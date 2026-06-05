Tin thế giới tối 5-6: Ngừng bắn cục bộ tại khu vực nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia

(GLO)- Ngừng bắn cục bộ tại khu vực nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia; Israel tiếp tục tấn công dữ dội Liban, Iran và Houthi cảnh báo tham chiến; Nhật Bản bổ sung thêm 3000 tỷ yen ứng phó với giá năng lượng tăng cao ... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 5-6.

Ngừng bắn cục bộ tại khu vực nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết một lệnh ngừng bắn cục bộ đã có hiệu lực trên tiền tuyến gần nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia vào sáng 5-6 nhằm tạo điều kiện sửa chữa các đường dây điện và ngăn ngừa nguy cơ xảy ra rủi ro hạt nhân.

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Ảnh: AFP

Theo thông báo, dưới sự giám sát của các chuyên gia IAEA, các kỹ thuật viên từ cả 2 phía sẽ bắt đầu sửa chữa những hư hại do chiến sự gây ra đối với đường dây điện Dniprovska 750kV trong những ngày tới, sau khi khu vực được rà phá bom mìn quy mô lớn.

Đường dây điện này đã bị ngắt kết nối hơn 2 tháng trước, khiến nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu hoàn toàn phụ thuộc vào một đường dây 330kV duy nhất để cung cấp điện phục vụ việc làm mát 6 lò phản ứng đang ngừng hoạt động.

Đây đã là lệnh ngừng bắn tạm thời thứ 6 kể từ khi Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi bắt đầu các cuộc đàm phán với Nga và Ukraine nhằm bảo đảm nguồn điện bên ngoài cho nhà máy cũng như duy trì an toàn hạt nhân.

11 quốc gia châu Âu đề nghị EU siết chặt thị thực đối với công dân Nga

Ngày 4-6, 11 quốc gia châu Âu đồng loạt kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) siết chặt hơn nữa việc cấp thị thực Schengen cho công dân Nga.

Chỉ riêng trong năm 2025, EU đã cấp tới hơn 620.000 thị thực Schengen cho công dân Nga Ảnh: Reuters

Trong bức thư chung gửi tới Ủy ban châu Âu (EC), nhóm 11 nước bao gồm Ba Lan, Thụy Điển, cộng hòa Séc, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Latvia, Litva, Hà Lan, Na Uy và Iceland đã nhấn mạnh EU cần một "bàn tay sắt" thống nhất và cứng rắn hơn. Mục tiêu là chấm dứt tình trạng lỏng lẻo tại một số quốc gia thành viên, vốn đang có chính sách thị thực linh hoạt với Nga.

Nhóm nước này đề xuất sửa đổi Bộ luật Thị thực của EU nhằm áp dụng các biện pháp hạn chế đồng bộ trên toàn khối Schengen, bao gồm siết chặt việc cấp thị thực du lịch và thị thực nhập cảnh nhiều lần đối với công dân Nga.

Chỉ riêng trong năm 2025, EU đã cấp tới hơn 620.000 thị thực Schengen cho công dân Nga, và có đến gần 80% trong số đó (khoảng 478.000 thị thực) là dành cho mục đích du lịch.

Israel tiếp tục tấn công dữ dội Liban, Iran và Houthi cảnh báo tham chiến

Truyền thông Liban cho biết ít nhất 7 người đã thiệt mạng và hơn 10 người khác bị thương, trong các cuộc không kích mới nhất của quân đội Israel vào khu vực phía Nam Liban hồi sáng sớm nay, gần một ngày sau khi lệnh ngừng bắn Israel- Liban được công bố.

Khói bốc từ một địa điểm ở miền nam Liban sau một cuộc tấn công của Israel. Ảnh: Reuters

Tính chung trong 24 giờ ngừng bắn đầu tiên, các đợt tập kích của Israel vào Liban khiến tổng cộng 12 người chết và khoảng 20 người khác bị thương. Chính phủ Liban gọi đây là sự vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ bảo trợ. Tuy nhiên, quân đội Israel chưa đưa ra bình luận liên quan.

Phản ứng về chiến dịch leo thang xung đột của Israel tại Liban, mặt trận mà Iran nhiều lần tuyên bố là phải có trong mọi thỏa thuận với Mỹ, Cố vấn quân sự cấp cao của Đại giáo chủ Iran Mojtaba Khamenei, ông Mohsen Rezaei cáo buộc Israel đang âm mưu thúc đẩy xung đột tại Liban nhằm phá hoại các cuộc hòa đàm Mỹ-Iran. Nếu âm mưu phá hoại này tiếp diễn, Iran không ngần ngại phóng tên lửa để ngăn chặn.

Đáng chú ý, cũng trong sáng nay, sau thời gian dài “án binh bất động”, lực lượng Houthi ở Yemen đã bất ngờ đưa ra phản ứng. Thủ lĩnh Phong trào Houthi, Abdul Malik al-Houthi tuyên bố nhóm này đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi kịch bản đối đầu và leo thang trở lại tại khu vực.

Nhật Bản bổ sung thêm 3000 tỷ yen ứng phó với giá năng lượng tăng cao

Quốc hội Nhật Bản ngày 5-6 đã phê chuẩn gói ngân sách bổ sung trị giá 3.110 tỷ yen (khoảng 19 tỷ USD) cho năm tài khóa 2026 nhằm giảm bớt tác động của giá năng lượng tăng cao.

Trạm dự trữ dầu quốc gia Shibushi ở quận Kagoshima, miền Tây Nam Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo đó, Quỹ dự trữ ứng phó với tình hình Trung Đông sẽ được thành lập với quy mô 2.500 tỷ yen để giảm thiểu các tác động đến người dân Nhật Bản. Quỹ này sẽ được phân bổ để giải quyết các vấn đề như tăng trợ cấp xăng dầu, hỗ trợ người sử dụng khí hóa lỏng LP hoặc các doanh nghiệp sử dụng điện siêu cao áp.

Ngoài ra, 100 tỷ yen sẽ được phân bổ để trợ cấp cho chính quyền địa phương, và 513,5 tỷ yen sẽ được sử dụng để bổ sung cho quỹ dự phòng chung dùng cho việc hỗ trợ giá điện và khí đốt trong giai đoạn tháng 7-9 năm nay. Toàn bộ các khoản ngân sách này sẽ được tài trợ bằng nguồn trái phiếu chính phủ.