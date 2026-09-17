Tin thế giới sáng 17-9: Tên lửa Houthi "bắn hạ tiêm kích" Ả rập Xê út

Ukraine nêu điều kiện ngừng bắn năng lượng với Nga

Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine sẵn sàng thực hiện lệnh ngừng bắn về năng lượng với Nga.

Trong cuộc phỏng vấn với đài CBS News được công bố ngày 16-9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, trong chuyến thăm Kiev gần đây, các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, gồm ông Steve Witkoff và Jared Kushner, đã đề nghị ông cân nhắc việc ngừng các cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu và cơ sở hạ tầng năng lượng khác của Nga.

“Thông điệp của tôi là: Nếu Nga sẵn sàng thực hiện một lệnh ngừng bắn về năng lượng, điều đó có nghĩa là không được tiến hành bất kỳ cuộc tấn công nào, bằng bất kỳ loại vũ khí nào, nhằm vào các cơ sở năng lượng”, Tổng thống Zelensky nói.

Ông Zelensky cũng nhấn mạnh việc không phong tỏa hoạt động xuất khẩu nông sản, bởi đây là vấn đề an ninh lương thực đối với nhiều người ở các châu lục khác.

Theo ông Zelensky, Nga có tới 70 triệu tấn nông sản cần bán, trong khi Ukraine cần bán khoảng 30 triệu tấn. Ông cho rằng Nga phải đưa ra danh sách các mục tiêu mà họ không muốn Ukraine tấn công trong thời gian thực hiện lệnh ngừng bắn về năng lượng.

Iran tấn công tàu Mỹ gần eo biển Hormuz

Truyền thông khu vực dẫn lại các nguồn tin Mỹ tối 16-9 cho biết, đầu tuần này, Iran đã phóng tên lửa và máy bay không người lái tấn công một tàu được Mỹ thuê gầneo biển Hormuz. Đòn tập kích khiến một số người trên tàu bị thương.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Cụ thể, các nguồn tin cho biết, Iran đã phóng ít nhất một quả tên lửa và 4 máy bay không người lái để tấn công chiếc tàu do Mỹ thuê, tại vị trí gần eo biển Hormuz. Cuộc tấn công khiến nhiều người trên tàu bị thương nhẹ và một số hiện vẫn đang được điều trị y tế tại một nước vùng Vịnh.

Đáng chú ý, các nguồn tin khẳng định tại thời điểm con tàu bị tập kích, một số công dẫn Mỹ đang có mặt trên tàu. Tuy nhiên, các nguồn tin không nói rõ có công dân Mỹ trong số những người bị thương hay không.

Thời điểm chính xác vụ tấn công xảy ra cũng không được đề cập. Tương tự, danh tính con tàu cũng như quốc gia đang điều trị cho những người bị thương, cũng không được nhắc đến.

Khoảnh khắc tên lửa Houthi khóa mục tiêu, "bắn hạ tiêm kích" Ả rập Xê út

Lực lượng Houthi tại Yemen công bố video được cho là ghi lại cảnh bắn hạ một tiêm kích F-15 của Ả rập Xê út.

Trong một tuyên bố vào ngày 16-9, người phát ngôn của lực lượng Houthi, ông Yahya Saree, cho biết tiêm kích F-15 của Ả rập Xê út đã bị bắn hạ trên không phận tỉnh Marib của Yemen bằng một loại "tên lửa đất đối không do lực lượng tự sản xuất".

Khoảnh khắc Houthi phóng tên lửa "đánh trúng tiêm kích Ả rập Xê út". Video: RT

Ông Saree không nêu rõ thời điểm xảy ra vụ việc.

Đoạn video do Houthi công bố cho thấy kíp vận hành tên lửa đã khóa mục tiêu vào tiêm kích Ả rập Xê út và khai hỏa. Sau đó, video xuất hiện hình ảnh tên lửa lao trúng tiêm kích, khiến tiêm kích bốc cháy dữ dội và lao xuống đất. Hiện chưa rõ liệu phi công có kịp thoát hiểm khỏi tiêm kích đang bốc cháy hay không.

Hình ảnh từ hiện trường vụ rơi máy bay cho thấy các tay súng Houthi nhấc phần đuôi tiêm kích có in hình quốc kỳ Ả rập Xê út.

Vụ sập nhà ở Gaza khiến ít nhất 20 người Palestine thiệt mạng

Lực lượng cứu hộ Gaza hôm 16-9 đã rà soát đống đổ nát của một tòa nhà chung cư bị sập đêm trước đó, khiến ít nhất 20 người Palestine thiệt mạng và hàng chục người khác bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Lực lượng cứu hộ đưa thi thể nạn nhân ra khỏi hiện trường tòa nhà bị sập. Ảnh: Getty Images

Theo lực lượng phòng vệ dân sự Gaza, ít nhất 20 người đã thiệt mạng, trong đó có 5 trẻ em và 14 người khác bị thương khi tòa nhà 7 tầng sụp đổ. Gần 100 người khác được cho là vẫn đang bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Vụ việc này làm nổi bật mối nguy hiểm thường trực, mà hàng chục nghìn người Palestine sống trong các tòa nhà bị hư hại do các cuộc không kích của Israel trên khắp Gaza vẫn đang phải đối mặt.

Văn phòng Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Gaza cho biết, lực lượng cứu hộ từ một số cơ quan Liên hợp quốc đang tham gia vào công tác cứu hộ, cùng với cơ quan cứu trợ của Ai Cập.

Tuy nhiên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn khi không có các thiết bị và máy móc cần thiết. Các quan chức Palestine và Liên Hợp Quốc nhiều lần cáo buộc Israel ngăn chặn việc đưa các máy móc hạng nặng vào Gaza.