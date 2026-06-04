Tin thế giới tối 4-6: Lãnh tụ Tối cao Iran ra tuyên bố cứng rắn với Mỹ

(GLO)- Lãnh tụ Tối cao Iran ra tuyên bố cứng rắn với Mỹ; 32 nước đồng minh NATO tới thăm Ukraine bất chấp cảnh báo của Nga; Triều Tiên hoàn thiện kế hoạch mở rộng lực lượng hạt nhân... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 4-6.

Lãnh tụ Tối cao Iran ra tuyên bố cứng rắn với Mỹ

Trong một tuyên bố dài bằng văn bản nhân kỷ niệm ngày mất của người sáng lập Cộng hòa Hồi giáo Iran hôm 4-6, Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei cáo buộc Mỹ và Israel đang cố gắng gieo rắc sự chia rẽ trong nội bộ người dân Iran.

Chân dung Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei trên đường phố Iran. Ảnh: Getty

Lãnh tụ Tối cao Iran cho rằng Mỹ và Israel đã “chịu thất bại” và phải đối mặt với “đòn giáng quyết định”, nhưng ông cũng cảnh báo người dân Iran rằng đối thủ đang “gieo rắc sự nghi ngờ, tuyệt vọng, sợ hãi, ngờ vực và bất đồng” trong người dân.

“Để đối phó với những âm mưu thù địch này, tất cả các thành viên trong xã hội phải đáp trả bằng sự kiên định, tầm nhìn rõ ràng, duy trì sự thống nhất và gắn kết, lòng tin lẫn nhau, và từ chối lặp lại luận điệu của đối phương. Làm như vậy, họ có thể vô hiệu hóa các mục tiêu xấu xa của đối phương”, ông Khamenei nhấn mạnh.

Tuyên bố mới nhất của Lãnh tụ Tối cao Iran được đưa ra trong bối cảnh lệnh ngừng bắn giữa Iran và Mỹ có nguy cơ đổ vỡ khi các cuộc đấu súng liên tục nổ ra và đàm phán vẫn bế tắc.

32 nước đồng minh NATO tới thăm Ukraine bất chấp cảnh báo của Nga

Ngày 4-6, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cho biết các đại diện cấp cao từ toàn bộ 32 quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã tới thủ đô Ukraine cùng với Tổng Thư ký NATO Mark Rutte bất chấp những nỗ lực đe dọa của Mosocw đối với các nhà ngoại giao nước ngoài khi yêu cầu họ rời khỏi Kiev.

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cùng đại diện cấp cao từ toàn bộ 32 quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại thủ đô Kiev của Ukraine ngày 4-6-2026. Ảnh: Andrii Sybiha/FB

Theo ông Sybiha, phái đoàn gồm 32 nhà ngoại giao cấp cao đại diện cho tất cả đồng minh NATO, dưới sự dẫn đầu của Tổng Thư ký NATO Mark Rutte.

Tổng thống Volodymyr Zelensky và Tổng Thư ký NATO đã đồng chủ trì một cuộc họp của Hội đồng NATO-Ukraine, đồng thời tiến hành các cuộc hội đàm song phương riêng biệt.

Ông Sybiha cho biết thêm rằng các cuộc thảo luận chủ yếu tập trung vào việc tăng cường năng lực phòng không của Ukraine trước việc Liên bang Nga ngày càng sử dụng nhiều tên lửa đạn đạo.

Ngoại trưởng Ukraine cũng cho biết các nước đồng minh NATO đã thảo luận về những đóng góp bổ sung thông qua Danh sách Nhu cầu Ưu tiên của Ukraine (PURL), cơ chế cho phép các quốc gia châu Âu tài trợ việc mua sắm vũ khí do Mỹ sản xuất cho Ukraine.

Triều Tiên hoàn thiện kế hoạch mở rộng lực lượng hạt nhân

Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), ngày 3-6, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cho biết nước này đã hoàn thiện kế hoạch mở rộng lực lượng hạt nhân của mình theo cấp số nhân. Tuyên bố được ông Kim đưa ra nhân chuyến thăm một nhà máy sản xuất vật liệu hạt nhân mới được khánh thành.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thị sát nhà máy sản xuất vật liệu hạt nhân mới. Ảnh: KCNA

Bài báo cho biết trong chuyến thị sát, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đánh giá cao việc ngành sản xuất vật liệu hạt nhân đang thực hiện tốt các nghị quyết được thông qua tại các phiên họp toàn thể gần đây của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên. Theo ông, tình hình thế giới và khu vực bất ổn với những nguy cơ đối đầu lâu dài, các mối đe dọa hiện hữu cũng như mối đe dọa tiềm tàng, làm nổi bật tính cấp bách về việc tăng cường cả về chất lượng và số lượng lực lượng hạt nhân vì mục đích quốc phòng.

Trong khi đó, ngày 4-6, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong Young đề xuất đối thoại 4 bên gồm Hàn Quốc, Triều Tiên, Mỹ và Trung Quốc nhằm thiết lập một cơ chế hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên.

Mỹ: Nổ súng sau lễ tốt nghiệp trung học khiến nhiều người thương vong

Ngày 3-6, cảnh sát khu vực cho biết một vụ nổ súng đã xảy ra sau lễ tốt nghiệp tại trường trung học Fairfield, cách thành phố San Francisco, bang California của Mỹ khoảng 80 km về phía Tây Bắc, khiến một người thiệt mạng và 3 người bị thương.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thị sát nhà máy sản xuất vật liệu hạt nhân mới. Ảnh: KCNAHiện trường vụ xả súng ở Fairfield, California vào ngày 3-6-2026. Ảnh: ABC10

Theo CNN, phát biểu tại cuộc họp báo, sĩ quan cảnh sát Michelle Belyea thuộc Sở Cảnh sát Fairfield cho biết lực lượng chức năng nhận được tin báo về vụ nổ súng tại trường vào khoảng 19h15 ngày 3-6 (tức 9h15 ngày 4-6 theo giờ Việt Nam), đồng thời xác nhận có 4 nạn nhân bị thương do trúng đạn. CNN dẫn lời sĩ quan Belyea cho biết “một nạn nhân 18 tuổi đã không qua khỏi do các vết thương nặng”.

Cảnh sát cho biết đang tích cực đẩy mạnh điều tra. Nhà chức trách khẳng định hiện không còn mối đe dọa nào đối với cộng đồng, song chưa công bố thông tin về nghi phạm.