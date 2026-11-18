(GLO)- Quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Hùng Cao phải trả lời hàng loạt chất vấn tại Thượng viện về tác động của cuộc chiến với Iran, tình trạng triển khai tàu chiến kéo dài và những vấn đề sức khỏe tâm thần của thủy thủ.

Ngày 17-11 (theo giờ địa phương), ông Hùng Cao tham dự phiên điều trần của Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ để xem xét đề cử vào vị trí Bộ trưởng Hải quân chính thức.

Tại đây, nhiều nghị sĩ đảng Dân chủ tập trung chất vấn cách ông điều hành lực lượng, trong bối cảnh cuộc chiến với Iran tạo thêm áp lực đối với nhân lực và nguồn lực quân sự.

Ông Hùng Cao. Ảnh: Reuters

Một trong những vấn đề được đề cập là chi phí duy trì hoạt động phong tỏa hàng hải đối với Iran và thiệt hại tại cơ sở Hải quân Mỹ ở Bahrain sau các cuộc tấn công của Iran.

Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren đưa ra mức ước tính 32,5 triệu USD mỗi ngày cho hoạt động phong tỏa và khoảng 400 triệu USD thiệt hại tại Bahrain.

Tuy nhiên, ông Hùng Cao không xác nhận cụ thể hai con số này, cho biết chưa có đủ dữ liệu để đánh giá đầy đủ thiệt hại.

Tình trạng thiếu hụt nguồn lực và thời gian triển khai tàu chiến kéo dài cũng là nội dung gây tranh luận. Hải quân Mỹ hiện có 286 tàu, thấp hơn mục tiêu 355 tàu. Quy mô hạm đội hạn chế khiến nhiều tàu phải đảm nhiệm nhiệm vụ trong thời gian dài.

Hải quân đang thúc đẩy sử dụng phương tiện không người lái trên biển và đẩy nhanh tiến độ bảo dưỡng để giảm áp lực cho lực lượng.

Đáng chú ý, vấn đề sức khỏe tâm thần của thủy thủ trở thành tâm điểm tranh luận. 8 trường hợp tìm cách tự sát trong nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln được đưa ra chất vấn. Trước đó, USS Abraham Lincoln trải qua đợt triển khai 321 ngày, trong đó có 286 ngày không ghé cảng.

Bên cạnh đó, các nghị sĩ yêu cầu làm rõ việc Hải quân Mỹ không thông báo kịp thời cho Quốc hội về quyết định cách chức 3 sĩ quan chỉ huy tàu ngầm USS South Dakota.

Ông Hùng Cao cho biết quyết định giữ kín thông tin nhằm tránh ảnh hưởng đến sự nghiệp của các sĩ quan, nhưng thừa nhận đây là thiếu sót và cam kết cải thiện quy trình thông báo.

Ông Hùng Cao được Tổng thống Donald Trump đề cử vào vị trí Bộ trưởng Hải quân hồi tháng 9-2026.

Tuy nhiên, do xuất ngũ từ năm 2021 và chưa đủ thời gian 7 năm theo quy định, ông cần được Quốc hội Mỹ chấp thuận miễn trừ điều kiện này để có thể chính thức đảm nhiệm chức vụ.