng không quốc gia. Theo đánh giá của các chuyên gia quốc phòng, một số nước tỏ ra thận trọng hơn trong việc chuyển giao thêm tên lửa đánh chặn do lo ngại ảnh hưởng đến năng lực sẵn sàng chiến đấu của chính mình.

Tuy nhiên, trên thực tế, lượng tên lửa tiêu hao trong các cuộc xung đột gần đây đã vượt quá tốc độ sản xuất hiện nay. Ngay cả khi năng lực sản xuất được mở rộng, việc bổ sung kho dự trữ của các nước có thể sẽ mất nhiều năm.

Trong khi đó, Nga tiếp tục sử dụng chiến thuật kết hợp số lượng lớn UAV với tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo trong cùng một đợt tập kích nhằm gây quá tải cho hệ thống phòng không của Ukraine.

Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, quân đội nước này đã nâng cao hiệu quả đánh chặn tên lửa đạn đạo Iskander bằng hệ thống Patriot sau khi áp dụng quy trình đánh giá sau tác chiến theo tiêu chuẩn của NATO.

Tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO tại Ankara, dự kiến diễn ra trong hai ngày 7 và 8-7, các nước thành viên được cho là sẽ xem xét gói hỗ trợ trị giá 40 tỷ euro (khoảng 43 tỷ USD) dành cho Ukraine.