Thông điệp nổi bật từ các nước gửi Việt Nam nhân Quốc khánh 2-9

(GLO)- Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026), lãnh đạo nhiều nước đã gửi điện, thư chúc mừng tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, trong đó tập trung đánh giá những thành tựu phát triển của Việt Nam và bày tỏ mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác.

Một trong những nội dung được nhấn mạnh trong nhiều thông điệp là những kết quả Việt Nam đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, cùng vai trò và vị thế ngày càng được nâng cao ở khu vực và quốc tế.

Cờ hoa chào mừng ngày Quốc khánh được trang trí tại các tuyến phố trung tâm của Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Đức Thắng

Lãnh đạo Lào bày tỏ vui mừng trước những thành tựu to lớn, toàn diện Việt Nam đạt được trong 81 năm qua, đặc biệt sau 40 năm đổi mới. Lãnh đạo Lào khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam để vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai nước.

Lãnh đạo Trung Quốc đánh giá cao sự ổn định và phát triển nhanh của kinh tế - xã hội Việt Nam, đồng thời ghi nhận ảnh hưởng của Việt Nam tại khu vực và quốc tế ngày càng được nâng cao.

Trung Quốc khẳng định nước này xem Việt Nam là phương hướng ưu tiên trong ngoại giao láng giềng và sẵn sàng cùng Việt Nam thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện ngày càng thực chất, sâu sắc.

Trong thông điệp của lãnh đạo Campuchia, những thành tựu của Việt Nam trong phát triển kinh tế - xã hội cũng được đánh giá cao, trong đó đề cập mức tăng trưởng kinh tế 8% năm 2025.

Campuchia khẳng định coi trọng quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài với Việt Nam.

Từ Nga, các lãnh đạo chúc mừng Việt Nam về những thành tựu kinh tế - xã hội và việc không ngừng củng cố uy tín trên trường quốc tế.

Lãnh đạo Triều Tiên bày tỏ tin tưởng quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước tiếp tục được phát triển sâu rộng; trong khi lãnh đạo Mông Cổ khẳng định tiếp tục cùng Việt Nam thực hiện các thỏa thuận cấp cao và củng cố quan hệ Đối tác toàn diện.

Các thông điệp của lãnh đạo các nước Nhật Bản, Pháp và Anh cũng nhấn mạnh quan hệ hợp tác với Việt Nam. Nhà vua Nhật Bản Naruhito gửi lời chúc tốt đẹp tới lãnh đạo và nhân dân Việt Nam.

Trong thư chúc mừng Quốc khánh Việt Nam, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đề cập đến việc củng cố quan hệ tin cậy, hữu nghị giữa hai nước, đồng thời nhấn mạnh các vấn đề về chủ nghĩa đa phương, giải quyết hòa bình các tranh chấp, bảo vệ khí hậu, đa dạng sinh học và đại dương.

Nhà vua Anh Charles III khẳng định coi trọng quan hệ song phương với Việt Nam, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong những năm tới. Thông điệp của Nhà vua cũng đề cập những thách thức chung về khí hậu và bảo tồn thế giới tự nhiên.

Đáng chú ý, trong thông điệp gửi Việt Nam, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đánh giá cao quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ, nhấn mạnh sức mạnh và sự kiên cường của nhân dân Việt Nam được thể hiện qua nền độc lập của đất nước.

Tổng thống Mỹ cũng đánh giá cao vai trò quốc tế ngày càng cao của Việt Nam và bày tỏ mong muốn hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác vì thịnh vượng và an ninh chung.

Các điện, thư chúc mừng nhân dịp Quốc khánh 2-9 đều thể hiện sự đánh giá cao của các nước đối với những thành tựu Việt Nam đạt được, cũng như nhấn mạnh mong muốn tiếp tục phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực.