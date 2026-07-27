Tin thế giới tối 27-7: Iran chặn 6 tàu tại eo biển Hormuz

(GLO)- Iran chặn 6 tàu tại eo biển Hormuz; Tổng thống Zelensky lên tiếng về việc cựu Bộ trưởng Quốc phòng từ chối làm Phó Thủ tướng; Cháy lớn tại khu công nghiệp Israel; Cựu Tổng thống Hàn Quốc lãnh thêm án tù khổ sai... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 27-7.

Iran chặn 6 tàu tại eo biển Hormuz

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran ngày 27-7 tuyên bố đã chặn thêm 6 tàu hàng định tìm cách vượt qua eo biển Hormuz, vi phạm lệnh phong tỏa mà Iran đang triển khai.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết: 6 tàu đã tắt hệ thống định danh và định vị hàng hải, đồng thời tiến vào eo biển Hormuz hồi đầu giờ sáng 27-7 theo luồng di chuyển “bất hợp pháp và không an toàn”, không do Iran chỉ định.

Đáng chú ý, IRGC cáo buộc các tàu còn tìm cách kích động lực lượng Mỹ tại khu vực can thiệp. Tuy nhiên, các thông tin liên quan khác, trong đó có quốc tịch các tàu, không được đề cập.

Một xuồng máy nhỏ di chuyển qua các tàu neo đậu ở eo biển Hormuz ngoài khơi thành phố Bandar Abbas, Iran, ngày 17-6-2026. Ảnh: ISNA/AP

Đây là lần đầu tiên kể từ khi Mỹ và Iran dừng giao tranh tối 24-7, IRGC thông báo chặn tàu định đi vào eo biển Hormuz.

Cho đến đầu giờ chiều 27-7, giới chức Mỹ chưa đưa ra phản ứng với việc Iran chặn tàu đi qua eo Hormuz. Tuy nhiên, giới phân tích nhận định nhiều khả năng Washington sẽ không phát động tấn công đáp trả hành động này của Tehran.

Tổng thống Zelensky lên tiếng về việc cựu Bộ trưởng Quốc phòng từ chối làm Phó Thủ tướng

Tổng thống Zelensky đã lên tiếng về việc miễn nhiệm cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov. Theo ông, quyết định này không nhằm vào một cá nhân mà nhằm bảo đảm toàn bộ hệ thống vận hành hiệu quả trong thời chiến.

Trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Zelensky cho biết: Ông tôn trọng cả ông Fedorov lẫn cựu Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi, nhưng nhấn mạnh rằng các chiến dịch quân sự quy mô lớn không phụ thuộc vào bất kỳ cá nhân nào.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc phỏng vấn với Sky News được công bố ngày 27-7. Ảnh: Sky News

Theo ông Zelensky, thành công của các chiến dịch tập kích, bao gồm các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga, là kết quả của sự phối hợp giữa nhiều cơ quan, trong đó có tình báo, các lực lượng đặc nhiệm, các đơn vị quân đội và bộ máy chỉ huy.

Tổng thống Zelensky từng đề nghị ông Fedorov quay trở lại chính phủ và đảm nhiệm cương vị Phó Thủ tướng phụ trách Đổi mới sáng tạo quân sự, nhưng ông Fedorov đã từ chối.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng nhấn mạnh rằng ông sẽ không chấp nhận bất kỳ vị trí nào khác trong chính phủ ngoài cương vị mà ông từng đảm nhiệm trước đó.

Khi được hỏi liệu có cân nhắc bổ nhiệm lại ông Fedorov vào vị trí Bộ trưởng Quốc phòng hay không, Tổng thống Zelensky không đưa ra câu trả lời trực tiếp. Tuy nhiên, ông khẳng định không muốn những bất đồng nội bộ giữa các quan chức ảnh hưởng đến các quyết định quân sự.

Tổng thống Ukraine cho biết trong thời chiến, ông không có thời gian để giải quyết những mâu thuẫn kéo dài giữa các cơ quan.

Cháy lớn tại khu công nghiệp miền Nam Israel

Một vụ hỏa hoạn quy mô lớn đã bùng phát tại khu công nghiệp Shaar Hanegev, gần thành phố Sderot ở miền Nam Israel, thiêu rụi 2 nhà máy của các tập đoàn thực phẩm Strauss và Tapugan.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng khống chế tình hình và xác nhận không xảy ra rò rỉ khí amoniac hay các hóa chất nguy hiểm như lo ngại ban đầu.

Cột khói bốc lên từ hiện trường vụ cháy. Ảnh: The Jerusalem Post

Theo Cơ quan Cứu hỏa và cứu nạn Israel, đám cháy bùng phát tại khu nhà kho của khu công nghiệp, khiến lực lượng cứu hỏa phải triển khai quy mô lớn để ngăn lửa lan rộng. Ban đầu, 13 đội chữa cháy được điều động tới hiện trường, sau đó tăng lên 53 đội cùng sự hỗ trợ của các đơn vị từ nhiều địa phương khác. Hai máy bay chữa cháy cũng được huy động để hỗ trợ dập lửa từ trên không.

Trong tuyên bố chính thức, Tập đoàn Strauss cho biết đám cháy xảy ra tại khu nhà kho thuộc khu công nghiệp Shaar Hanegev, nơi có kho chứa sản phẩm bánh snack của công ty. Do kho hàng đã được sơ tán kịp thời nên không có thương vong và bên trong cũng không lưu trữ các vật liệu nguy hiểm.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc lãnh thêm 1 năm 6 tháng tù khổ sai

Quá trình xét xử cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol xung quanh vụ án “thiết quân luật” đang tiếp tục được đẩy mạnh với một vụ xét xử vừa được tiến hành ngày 27-7.

Phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol được truyền hình trực tiếp. Ảnh: Yonhap

Trong phiên xét xử đối với cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol về tội danh “công bố thông tin giả mạo”, phía công tố đã đề nghị mức án 2 năm tù khổ sai đối với bị cáo. Tuy nhiên, Tòa án trung ương Seoul chỉ tuyên phạt bị cáo 1 năm 6 tháng tù khổ sai và cho hoãn thi hành án 3 năm.

Nếu như ông Yoon không kháng cáo hoặc có kháng cáo nhưng phán quyết được các toà án cấp trên công nhận có hiệu lực, không chỉ cá nhân ông Yoon Suk Yeol, mà cả đảng Quyền lực nhân dân - đảng đối lập lớn nhất hiện nay của Hàn Quốc, cũng sẽ bị liên đới và phải hoàn trả lại khoản tiền 39,7 tỷ KRW (tương đương khoảng 27,3 triệu USD) được Ủy ban quản lý bầu cử trung ương cấp bổ sung vào thời điểm bầu cử theo quy định của luật pháp Hàn Quốc.