NATO tăng lá chắn Baltic, Mỹ tuyên bố sát cánh cùng đồng minh

Tướng Mỹ tuyên bố Washington sẽ sát cánh cùng các đồng minh châu Âu trong việc bảo vệ các nước Baltic, trong bối cảnh NATO bổ sung một sở chỉ huy mới cho khu vực này.

"Các bạn đã sẵn sàng làm nhiều hơn nữa và biến lời nói thành hành động. Mỹ sẽ luôn sát cánh cùng các bạn", tướng Chris Donahue, chỉ huy lực lượng lục quân NATO tại châu Âu, phát biểu tại sự kiện ở thị trấn Valga của Estonia ngày 30.6.

Theo ông, năng lực răn đe không được tạo ra bằng "những lời nói suông trên bục diễn thuyết", mà bằng sự hiện diện thực tế của binh sĩ trên thực địa. Tướng Donahue, người dự kiến rời chức vụ trong tuần này, hiện cũng là chỉ huy lục quân Mỹ tại châu Âu và châu Phi.

Tàu không người lái của hải quân Mỹ di chuyển trong cuộc tập trận BALTOPS 26 của NATO tại biển Baltic ngày 15.6.2026. Ảnh: REUTERS

Từ lâu, lực lượng NATO tại 3 nước Baltic gồm Lithuania, Latvia, Estonia và miền bắc Ba Lan được đặt dưới sự chỉ huy của một sở chỉ huy đa quốc gia duy nhất tại thành phố Szczecin (tây bắc Ba Lan).

Việc lập thêm một khu vực chỉ huy cho phép NATO điều động lực lượng đến Baltic nhanh hơn trong trường hợp cần thiết. Theo điều chỉnh mới, 2 sư đoàn đa quốc gia tại Estonia và Latvia sẽ thuộc quyền chỉ huy của quân đoàn Đức - Hà Lan đóng tại thành phố Muenster (Đức).

NATO cảnh báo Nga có thể đủ khả năng tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào lãnh thổ các nước đồng minh sớm nhất vào năm 2029 nếu tiếp tục tăng cường vũ trang với tốc độ hiện nay. Điện Kremlin bác bỏ cáo buộc có kế hoạch tấn công NATO.

Châu Âu hiện chịu áp lực tăng cường năng lực phòng thủ ngày càng lớn, đặc biệt sau các chỉ trích từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, người cho rằng các đồng minh châu Âu chưa phát huy đầy đủ sức mạnh quân sự của mình.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius ngày 30.6 nói việc NATO điều chỉnh cơ cấu chỉ huy là thông điệp rõ ràng về quyết tâm bảo vệ lãnh thổ đồng minh. "Đây là minh chứng rõ ràng và mạnh mẽ về sự đoàn kết, khả năng sẵn sàng của NATO và quyết tâm chung của chúng ta trong việc bảo vệ từng tấc đất lãnh thổ của các nước đồng minh", ông Pistorius nói tại Valga.

Khi hoạt động đầy đủ, một quân đoàn thường chỉ huy 3 sư đoàn, tương đương khoảng 40.000 - 60.000 quân. Trong thời bình, quân đoàn thường duy trì như một cấu trúc chỉ huy tinh gọn, nhưng có đủ các chức năng chuyên biệt như pháo binh, phòng không và quân y để hỗ trợ triển khai nhanh khi khủng hoảng xảy ra.

Quân đoàn đa quốc gia đông bắc tại Szczecin được thành lập năm 2017. Một quan chức quân sự NATO cho biết việc bổ sung quân đoàn thứ 2 phụ trách phòng thủ Baltic sẽ giúp liên minh triển khai "lực lượng quy mô lớn một cách nhanh chóng" nếu tình hình xấu đi.

Theo Trí Đỗ (thanhnien.vn)