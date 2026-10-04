Tin thế giới tối 4-10: Israel tập kích thủ lĩnh Hamas ở Gaza

(GLO)- Israel tập kích một thủ lĩnh Hamas tại Gaza; Houthi tuyên bố tấn công cơ sở của Saudi Aramco ở Riyadh; Mỹ để ngỏ khả năng đối thoại với Triều Tiên; trong khi IEA cho biết các nước thành viên đã đưa ra thị trường hơn 325 triệu thùng dầu trong đợt giải phóng dự trữ khẩn cấp.

Israel tập kích thủ lĩnh Hamas ở Gaza

Quân đội Israel ngày 3-10 cho biết đã tiến hành cuộc không kích nhằm vào Ali Ahmed al-Amoudi, phó lãnh đạo cơ quan chính trị của Hamas tại Dải Gaza. Israel chưa xác nhận tình trạng của nhân vật này.

Hiện trường vụ tập kích ở khu dân cư Rimal tại Gaza City hôm 3-10. Ảnh AFP

Theo Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) và Cơ quan An ninh Israel (ISA), al-Amoudi bị phát hiện trong một tòa nhà chung cư tại khu Rimal. IDF mô tả ông là “cánh tay phải” của cố thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar và là quan chức cấp cao nhất của Hamas tại Gaza, trực tiếp tham gia các hoạt động tấn công cũng như nỗ lực tái thiết lực lượng.

IDF cho biết đã sử dụng đạn dẫn đường chính xác và thực hiện các biện pháp nhằm hạn chế thương vong dân sự.

Trong khi đó, Mahmoud Bassal, phát ngôn viên cơ quan phòng vệ dân sự do Hamas điều hành, cho biết hai tên lửa đánh trúng một căn hộ tại khu Rimal, gây cháy và làm hư hại tòa nhà. Truyền thông Palestine đưa tin 5 người thiệt mạng, trong đó có Maisaa Abu Dawood và con gái Mary. Một quan chức bệnh viện Al-Shifa cho biết trong số các nạn nhân có một người đàn ông, nhưng chưa xác nhận người này có phải al-Amoudi hay không.

Houthi tuyên bố đánh cơ sở Aramco tại Riyadh

Lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố ngày 3-10 đã sử dụng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái tấn công một cơ sở của tập đoàn Aramco tại thủ đô Riyadh của Ả rập Xê út.

Lực lượng Houthi đột kích theo các mũi tên đỏ, giành được bước tiến đáng kể tại tỉnh Taiz. Ảnh ZOV Military

Người phát ngôn quân sự Houthi Yahya Saree nói cuộc tấn công đã gây hỏa hoạn. Một cột khói và lửa lớn được nhìn thấy gần cơ sở Aramco. Tuy nhiên, giới chức Ả rập Xê út và Aramco chưa đưa ra thông báo chính thức về vụ việc.

Đáp trả, liên quân do Ả rập Xê út dẫn đầu ngày 4-10 cho biết đã thực hiện 97 cuộc tấn công nhằm vào lực lượng tăng viện Houthi tại mặt trận Tor al-Baha và tỉnh Taiz. Phía chính phủ Yemen nói các cuộc tấn công nhằm vào ít nhất 260 tay súng Houthi và phá hủy hoặc vô hiệu hóa 44 phương tiện quân sự.

Giao tranh tại Yemen đang leo thang sau khi thỏa thuận ngừng bắn mong manh năm 2022 sụp đổ vào tháng 7.

Mỹ để ngỏ đối thoại với Triều Tiên

Chính quyền Tổng thống Donald Trump ngày 3-10 khẳng định sẵn sàng duy trì đối thoại với Triều Tiên nếu điều này phục vụ lợi ích quốc gia của Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại cuộc gặp ở làng đình chiến Panmunjom ở biên giới liên Triều, ngày 30-6-2019. Ảnh tư liệu: Yonhap/TTXVN

Tại một cuộc vận động tranh cử ở bang Ohio, Tổng thống Donald Trump tái khẳng định ông có quan hệ “rất tốt” với nhà lãnh đạo Kim Jong Un. Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott cho biết Washington không coi đàm phán với Bình Nhưỡng là một sự “nhượng bộ”.

Trong khi đó, Triều Tiên tiếp tục bác bỏ yêu cầu phi hạt nhân hóa. Ngày 3-10, nhà lãnh đạo Kim Jong Un trực tiếp giám sát vụ phóng thử tên lửa đạn đạo chiến lược tầm trung tích hợp AI và có khả năng cơ động quỹ đạo. Bình Nhưỡng cho biết tên lửa siêu vượt âm đã đánh trúng mục tiêu trên biển ở khoảng cách 1.000 km.

IEA: 325 triệu thùng dầu đã được đưa ra thị trường

Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) ngày 3-10 cho biết các nước thành viên đã giải phóng 325 triệu thùng dầu thô và sản phẩm dầu, trong tổng số 400 triệu thùng cam kết hồi tháng 3.

Dầu mỏ khan hiếm do các cuộc xung đột ở Trung Đông và Ukraine. Ảnh AP

Động thái này được cập nhật một ngày sau khi G7 thống nhất phối hợp với IEA xả khẩn cấp 100 triệu thùng dầu và sản phẩm dầu trong 4 tháng tới nhằm giảm áp lực nguồn cung năng lượng.

Theo IEA, lượng dầu đã đưa ra thị trường tương đương hơn 80% cam kết ban đầu. G7 cho biết một lượng lớn dầu diesel sẽ được giải phóng ngay trong 20 ngày đầu tiên.

Việc tăng cường sử dụng kho dự trữ diễn ra trong bối cảnh nguồn cung năng lượng chịu tác động từ xung đột tại Trung Đông và các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở lọc dầu của Nga.