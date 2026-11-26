(GLO)- Tối 25-11 (giờ địa phương, 1 vụ lật xe bồn chở nhiên liệu xảy ra trên đường vành đai ở Cairo (Ai Cập) khiến 31 người thiệt mạng và 21 người bị thương. Ước tính ban đầu có 27 phương tiện bị cháy.

Tai nạn lật xe bồn xảy ra trên đoạn đường phía trên hầm số 10, qua khu dân cư Al-Warraq thuộc tỉnh Giza.

Theo thông tin ban đầu do truyền thông địa phương đăng tải, xe bồn va vào dải phân cách rồi lật.

Đám cháy bùng phát phía trên một đường hầm thuộc quận Al-Warraq, tỉnh Giza. Ảnh: Reuters

Lửa từ chiếc xe lan sang nhiều phương tiện gần đó, trong đó có ô tô và xe máy. Đây là đoạn đường thuộc tuyến vành đai nối các trục giao thông chính của vùng thủ đô Cairo.

Bộ Y tế và Dân số Ai Cập huy động 39 xe cứu thương tham gia cứu hộ, đưa người bị thương đến các bệnh viện.

Người phát ngôn của bộ, ông Hossam Abdel Ghaffar, cho biết trong số những người nhập viện có các trường hợp bỏng từ mức độ vừa đến nặng.

Hiện lực lượng cứu hỏa đã khống chế đám cháy. Trong thời gian cứu hộ, nhà chức trách tạm đóng đoạn đường xảy ra tai nạn và hướng dẫn phương tiện đi theo lộ trình khác.

Cơ quan công tố Ai Cập đã cử 1 nhóm đến khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ lật xe bồn, trong khi nhóm khác đến các bệnh viện để lấy lời khai của những người bị thương.

Cơ quan này cũng yêu cầu lấy mẫu ADN để xác định danh tính các nạn nhân thiệt mạng chưa được nhận diện.

Chính phủ Ai Cập cho biết sẽ căn cứ kết quả điều tra để xem xét các biện pháp bảo đảm an toàn khi vận chuyển nhiên liệu.

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và yêu cầu các cơ quan chức năng hỗ trợ thân nhân người thiệt mạng, bảo đảm việc điều trị cho người bị thương.