Nhiều nước từ chối tham gia bảo vệ Hormuz, Tổng thống Trump nói “không cần bất kỳ sự giúp đỡ nào”

(GLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đưa ra một tuyên bố mạnh mẽ liên quan đến chiến dịch quân sự tại Trung Đông khi cho biết phần lớn các quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) không muốn tham gia cùng Mỹ trong chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.

Tổng thống Trump chỉ rõ, mặc dù nhiều quốc gia đồng ý với lập trường của Mỹ rằng Iran không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng các nước này vẫn từ chối tham gia trực tiếp vào chiến dịch quân sự. Ông nhấn mạnh rằng điều này không gây bất ngờ, bởi trong nhiều năm, Mỹ đã phải chi hàng trăm tỷ USD để bảo vệ các quốc gia này mà không nhận lại sự hỗ trợ tương xứng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (giữa) phát biểu trong cuộc họp báo sau Hội nghị thượng đỉnh NATO ở La Haye, Hà Lan ngày 25/6/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Trump chỉ trích cấu trúc NATO như một mối quan hệ một chiều, trong đó Mỹ gánh vác phần lớn trách nhiệm an ninh trong khi các đồng minh không hành động khi Washington cần. Ông khẳng định đây là thực tế đã tồn tại trong nhiều thập niên và nay đã bộc lộ rõ ràng trong bối cảnh chiến tranh hiện tại.

Tổng thống Trump gọi đây là “một phép thử lớn” đối với NATO, đồng thời cảnh báo liên minh đang mắc sai lầm rất nghiêm trọng khi từ chối hỗ trợ Mỹ.

Theo ông Trump, việc bảo vệ Eo biển Hormuz không chỉ phục vụ lợi ích của Mỹ mà còn nhằm ngăn chặn Iran phát triển vũ khí hạt nhân, qua đó bảo đảm ổn định toàn cầu. Tuy nhiên, các nước NATO cùng nhiều đối tác như Nhật Bản, Australia hay Hàn Quốc đều không hưởng ứng lời kêu gọi này.

Đáng chú ý, Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ đã đạt được thành công quân sự quyết định tại Iran. Ông cho biết hải quân, không quân, hệ thống phòng không và radar của Iran đã bị vô hiệu hóa, đồng thời cơ cấu lãnh đạo ở nhiều cấp độ cũng đã bị loại bỏ, khiến Iran không còn khả năng đe dọa Mỹ và các đồng minh trong khu vực.

Từ đó, ông chủ thứ 47 của Nhà Trắng đi đến kết luận rằng Mỹ không còn cần đến sự hỗ trợ của NATO, cũng như các đồng minh khác.