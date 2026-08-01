Iran tấn công tàu chở dầu ở Hormuz, ông Trump tính mở đợt không kích mới

(GLO)- Xung đột giữa Mỹ và Iran gia tăng với hàng loạt diễn biến mới, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột lan rộng và tác động nghiêm trọng đến an ninh hàng hải cũng như thị trường năng lượng toàn cầu.

Ngày 31-7, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết đã tấn công 2 tàu chở dầu đang tìm cách đi qua Eo biển Hormuz, dưới sự hộ tống của quân đội Mỹ.

Theo IRGC, các tàu này không tuân thủ quy định do Tehran đặt ra, buộc phải dừng hành trình, trong khi 4 tàu chở dầu khác phải đổi hướng quay trở lại.

Con tàu di chuyển qua eo biển Hormuz. Ảnh tư liệu: AA/TTXVN

Diễn biến mới cho thấy căng thẳng tiếp tục gia tăng khi Washington và Tehran áp dụng các quy định trái ngược đối với hoạt động hàng hải. Iran tuyên bố sẽ tấn công những tàu đi theo tuyến phía Nam gần bờ biển Oman, trong khi Mỹ cảnh báo sẽ nhắm vào các tàu vi phạm lệnh phong tỏa đối với tàu và cảng biển của Iran.

Tuần trước, sau khi giao tranh giữa hai bên bùng phát trở lại, hoạt động vận tải qua Eo biển Hormuz gần như bị đình trệ, làm gia tăng áp lực đối với thị trường năng lượng. Giá dầu thô đã vượt mốc 90 USD/thùng trong phiên giao dịch ngày 30-7, sau các cuộc không kích của Mỹ nhằm đáp trả các vụ tấn công trước đó vào căn cứ quân sự Mỹ tại Jordan.

Trong khi đó, Hội đồng An ninh Quốc gia Iran cảnh báo, nếu Mỹ tiếp tục phong tỏa các cảng biển phía Nam của nước này thì Tehran sẽ siết chặt hơn việc kiểm soát Hormuz và có thể mở rộng các biện pháp đối với những tuyến hàng hải chiến lược khác.

Ngày 31-7, Tổng thống Donald Trump lại đe dọa các đợt tấn công nhằm vào Iran có thể sẽ tiếp diễn cho đến khi Tehran chấp nhận quay trở lại bàn đàm phán. Ông khẳng định Washington sẽ tiếp tục gây sức ép mạnh mẽ đối với Iran.

Theo các quan chức Mỹ, Washington đang chuẩn bị phương án tiến hành các đợt không kích mới ngay trong cuối tuần này. Tuy nhiên, phạm vi, mục tiêu cụ thể cũng như thời điểm triển khai vẫn chưa được quyết định và kế hoạch có thể thay đổi hoặc bị hủy bỏ.

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) được cho là đã xây dựng nhiều kịch bản mở rộng chiến dịch, trong đó có phương án không kích kéo dài nhằm vào các cơ sở tên lửa của Iran. Ngoài ra, quân đội Mỹ cũng chuẩn bị phương án tấn công một số cơ sở hạ tầng hạt nhân, trong đó có khu vực Núi Pickaxe phía Nam thủ đô Tehran.

Các quan chức Mỹ cho biết Washington cũng đã cân nhắc khả năng nhắm vào hạ tầng năng lượng của Iran nhưng vẫn thận trọng do lo ngại Tehran có thể đáp trả bằng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng tại khu vực Vùng Vịnh, gây thêm biến động cho thị trường dầu mỏ thế giới.

Liên quan đến các tuyến hàng hải khác trong khu vực, cơ quan điều phối hàng hải, do lực lượng Houthi tại Yemen điều hành, bác bỏ thông tin cho rằng lực lượng này sẽ thu phí đối với tàu thương mại đi qua Eo biển Bab el-Mandeb.

Trong khi đó, xung đột tại Trung Đông tiếp tục lan sang nhiều khu vực. Bộ Quốc phòng Kuwait cho biết lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ các máy bay không người lái của Iran nhằm vào các cơ sở quân sự và hạ tầng trọng yếu, song không ghi nhận thương vong.

Tại Liban, quân đội Israel tiến hành vụ nổ quy mô lớn gần pháo đài Beaufort nhằm phá hủy các đường hầm và cơ sở hạ tầng mà nước này cho là của lực lượng Hezbollah. Chính quyền Liban cáo buộc, Israel vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, trong khi Tel Aviv khẳng định chiến dịch chỉ nhằm bảo đảm an ninh cho các cộng đồng dân cư ở miền Bắc nước này.