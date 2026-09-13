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Thế giới

Trung Quốc - Ấn Độ tìm hướng củng cố quan hệ tại Hội nghị Thượng đỉnh BRICS

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo baotintuc, NDO, Reuters)

(GLO)- Ngày 12-9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi có cuộc hội đàm tại New Delhi, bên lề Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 18, nhất trí thúc đẩy quan hệ song phương, tăng cường hợp tác kinh tế và duy trì hòa bình, ổn định tại khu vực biên giới.

Cuộc gặp diễn ra trong chuyến thăm Ấn Độ đầu tiên của Chủ tịch Tập Cận Bình kể từ năm 2019, trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước đang có dấu hiệu cải thiện sau nhiều năm căng thẳng, đặc biệt liên quan đến tranh chấp biên giới.

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Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại cuộc hội đàm bên lề Hội nghị thượng đỉnh BRICS ở New Delhi, Ấn Độ ngày 12-9-2026. Ảnh: ANI/TTXVN phát

Theo đó, 2 nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc củng cố quan hệ Trung Quốc - Ấn Độ trên cơ sở hợp tác và cùng phát triển.

Hai bên nhất trí thúc đẩy các hoạt động kinh doanh, kết nối giao thông, giao lưu văn hóa và nhân dân, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn cho trao đổi thương mại và tiếp cận thị trường.

Vấn đề biên giới tiếp tục là một nội dung quan trọng trong quan hệ song phương. Thủ tướng Narendra Modi nhấn mạnh, việc duy trì hòa bình và ổn định tại khu vực biên giới là nền tảng để quan hệ hai nước tiếp tục phát triển.

Hai bên cũng trao đổi về những vấn đề liên quan đến mất cân đối thương mại và các trở ngại đối với hoạt động kinh tế, trong đó có những khó khăn về thủ tục và tiếp cận thị trường.

Quan hệ Trung Quốc - Ấn Độ từng xuống mức căng thẳng nghiêm trọng, sau cuộc đụng độ giữa binh sĩ 2 nước tại khu vực biên giới Himalaya năm 2020.

Những năm gần đây, 2 bên đã từng bước nối lại đối thoại và các hoạt động giao lưu, trong khi vấn đề biên giới vẫn cần tiếp tục được giải quyết.

Trong cuộc gặp, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, Trung Quốc nhìn nhận quan hệ với Ấn Độ từ góc độ chiến lược và lâu dài, đồng thời khẳng định hai nước có thể phát huy thế mạnh của mỗi bên để thúc đẩy phát triển chung.

Cùng ngày, phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 18, ông Tập Cận Bình kêu gọi tăng cường đóng góp vào việc thúc đẩy hòa bình tại Trung Đông.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc cho rằng, các thành viên BRICS cần tăng cường phối hợp và phát huy vai trò trong giải quyết các vấn đề quốc tế thông qua đối thoại và ngoại giao.

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