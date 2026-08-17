Tin thế giới sáng 17-8: Ukraine tấn công kho hàng lớn nhất của 'Amazon Nga'

(GLO)- Ukraine tấn công kho hàng lớn nhất của 'Amazon Nga'; Iran treo thưởng 30.000 USD cho tính mạng của lính Mỹ; Tổng thống Trump chỉ đạo giảm đáng kể quy mô tập trận Mỹ - Hàn... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 17-8.

Ukraine tấn công kho hàng lớn nhất của 'Amazon Nga'

Ukraine tiến hành một trong những cuộc tấn công UAV lớn nhất vào tỉnh Moscow, làm hư hại kho hàng lớn nhất của tập đoàn bán lẻ trực tuyến lớn của Liên bang Nga Wildberries tại tỉnh Moskva.

Hình ảnh được cho là ghi lại hiện trường sau vụ tấn công của Ukraine nhằm vào một kho hàng của Wildberries tại làng Koledino, tỉnh Moskva (Moscow) của Liên bang Nga, trong đêm 16-8-2026. Ảnh cắt từ cli của Exilenova Plus/Telegram

Theo Thống đốc tỉnh Moscow Andrey Vorobyov, các lực lượng Ukraine đã tấn công nhiều thành phố trên khắp tỉnh Moskva của Liên bang Nga trong một cuộc tập kích UAV quy mô lớn vào đêm 16-8, làm hư hại một kho hàng thuộc Wildberries, tập đoàn bán lẻ trực tuyến lớn của Liên bang Nga, được mệnh danh là Amazon Nga”.

Bộ Quốc phòng Ukraine xác nhận cuộc tấn công vào kho Wildberries, đồng thời cho biết đây là cơ sở lớn nhất của công ty, với diện tích 250.000 m².

Bộ Quốc phòng Ukraine tuyên bố: “Ukraine đã khiến 7 trong số 10 trung tâm logistics lớn nhất của Wildberries ngừng hoạt động”.

Bộ Quốc phòng Liên bang Nga thông báo lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn tổng cộng 822 UAV Ukraine trong đêm trên nhiều khu vực.

Nếu con số được công bố là chính xác, đây sẽ là một trong những cuộc tấn công UAV lớn nhất của Ukraine nhằm vào lãnh thổ Liên bang Nga từ trước đến nay.

Iran treo thưởng 30.000 USD cho tính mạng của lính Mỹ

Quân đội Iran treo thưởng tương đương 30.000 USD cho người hạ sát hoặc bắt sống binh sĩ Mỹ, trong đó phụ nữ sẽ được thưởng gấp đôi.

"Bất cứ ai hạ hoặc bắt và giao nộp quân nhân Mỹ xâm lược sẽ nhận được phần thưởng tương đương 30.000 USD hoặc 5 tỷ toman từ quân đội Iran", tướng Amir Hatami, tư lệnh quân đội Iran, thông báo hôm 16-8.

Tướng Hatami trong ảnh đăng hôm 29-7. Ảnh: IRNA

Tướng Hatami cho biết chương trình được thiết lập sau khi xuất hiện "rất nhiều đề nghị tham gia". Ông không đưa ra thông tin chi tiết về việc binh sĩ Mỹ có thể bị bắt hoặc hạ ở đâu và khi nào.

"Những phụ nữ Iran can đảm sẽ nhận được phần thưởng gấp đôi khi thực hiện hành động trên", ông cho hay.

Tướng Hatami lặp lại yêu cầu của Iran rằng Mỹ phải rút khỏi Trung Đông, nhấn mạnh Washington "không còn được phép tiến vào vịnh Ba Tư, vịnh Oman hoặc eo biển Hormuz".

Tổng thống Trump chỉ đạo giảm đáng kể quy mô tập trận Mỹ - Hàn

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã chỉ đạo Lầu Năm Góc giảm đáng kể quy mô cuộc tập trận quân sự chung với Hàn Quốc.

Trong một bài đăng trên trang Truth Social ngày 16-8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, mặc dù đã quá muộn để hủy bỏ hoàn toàn tập trận với Hàn Quốc, nhưng ông đã chỉ đạo Lầu Năm Góc giảm đáng kể quy mô các cuộc tập trận chung này.

Một cuộc tập trận quân sự chung Mỹ - Hàn diễn ra hồi tháng 3. Ảnh: Reuters

Cuộc tập trận quân sự chung thường niên Ulchi Freedom Shield giữa Mỹ và Hàn Quốc dự kiến diễn ra từ ngày 17-8 đến ngày 27-8.

Giải thích cho quyết định giảm quy mô tập trận chung Mỹ - Hàn, Tổng thống Trump dẫn lại "mối quan hệ rất tốt đẹp" với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

"Những cuộc tập trận này không chỉ tốn kém, với phần lớn chi phí do Mỹ chi trả, mà còn gửi đi tín hiệu hoàn toàn không phù hợp và mang tính thù địch đối với một quốc gia vẫn luôn không gây đe dọa và giữ sự tôn trọng, ít nhất là khi tôi, Donald J. Trump, còn làm tổng thống", ông viết.

Ông Trump cũng chỉ ra lập trường của Hàn Quốc đối với cuộc xung đột Mỹ - Israel với Iran.

Ít nhất 80 người thiệt mạng trong thảm kịch lật phà ở Zimbabwe

Số người thiệt mạng trong vụ tai nạn lật phà thảm khốc trên hồ Kariba - khu vực nằm trên đường biên giới giữa Zimbabwe và Zambia - đã tăng lên 80 người, đánh dấu một trong những thảm kịch đường thủy nghiêm trọng nhất tại quốc gia miền Nam châu Phi này trong những năm gần đây.

Hoạt động cứu hộ được tiến hành tại hiện trường vụ lật phà trên hồ Kariba, Zimbabwe. Ảnh: THX/TTXVN

Vụ tai nạn xảy ra vào ngày 11-8 khi một chiếc phà chở khách chạy tuyến nội địa bị lật úp giữa vùng nước sóng dữ trên hồ Kariba. Hầu hết các hành khách trên chuyến phà định mệnh này là dân làng địa phương và các tiểu thương thường xuyên qua lại trên hồ để buôn bán cá.

Nguyên nhân ban đầu của thảm kịch được xác định là do tình trạng nhồi nhét hành khách quá mức quy định kết hợp với điều kiện thời tiết bất lợi.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, con tàu này chỉ được cấp phép chở tối đa 90 người, nhưng thực tế vào thời điểm xảy ra tai nạn, trên khoang đã chở hơn 120 hành khách cùng rất nhiều hàng hóa.