Biểu tình tại Pháp: Những bất bình mới làm nóng các cuộc tuần hành

(GLO)- Ngày 14-11, biểu tình tại Pháp tiếp tục bước sang cuối tuần thứ năm liên tiếp, với sự tham gia của nhiều nhóm xã hội và những yêu sách mới liên quan đến bảo vệ trẻ em, quyền sử dụng vũ khí của cảnh sát.

Theo AFP, hàng loạt cuộc tuần hành được lên kế hoạch trên toàn nước Pháp, với khoảng 50-60 cuộc tập trung.

Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nuñez thông báo huy động khoảng 70.000 cảnh sát và hiến binh nhằm bảo đảm an ninh.

Gần 600.000 người biểu tình, đụng độ bùng phát tại nhiều đô thị lớn tại Pháp. Ảnh: AP

Tại Paris, các nhóm Áo vàng, học sinh, công đoàn và những tổ chức hoạt động xã hội dự kiến cùng xuống đường.

Một trong những nội dung đáng chú ý là yêu cầu tăng cường bảo vệ trẻ em, thanh thiếu niên trước tình trạng bạo lực và xâm hại.

Các tổ chức vận động quyền trẻ em cho rằng những vấn đề xã hội không thể được giải quyết riêng lẻ mà cần có cách tiếp cận toàn diện.

Bên cạnh đó, nhiều người phản đối dự luật liên quan đến việc sử dụng vũ khí của cảnh sát. Văn bản đề xuất thiết lập cơ chế suy đoán hành động sử dụng vũ khí của cảnh sát là hợp pháp trong một số trường hợp.

Những người ủng hộ, trong đó có đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia, cho rằng quy định này giúp bảo vệ lực lượng thực thi pháp luật.

Ngược lại, các nhóm phản đối lo ngại dự luật có thể khiến việc truy cứu trách nhiệm đối với hành vi sử dụng vũ lực quá mức trở nên khó khăn hơn.

Tranh cãi còn xoay quanh dự luật tăng trách nhiệm đối với hành vi gây thiệt hại trong biểu tình.

Dự luật cho phép áp dụng trách nhiệm dân sự đối với người tham gia tụ tập trái phép, kể cả khi họ không trực tiếp gây thiệt hại, đồng thời mở rộng các biện pháp xử phạt đối với người tổ chức và tham gia biểu tình bị cấm.

Quy mô phong trào có dấu hiệu giảm so với những đợt huy động lớn trước đó. Ngày 5-11, Bộ Nội vụ Pháp ghi nhận 575.000 người tham gia biểu tình. Đến ngày 7-11, con số của cơ quan chức năng giảm còn 146.000 người, trong đó 46.000 người tại Paris.

Các cuộc tuần hành bắt nguồn từ những bất bình về điều kiện giáo dục, sau đó mở rộng sang yêu cầu cải thiện tiền lương, sức mua và dịch vụ công.

Chính phủ đề xuất tăng lương tối thiểu 0,6%, nhưng các công đoàn cho rằng mức điều chỉnh chưa đáp ứng yêu cầu của người lao động.