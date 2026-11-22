(GLO)- Mỹ - Iran phát tín hiệu đàm phán; Bahrain cáo buộc Iran tấn công cơ sở công nghiệp; cháy nhà máy ở Indonesia khiến 7 người chết, khoảng 50 người mất tích; Ukraine đề xuất gặp lãnh đạo Mỹ và Nga bên lề G20 là những thông tin quốc tế nổi bật hôm nay.

Mỹ - Iran cùng phát tín hiệu sẵn sàng đàm phán chấm dứt xung đột

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi cùng phát đi thông điệp sẵn sàng hướng tới một thỏa thuận nhằm chấm dứt tình trạng đối đầu giữa hai nước.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters/Dân Trí

Trong cuộc phỏng vấn ngày 21-11, ông Trump cho biết muốn đạt được thỏa thuận lâu dài với Iran, bảo đảm Tehran không sở hữu vũ khí hạt nhân và không để chính quyền Mỹ trong tương lai đảo ngược cam kết này. Trước đó, nhà lãnh đạo Mỹ từng tuyên bố không cần thỏa thuận với Iran và chỉ đạo Phó Tổng thống JD Vance rút khỏi các cuộc đàm phán.

Về phía Iran, Ngoại trưởng Seyed Abbas Araghchi khẳng định Tehran sẵn sàng đàm phán để chấm dứt tình trạng đối đầu hiện nay. Hai bên vẫn trao đổi thông điệp thông qua các trung gian. Iran muốn có những bảo đảm về việc Washington nghiêm túc trong đàm phán và cam kết không để xung đột tái diễn.

Ngoại trưởng Iran cũng nêu rõ Tehran muốn duy trì lượng uranium làm giàu trên lãnh thổ nước này, song cho rằng vẫn có thể đạt được giải pháp công bằng.

Trong nỗ lực trung gian, Qatar tiếp tục thúc đẩy các hoạt động ngoại giao. Theo Axios, hai đặc phái viên của Tổng thống Trump là Steve Witkoff và Jared Kushner dường như đã gặp các quan chức cấp cao Qatar tại Berlin ngày 19-11 để thảo luận về vấn đề này.

Ở diễn biến khác, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) bác bỏ thông tin Iran tuyên bố đã phóng tên lửa nhằm vào một tiêm kích F-16 của Mỹ trên Vùng Vịnh. CENTCOM khẳng định Iran không tấn công máy bay này và toàn bộ tiêm kích Mỹ tại Trung Đông đều an toàn.

Bahrain cáo buộc Iran tấn công cơ sở công nghiệp dân sự

Bahrain cáo buộc Iran tập kích một cơ sở công nghiệp dân sự gần thủ đô Manama ngày 21-11, gây hỏa hoạn và thiệt hại về tài sản nhưng không có thương vong.

Vị trí Manama, Bahrain. Đồ họa: BBC/VNE

Bộ Nội vụ Bahrain cho biết lực lượng Phòng vệ Dân sự đang triển khai công tác khống chế đám cháy. Cơ quan này chưa công bố tên cơ sở bị tấn công. Trong khi đó, người dân địa phương cho biết nhìn thấy khói bốc lên từ đảo Sitra, nơi tập trung nhiều cơ sở công nghiệp, trong đó có một nhà máy lọc dầu của công ty dầu khí nhà nước Bapco.

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã sử dụng tên lửa và máy bay không người lái tập kích các khí tài Mỹ tại hai căn cứ Al-Riffa và Awali ở Bahrain, đồng thời cho biết hai radar thuộc hệ thống phòng không Patriot bị nhắm mục tiêu. IRGC cũng công bố video được cho là ghi lại việc bắn hạ các máy bay không người lái của Mỹ trên eo biển Hormuz. CENTCOM chưa bình luận về những tuyên bố này.

Jordan lên án vụ tấn công nhằm vào Bahrain, coi đây là hành động vi phạm chủ quyền và đe dọa nghiêm trọng an ninh khu vực.

Cùng ngày, Cơ quan Điều phối Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO) thông báo hai tàu chở dầu bị tập kích tại eo biển Hormuz. Một tàu bị đánh trúng khoang máy, tàu còn lại bị một vật thể bay không xác định va trúng, chưa rõ mức độ thiệt hại.

