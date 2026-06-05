Tin thế giới sáng 5-6: Tổng thống Ukraine đề xuất gặp trực tiếp lãnh đạo Nga để bàn việc chấm dứt chiến tranh

(GLO)- Tổng thống Ukraine đề xuất gặp trực tiếp lãnh đạo Nga để bàn việc chấm dứt chiến tranh; Nga hé lộ bí mật về "tên lửa không thể đánh chặn" Oreshnik; Israel không kích các khu dân cư ở Gaza, ít nhất 9 người thiệt mạng... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 5-6.

Tổng thống Ukraine đề xuất gặp trực tiếp lãnh đạo Nga để bàn việc chấm dứt chiến tranh

Trong một thư ngỏ gửi tới Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đề xuất tổ chức một cuộc gặp trực tiếp với nhà lãnh đạo Nga để thảo luận việc chấm dứt chiến tranh, đồng thời khẳng định ông cũng sẵn sàng cho một lệnh ngừng bắn toàn diện.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Ảnh: PAP-THX/TTXVN

Trong bức thư được đăng ngày 4-6 trên trang web của Phủ tổng thống Ukraine, ông Zelensky viết: “Ukraine đề xuất chấm dứt cuộc chiến này thông qua đối thoại trực tiếp giữa chúng tôi và ông. Tôi đề xuất một cuộc gặp. Ukraine sẵn sàng cho một lệnh ngừng bắn toàn diện trong thời gian diễn ra các cuộc thương lượng".

Tổng thống Ukraine lưu ý Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ và một số quốc gia Arập đã bày tỏ sẵn sàng đăng cai tổ chức các cuộc đàm phán như vậy. Ông Zelensky cũng đề xuất một cuộc trao đổi tù binh chiến tranh theo hình thức "tất cả đổi tất cả", đánh giá điều này có thể là một sự khởi đầu tốt để chấm dứt chiến tranh.

Phản ứng với động thái trên từ Kiev, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nói rằng Điện Kremlin đã xem xét bức thư và sẽ báo cáo với Tổng thống Putin sau cuộc họp làm việc của nhà lãnh đạo Liên bang Nga.

Ông Peskov nói: “Tổng thống Putin đã nói rằng nếu ông Zelensky muốn đối thoại, ông ấy có thể đến Moscow và làm điều đó”.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng việc các nhà lãnh đạo của Ukraine và Nga tiến hành đàm phán trực tiếp sẽ là điều "tuyệt vời", nhưng ông cũng nhấn mạnh cả hai bên đều cần phải đưa ra những thỏa hiệp.

Nga hé lộ bí mật về "tên lửa không thể đánh chặn" Oreshnik

Tổng thống Vladimir Putin tiết lộ, Nga chưa từng sử dụng tên lửa đạn đạo siêu thanh tầm trung có khả năng kép Oreshnik "theo đúng nghĩa" trong các cuộc tấn công vào lãnh thổ Ukraine.

Nga tuyên bố tên lửa Oreshnik của nước này gần như không thể đánh chặn. Ảnh: Belta

"Chúng tôi chưa từng một lần sử dụng tên lửa Oreshnik trong chiến đấu thực tế nào theo đúng nghĩa của từ này trên lãnh thổ Ukraine", Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu ngày 4-6.

Ông đồng thời lưu ý rằng Nga trước đây "đã thử nghiệm các hệ thống tương tự tại các bãi thử, chứ không phải Oreshnik”.

Nga đã xác nhận 3 cuộc tấn công riêng biệt vào Ukraine bằng loại tên lửa được thiết kế để mang cả đầu đạn hạt nhân lẫn đầu đạn thông thường này: nhắm vào một cơ sở công nghiệp quốc phòng ở Dnepr vào cuối năm 2024, một nhà máy sản xuất máy bay chiến đấu ở Lviv vào tháng 1, và một mục tiêu được cho là một nhà kho tại thị trấn Belaya Tserkov gần Kiev vào tháng 5.

Israel không kích các khu dân cư ở Gaza, ít nhất 9 người thiệt mạng

Các cuộc không kích của Israel tại Gaza ngày 4-6 đã khiến ít nhất 9 người Palestine, trong đó có 5 thành viên cùng một gia đình.

Tổng số người thiệt mạng tại Gaza kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực vào tháng 10-2025 đã lên đến 936 người. Ảnh: Reuters

Theo Bệnh viện Shifa, nơi tiếp nhận các thi thể, 9 người đã thiệt mạng, bao gồm 2 phụ nữ và 2 trẻ em, do các cuộc tấn công riêng biệt tại thành phố Gaza. Các nhân viên y tế cũng cho biết, cuộc tấn công tại một căn hộ đã khiến 5 thành viên trong một gia đình thiệt mạng, chỉ duy nhất 1 bé gái sống sót sau vụ tấn công này.

Đây là những trường hợp tử vong mới nhất tại vùng lãnh thổ ven biển bị bao vây, nâng tổng số người thiệt mạng tại Gaza kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực vào tháng 10-2025 lên 936 người.

Ấn Độ và Venezuela tăng cường hợp tác năng lượng

Ấn Độ và Venezuela đã nhất trí tăng cường hợp tác năng lượng và hướng tới thiết lập quan hệ đối tác dài hạn trong lĩnh vực dầu khí, trong bối cảnh New Delhi đang đẩy mạnh đa dạng hóa nguồn cung năng lượng trước những bất ổn kéo dài tại Trung Đông.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống lâm thời Venezuela, Delcy Rodríguez tại New Delhi ngày 4-6. ﻿Ảnh: ANI

Nội dung trên được đưa ra trong cuộc gặp giữa Thủ tướng Narendra Modi và Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez, đang có chuyến thăm Ấn Độ từ ngày 3-7/6. Hai bên đã trao đổi các biện pháp mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, thương mại, đầu tư, khai khoáng, y tế và giao thông vận tải. Đặc biệt, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh nhu cầu xây dựng quan hệ đối tác ổn định và lâu dài trong lĩnh vực dầu khí.

Ngoài dầu khí, hai bên cũng thảo luận khả năng mở rộng hợp tác sang lĩnh vực khoáng sản chiến lược. Venezuela sở hữu trữ lượng lớn vàng, kim cương và nhiều loại khoáng sản quan trọng phục vụ các ngành công nghệ cao, sản xuất pin và chuyển đổi năng lượng xanh của Ấn Độ.