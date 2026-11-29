(GLO)- Tổng thống Ukraine ra sắc lệnh khẩn về bảo vệ hạ tầng trọng yếu trước hỏa lực; ông Netanyahu đề nghị luân phiên vị trí Thủ tướng Israel với đối thủ Eisenkot; Saudi Arabia bắn hạ 5 tên lửa của Houthi... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 29-11.

Tổng thống Ukraine ra sắc lệnh khẩn về bảo vệ hạ tầng trọng yếu trước hỏa lực

Ngày 28-11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký sắc lệnh ban hành quyết định của Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia (NSDC) về việc tăng cường bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu.

Sắc lệnh này bao gồm các biện pháp ngăn các kênh truyền thông đăng tải thông tin chi tiết về hậu quả của các cuộc tấn công, tiến độ sửa chữa, cũng như quá trình xây dựng các công trình phòng thủ.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Reuters

Theo sắc lệnh của Tổng thống Ukraine, các bộ trưởng được chỉ đạo thực hiện nhanh chóng các biện pháp ngăn chặn việc phổ biến trên truyền thông các thông tin liên quan đến hậu quả của các cuộc tấn công, lịch trình sửa chữa, cũng như các giai đoạn hoặc tình trạng hiện tại của các công trình phòng thủ tại các cơ sở năng lượng và các hệ thống thiết yếu phục vụ đời sống.

Các biện pháp khác được quy định trong sắc lệnh còn bao gồm tăng cường năng lực kỹ thuật và phòng không, triển khai các hệ thống tác chiến điện tử, xây dựng các công trình bảo vệ tại các cơ sở hạ tầng trọng yếu, và phát triển các hệ thống cung cấp năng lượng dự phòng.

Trong vòng một tháng, chính phủ phải đảm bảo triển khai các hệ thống tác chiến điện tử (EW) và các biện pháp phòng thủ chủ động tại những cơ sở năng lượng quan trọng nhất của Ukraine.

Sắc lệnh được ban hành trong bối cảnh các cơ sở năng lượng tại Ukraine liên tục bị tập kích, khiến nhiều khu vực rơi vào tình cảnh thiếu điện, nước và hệ thống sưởi trong khi nhiệt độ giảm mạnh do thời tiết lạnh.

Tình trạng khó khăn khiến Ukraine phải ngừng xuất khẩu năng lượng, trong khi năng lượng nhập khẩu lại tăng lên mức cao kỷ lục.

Ông Netanyahu đề nghị luân phiên vị trí Thủ tướng Israel với đối thủ Eisenkot

Ngày 28-11 ông Netanyahu đã đề xuất nhường vị trí đứng đầu chính phủ trong giai đoạn đầu của một thỏa thuận luân phiên chức Thủ tướng với Chủ tịch đảng Yashar Gadi Eisenkot, người đang nỗ lực thành lập chính phủ sau cuộc bầu cử hồi tháng trước.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (phải) tuyên bố sẵn sàng tạm thời từ bỏ quyền lực trong một chính phủ đoàn kết. Ảnh: Ronen Zvulun/Reuters

Trong một tuyên bố, ông Netanyahu nói rằng lẽ ra ông nên lãnh đạo chính phủ Israel. Tuy nhiên, xét đến mức độ nghiêm trọng của mối đe dọa hiện hữu và khả năng thành lập một chính phủ không đủ năng lực đối phó với nguy cơ này thì trách nhiệm của một nhà lãnh đạo đòi hỏi ông phải gác lại mọi thứ.

Động thái này được xem là một sự nhượng bộ đáng kể, cho thấy sức ép mà nhà lãnh đạo tại vị lâu nhất trong lịch sử Israel đang phải đối mặt, khi ông Eisenkot ngày càng nhận được sự ủng hộ từ các đối tác tiềm năng.

Ông Eisenkot đã phản hồi bằng cách cho ông Netanyahu cùng đảng Likud của nhà lãnh đạo này thời hạn 24 giờ để đạt được thỏa thuận, đồng thời mời ông Netanyahu bắt đầu các cuộc đàm phán trực tiếp. Hai nhà lãnh đạo đã đồng ý gặp mặt để thương thảo vào sáng 29-11.

Saudi Arabia bắn hạ 5 tên lửa của Houthi

Liên quân Saudi Arabia - Yemen ngày 28-11 tuyên bố đã bắn hạ 5 tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình của lực lượng Houthi ở Yemen, bước leo thang đáng chú ý mới nhất giữa hai bên trong hơn 4 tháng qua.

Ảnh chụp từ đoạn phim do Trung tâm Truyền thông Ansarullah công bố ngày 9-8-2026, cho thấy một tên lửa đang được phóng về phía mục tiêu mà chính quyền Houthi cho là lực lượng Saudi Arabia tại cảng Mokha, Yemen. Ảnh: AFP

Thông báo chính thức Liên quân Saudi Arabia - Yemen cho biết, 4 tên lửa đạn đạo cùng 1 tên lửa hành trình do Houthi phóng đi, nhắm vào khu vực phía Nam Saudi Arabia đã bị đánh chặn. Mảnh vỡ của tên lửa rơi xuống nhiều địa điểm, nhưng không gây thương vong hay thiệt hại nghiêm trọng.

Cho đến sáng sớm 29-11, lực lượng Houthi chưa đưa ra bình luận về cáo buộc. Trước đó, nhóm này thường lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện hoạt động tập kích, ngay sau khi đòn tấn công diễn ra.

Hải tặc Somalia cướp tàu của UAE ngoài khơi bờ biển Yemen

Theo thông tin từ các quan chức an ninh, những tên cướp biển Somalia hôm 28-11 đã cướp một tàu của Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE) ngoài khơi bờ biển Yemen, sau khi cải trang thành ngư dân và ẩn náu trong cộng đồng người Somalia tại Yemen.

Tàu MV Marsa Virgo bị 6 tên cướp biển Somalia tấn công. Ảnh minh họa: AP

Các quan chức an ninh tại bang Puntland của Somalia cho biết, con tàu bị cướp có tên MV Marsa Virgo, đây là tàu thương mại thuộc sở hữu của một công ty có trụ sở tại UAE.

Cũng theo các quan chức an ninh này, 6 tên cướp biển Somalia thực hiện vụ cướp, trước đó đã rời bang Puntland trên một chiếc thuyền đánh cá để đến Yemen, trà trộn vào cộng đồng người tị nạn Somalia tại miền Nam Yemen. Đây là lần đầu tiên một cuộc tấn công được thực hiện bởi cướp biển Somalia xuất phát từ lãnh thổ Yemen.

Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) hôm qua cũng thông báo về việc một tàu chở hàng đã bị những kẻ tấn công chiếm giữ cách bờ biển Balhaf của Yemen khoảng 120 km về phía Tây Nam.