Quân đội Iran sau đó tuyên bố một tàu đã bốc cháy sau khi đi vào khu vực cấm và va phải thủy lôi. Trong khi đó, quân đội Mỹ khẳng định đã rà phá toàn bộ thủy lôi trên các tuyến hàng hải chính qua eo biển Hormuz.

Cháy nhà máy bánh kẹo ở Indonesia, 7 người thiệt mạng, khoảng 50 người mất tích

Vụ cháy nhà máy sản xuất bánh kẹo Fonusa Agung Mulia tại tỉnh Banten, Indonesia, chiều 21-11 khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và khoảng 50 người mất tích.

Khoảng 50 người còn mất tích sau vụ cháy. Ảnh: Reuters/Dân Trí

Theo AFP, đám cháy bùng phát tại nhà máy cách thủ đô Indonesia khoảng 50 km. Khi lực lượng cứu hộ có mặt, ngọn lửa đã bao trùm tòa nhà. Sức nóng lớn khiến các thi thể được tìm thấy không thể nhận dạng bằng mắt thường.

Cơ quan chức năng đang lấy mẫu ADN từ thân nhân những công nhân mất tích, đồng thời thu thập đồ dùng cá nhân tại nhà riêng và khu ký túc xá để phục vụ việc xác minh danh tính.

Chủ nhà máy cho biết khoảng 300 người làm việc trong ca sản xuất hôm xảy ra hỏa hoạn. Khoảng 50 trường hợp hiện chưa xác định được tung tích.

Lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm bên trong công trình, song việc tiếp cận gặp nhiều khó khăn do một số kết cấu có nguy cơ đổ sập.

Nhà máy thuộc Công ty United Family Food, doanh nghiệp Indonesia thành lập năm 1981, chuyên sản xuất hàng tiêu dùng với khoảng 5.000 lao động.

Ông Zelensky muốn gặp lãnh đạo Nga, Mỹ bên lề hội nghị G20

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết cuộc gặp ba bên giữa lãnh đạo Ukraine, Mỹ và Nga có thể diễn ra bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 tại Miami vào tháng 12-2026. Tuy nhiên, Kiev vẫn chưa nhận được lời mời chính thức từ Washington.

Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky tại hội nghị ngày 19-11. Ảnh: Reuters/TPO

Phát biểu ngày 21-11, ông Zelensky cho biết các bên đang chuẩn bị cho khả năng tổ chức cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trước mắt, các cố vấn an ninh quốc gia có thể tiến hành tham vấn trực tuyến hoặc trực tiếp để xây dựng chương trình nghị sự, xác định những vấn đề cần thảo luận và kết quả hướng tới.

Nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định sẵn sàng gặp các bên sớm nhất có thể, bởi việc đạt được thỏa thuận nhanh chóng sẽ giúp cứu sống nhiều người. Ông cũng cho biết một số nhà lãnh đạo đã đề xuất Mỹ gửi lời mời chính thức để Ukraine tham dự hội nghị G20. Nếu nhận được lời mời, Kiev sẽ tham gia.

Ông Zelensky nhấn mạnh châu Âu cần có mặt trong các cuộc đàm phán chấm dứt xung đột Nga - Ukraine. Theo đề xuất của Kiev, thành phần tham gia có thể gồm Anh, Đức, Pháp, Ý, Ba Lan, cùng đại diện Liên minh châu Âu và NATO. Ông cho biết Washington ủng hộ sự tham gia này, trong khi những tín hiệu Kiev nhận được cho thấy Nga có thể không phản đối.

Trước đó, tạp chí The Atlantic đưa tin Tổng thống Trump muốn thúc đẩy thỏa thuận hòa bình Nga - Ukraine tại hội nghị G20, dự kiến diễn ra ngày 14-15/12 tại Miami, bang Florida. Theo nguồn tin này, ông Trump kỳ vọng có lễ ký kết với sự tham dự của ông Zelensky và ông Putin, đồng thời có thể gây sức ép để Kiev chấp nhận nhượng bộ lãnh thổ.