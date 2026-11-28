(GLO)- Ông Gadi Eisenkot, lãnh đạo đảng Yashar, tuyên bố quyết tâm thành lập chính phủ Israel trước thời hạn ban đầu ngày 6-12, sau khi đạt thỏa thuận với 2 đảng đối lập. Đảng Likud của Thủ tướng Benjamin Netanyahu khẳng định vẫn sẵn sàng hợp tác.

Ngày 27-11, ông Eisenkot cho biết sẽ hoàn tất nhiệm vụ thành lập chính phủ Israel trong vòng 8 ngày còn lại và trình Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm. Ông cũng để ngỏ khả năng mở rộng liên minh sau khi chính phủ được thành lập.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (trái) và lãnh đạo đảng Yashar Gadi Eisenkot trong cuộc bầu cử Quốc hội Israel ngày 27-10-2026. Ảnh: AFP

Theo hãng tin Anadolu (Thổ Nhĩ Kỳ), lãnh đạo Yashar thông báo đã ký 2 thỏa thuận liên minh với đảng Yisrael Beytenu của ông Avigdor Liberman và đảng Dân chủ do ông Yair Golan đứng đầu.

Ông đang tiếp tục thúc đẩy thỏa thuận với đảng B’Yachad của cựu Thủ tướng Naftali Bennett.

Trước đó, đảng Dân chủ từng tạm dừng thương lượng với Yashar do bất đồng về việc ông Eisenkot đàm phán với Likud.

Ngày 26-11, 2 bên thông báo đạt thỏa thuận liên minh về nguyên tắc. Đảng Dân chủ cho biết sẽ đảm nhiệm 4 vị trí Bộ trưởng theo thỏa thuận này.

Dù đạt tiến triển, ông Eisenkot vẫn cần tìm thêm sự ủng hộ tại Quốc hội. 3 đảng Yashar, Yisrael Beytenu và Dân chủ hiện có tổng cộng 36 ghế.

Nếu tính cả B’Yachad, khối của ông Eisenkot có 48 ghế, thấp hơn mức đa số 61 ghế trong Quốc hội gồm 120 thành viên.

Tại cuộc bầu cử ngày 27-10 không đưa phe nào giành được đa số. Khối của ông Netanyahu cùng các đồng minh giành 53 ghế, trong khi 2 đảng do người Arab lãnh đạo nắm 19 ghế.

Các đối tác tiềm năng của ông Eisenkot vẫn bất đồng về khả năng hợp tác với những đảng Arab và các đảng Do Thái chính thống cực đoan.

Liên quan các cuộc thương lượng với Likud, ông Eisenkot cáo buộc đảng này không thể hiện thiện chí thúc đẩy các vấn đề thực chất.

Ông cho biết 2 bên đã gặp nhau 5 lần trong 2 tuần, nhưng đảng Likud nhiều lần từ chối đề nghị tăng cường đàm phán. Dù vậy, ông khẳng định vẫn sẵn sàng làm việc với Likud nếu đảng này thay đổi cách tiếp cận.

Theo báo The Times of Israel, đảng của ông Netanyahu cho biết vẫn sẵn sàng nỗ lực thành lập chính phủ đoàn kết trước những thách thức Israel đang đối mặt.

Ông Eisenkot được Tổng thống Isaac Herzog giao nhiệm vụ thành lập chính phủ vào ngày 8-11, với thời hạn ban đầu 28 ngày. Thời hạn này kết thúc vào ngày 6-12 và có thể được gia hạn thêm tối đa 14 ngày.