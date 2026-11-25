(GLO)- Mỹ thúc đẩy NATO 3.0, yêu cầu châu Âu tăng tốc tái vũ trang; Ukraine và Hungary tăng cường hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực; Colombia: Nhóm vũ trang bắt cóc 25 con tin tại siêu thị... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 25-11.

Mỹ thúc đẩy NATO 3.0, yêu cầu châu Âu tăng tốc tái vũ trang

Mỹ đang thúc đẩy mô hình NATO 3.0, yêu cầu các đồng minh châu Âu tăng chi tiêu quốc phòng và đảm nhận phần lớn trách nhiệm phòng thủ thông thường trước nguy cơ xung đột với Nga.

Thuật ngữ "NATO 3.0", do Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách chính sách Elbridge Colby đưa ra, chỉ việc tái định hình liên minh quân sự hình thành từ thời Chiến tranh Lạnh theo nguyên tắc "Nước Mỹ trên hết".

Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách chính sách Elbridge Colby. Ảnh: Under Secretary of War Elbridge Colby/X

Trong bài đăng trên mạng xã hội X hôm 24-11, ông Colby chỉ trích cách tiếp cận của Washington đối với các liên minh quân sự trong suốt một thế hệ qua, cho rằng những cam kết của Mỹ cần phản ánh nguồn lực sẵn có và các ưu tiên chiến lược, phù hợp với nguyên tắc "chủ nghĩa hiện thực linh hoạt" được nêu trong Chiến lược An ninh Quốc gia Mỹ.

Sau các cuộc trao đổi với giới chức quốc phòng châu Âu tại Brussels tuần trước, ông Colby cho biết Washington muốn Đức nhanh chóng trở thành một lực lượng quân sự hàng đầu tại châu Âu.

Tổng Thư ký NATO Mark Rutte dự kiến gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Florida vào ngày 25-11.

Ukraine và Hungary tăng cường hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực

Ngày 24-11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã thảo luận với Thủ tướng Hungary Peter Magyar về các vấn đề năng lượng, thương mại song phương và hỗ trợ nhân đạo.

Sau cuộc hội đàm tại thành phố Uzhhorod, vùng Zakarpattia của Ukraine, Tổng thống Zelensky bình luận trên mạng xã hội X rằng có nhiều lĩnh vực mà 2 nước có thể hợp tác và hỗ trợ nhau cùng phát triển.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy gặp Thủ tướng Hungary Péter Magyar tại Uzhhorod. Ảnh: Bộ Ngoại giao Ukraine/Facebook

Theo ông Zelensky, hai bên tập trung thảo luận về việc cung cấp khí đốt và nhiên liệu diesel cho Ukraine, cũng như mở rộng việc sử dụng các cơ sở lưu trữ khí đốt của Ukraine cho các doanh nghiệp Hungary.

Ông cho hay 2 bên cũng thảo luận về các dự án cơ sở hạ tầng chung và hoạt động rà phá bom mìn vì mục đích nhân đạo.

Về phần mình, Thủ tướng Magyar cho biết trên mạng xã hội X rằng Hungary đang hỗ trợ Ukraine các thiết bị y tế, thiết bị năng lượng, thuốc men và phương tiện vận tải.

Theo ông Magyar, Hungary cũng sẽ phân bổ thêm kinh phí để hỗ trợ cộng đồng người Hungary tại Ukraine.

Tập đoàn Huawei bị kết tội tại Mỹ về gian lận và đánh cắp bí mật thương mại

Ngày 24-11, bồi thẩm đoàn liên bang tại Brooklyn, thành phố New York, Mỹ, đã tuyên tập đoàn công nghệ Huawei của Trung Quốc có tội đối với 10 trong tổng số 12 cáo buộc trong vụ án liên quan đến hoạt động kinh doanh tại Iran và đánh cắp bí mật thương mại.

Ảnh minh họa phiên tòa. Nguồn: Reuters

Một nội dung trọng tâm của vụ án là cáo buộc Huawei cung cấp thông tin sai lệch cho các ngân hàng về hoạt động kinh doanh tại Iran. Phía công tố cho rằng hành vi này giúp doanh nghiệp thực hiện các giao dịch liên quan đến Iran, vi phạm những biện pháp trừng phạt của Mỹ. Phía bào chữa lập luận các ngân hàng biết về hoạt động của Huawei tại Iran và vẫn cạnh tranh để cung cấp dịch vụ cho tập đoàn.

Các cáo buộc về bí mật thương mại được bổ sung năm 2020. Theo Bộ Tư pháp Mỹ, Huawei bị cáo buộc sử dụng gian lận và thủ đoạn che giấu để chiếm đoạt công nghệ của các doanh nghiệp Mỹ nhằm phát triển hoạt động kinh doanh. Đây là các cáo buộc của cơ quan công tố khi mở rộng vụ án.

Cũng tại phiên tòa, Huawei được tuyên không có tội đối với cáo buộc âm mưu phạm tội có tổ chức và âm mưu cản trở công lý.

Colombia: Nhóm vũ trang bắt cóc 25 con tin tại siêu thị

Ngày 24-11, một nhóm đối tượng có vũ trang đã khống chế hàng chục con tin tại một siêu thị ở thành phố du lịch Cartagena, thuộc vùng Caribe của Colombia, buộc lực lượng chức năng nước này phải triển khai chiến dịch ứng phó quy mô lớn.

Các sĩ quan cảnh sát Colombia thực hiện chiến dịch giải cứu 25 con tin bị các tay súng bắt giữ tại một siêu thị Exito ở Cartagena, Colombia. Ảnh: AFP

Các đối tượng định cướp một xe bọc thép chở tiền tại một trung tâm thương mại nhưng sau khi kế hoạch bị bại lộ, chúng đã rút vào cố thủ tại một siêu thị gần đó và bắt giữ khoảng 30 con tin. Sau đó, chúng đã thả 5 con tin, đều là phụ nữ cao tuổi.

Do tính chất nghiêm trọng của vụ việc, nhà chức trách Colombia đã phải tạm dừng hoạt động hạ cánh tại sân bay quốc tế Cartagena trong hơn 30 phút để ưu tiên đón một lực lượng đặc nhiệm tới hiện trường.

Theo truyền thông sở tại, nhóm bắt cóc yêu cầu khoản tiền chuộc gần 2 triệu USD, 2 xe bọc thép cùng hành lang an toàn để di chuyển tới thành phố Barranquilla, cách Cartagena khoảng 130 km.

Vụ bắt cóc xảy ra trong bối cảnh Colombia đang hứng chịu làn sóng bạo lực tồi tệ nhất kể từ thời điểm ký kết thỏa thuận hòa bình lịch sử giải giáp lực lượng FARC cách đây 10 năm.