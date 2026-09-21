Tin thế giới tối 21-9: Nga giành 355 ghế Hạ viện, đảng cầm quyền thắng áp đảo

(GLO)- Nga giành 355 ghế Hạ viện, đảng cầm quyền thắng áp đảo; Lộ trình hợp tác Nga - Iran trải rộng nhiều lĩnh vực; Mỹ và Houthi nhất trí không tấn công lẫn nhau; Nga mở rộng sản xuất vật liệu cho UAV là những thông tin quốc tế đáng chú ý hôm nay.

Nga giành 355 ghế Hạ viện, đảng cầm quyền thắng áp đảo

Đảng Nước Nga Thống nhất giành 57,83% số phiếu trong cuộc bầu cử Hạ viện Nga, qua đó kiểm soát 355/450 ghế, vượt kỷ lục 343 ghế mà đảng này từng thiết lập năm 2016.

Theo kết quả sơ bộ được Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga Ella Pamfilova công bố khi hơn 95% số phiếu được kiểm, đảng Nước Nga Thống nhất dẫn đầu với 57,83%, tăng so với mức 49,8% năm 2021.

Các thành viên ủy ban bầu cử kiểm đếm tại một điểm bỏ phiếu ngày 20-9. Ảnh TASS

Đảng Cộng sản Nga nhận 13,84% số phiếu; đảng Dân chủ Tự do (LDPR) đạt 8,9%; đảng Những Người Mới 7,94% và đảng Nước Nga Công bằng 4,95%.

Cuộc bầu cử diễn ra từ ngày 18 đến 20-9, với toàn bộ 450 ghế Hạ viện được bầu lại. Đây là lần đầu Nga tổ chức bầu cử quốc hội kể từ khi chiến sự Ukraine bùng phát tháng 2-2022.

Tổng thống Vladimir Putin trước đó kêu gọi người dân tham gia bỏ phiếu, coi cuộc bầu cử là sự thể hiện ủng hộ đối với quân nhân Nga và là “câu trả lời cho những người muốn làm suy yếu nước Nga”.

Chủ tịch đảng Nước Nga Thống nhất Dmitry Medvedev ngày 20-9 cho rằng đảng đã “thể hiện rất tốt” và nhấn mạnh nhiệm vụ tiếp theo là đưa các quyết định của Tổng thống vào thực tế.

Lộ trình hợp tác Nga - Iran trải rộng nhiều lĩnh vực

Một tài liệu hợp tác giữa Nga và Iran được Fox News đưa tin cho thấy hai nước đang thúc đẩy các mối liên kết về tài chính, năng lượng, công nghiệp và thương mại trong giai đoạn 2024-2026.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) ký kết các văn kiện với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tại Matxcơva vào tháng 1-2025. Ảnh: REUTERS

Tài liệu dài 44 trang, có tiêu đề “Kế hoạch hợp tác giữa Liên bang Nga và Cộng hòa Hồi giáo Iran giai đoạn 2024-2026”, được ký ngày 2-9-2024.

Theo nội dung tài liệu, Nga và Iran đặt mục tiêu tăng cường hợp tác hạt nhân, sản xuất linh kiện máy bay Nga tại Iran, triển khai các dự án năng lượng quy mô lớn và mở thêm các tuyến vận tải tới vịnh Ba Tư.

Trong lĩnh vực hạt nhân, Rosatom tiếp tục chịu trách nhiệm tại Nhà máy điện hạt nhân Bushehr, gồm cung cấp nhiên liệu, hỗ trợ bảo trì tổ máy số 1 và tiếp tục công việc xây dựng liên quan đến tổ máy số 2 và số 3.

Tài liệu cũng đề cập việc hai nước phối hợp thông qua BRICS và các tổ chức quốc tế khác nhằm chống lại “các hạn chế thương mại đơn phương”.

Theo chuyên viên nghiên cứu Keti Korkiya thuộc Tổ chức Foundation for Defense of Democracies, nhiều hoạt động hợp tác Nga - Iran đã được công khai trong nhiều năm. Tuy nhiên, khi đặt trong tổng thể, các nội dung trên cho thấy nỗ lực xây dựng thêm những phương án dự phòng trong quan hệ kinh tế giữa hai nước.

Mỹ và Houthi nhất trí không tấn công lẫn nhau

Tổng thống Donald Trump ngày 20-9 cho biết Washington duy trì liên lạc thường xuyên với lực lượng Houthi ở Yemen và nhóm này đã nhất trí không tấn công các mục tiêu của Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN phát

Một quan chức Mỹ cũng tuyên bố quân đội nước này sẽ không tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Houthi ở Yemen.

Một quan chức cấp cao Houthi xác nhận nhóm cam kết với chính quyền Tổng thống Trump không tấn công các tàu của Mỹ ở Biển Đỏ.

Tuy nhiên, Houthi cảnh báo các quốc gia không nên tham gia cùng Saudi Arabia trong cuộc xung đột vừa tái bùng phát tại Yemen. Động thái này diễn ra sau khi Houthi phóng một tên lửa đạn đạo vào thủ đô Riyadh của Saudi Arabia cuối tuần qua.

Theo giới phân tích, diễn biến mới làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xuất hiện một mặt trận mới trong xung đột Trung Đông giữa Mỹ-Israel và Iran.

Nga mở rộng sản xuất vật liệu cho UAV

Theo các tài liệu được Politico thu thập, Nga đang lên kế hoạch mở rộng nhà máy Alabuga-Volokno tại Tatarstan nhằm tăng sản lượng sợi carbon phục vụ chế tạo UAV vũ trang.

Ảnh vệ tinh khu nhà máy Alabuga-Volokno của Nga. Ảnh: USCC

Dự án thuộc tập đoàn nhà nước Rosatom dự kiến bổ sung công suất 500 tấn sợi carbon hàng không vũ trụ mỗi năm. Đây là vật liệu nhẹ, độ bền cao, thường được sử dụng để chế tạo khung và các bộ phận UAV.

Chuyên gia vũ khí David Albright ước tính công suất sợi carbon tăng thêm có thể giúp Nga sản xuất khoảng 28.000 UAV mang vũ khí mỗi năm, tương đương mức tăng khoảng 78% so với sản lượng hiện tại của một số dòng UAV.

Ukraine ước tính Nga hiện có khả năng sản xuất hơn 36.000 UAV cảm tử dòng Geran mỗi năm.

Hình ảnh vệ tinh từ tháng 5 đến tháng 7 cho thấy khu đất cạnh nhà máy hiện tại đã được giải phóng mặt bằng. David Albright cho biết ảnh vệ tinh chụp tháng 8 cho thấy nền móng cơ sở mới đang được chuẩn bị.

Theo Stacie Pettyjohn, cựu cố vấn tại Văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, UAV cho phép Nga tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn vào nhiều mục tiêu sâu trong lãnh thổ Ukraine, đồng thời gây áp lực lên hệ thống phòng không.

Nhà máy Alabuga-Volokno và công ty mẹ UMATEX hiện nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ, Anh và một số nước phương Tây. Rosatom trước đó tuyên bố tập đoàn và các công ty con hoạt động hoàn toàn tuân thủ luật pháp và quy định hiện hành, đồng thời từ chối bình luận về các tài liệu mà Politico thu được.