(GLO)- Các trận động đất có cường độ từ 5,6 đến 6,8 độ lần lượt xảy ra tại Trung Quốc, Indonesia và Peru trong ngày 21-11 (giờ Việt Nam). Rung chấn tại Peru lan tới thủ đô Lima, trong khi Indonesia cảnh báo người dân đề phòng dư chấn.

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Tại Trung Quốc, thành phố Đức Lệnh Cáp, tỉnh Thanh Hải, ghi nhận động đất mạnh 5,6 độ lúc 18 giờ 45 phút ngày 21-11 (giờ Bắc Kinh).

Theo Tân Hoa xã, Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc xác định tâm chấn ở độ sâu 10 km. Đây là khu vực thuộc vùng Tây Bắc nước này.

Ảnh minh họa: Apa

Trước đó, tại Indonesia, một trận động đất mạnh 6,8 độ xảy ra ở biển Banda, thuộc quần đảo Maluku.

Theo Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Địa chất Đức (GFZ), tâm chấn nằm cách thủ đô Dili của Timor-Leste khoảng 226 km về phía Đông Bắc, ở độ sâu 117 km.

Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia (BMKG) khuyến cáo người dân theo dõi các thông báo về khả năng xuất hiện dư chấn.

Tuy nhiên, cơ quan này đánh giá trận động đất không đủ khả năng gây sóng thần. Tính đến thời điểm công bố thông tin ban đầu, chưa ghi nhận trường hợp thương vong hoặc thiệt hại do địa chấn gây ra.

Trong khi đó, tại Peru, trận động đất xảy ra lúc 19 giờ 9 phút ngày 20-11 (giờ địa phương) tại khu vực dãy Andes, miền Trung nước này, khiến người dân ở thủ đô Lima cách xa tâm chấn cũng cảm nhận được rung lắc.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), trận động đất có cường độ 6,7 độ, tâm chấn cách thành phố Junín khoảng 34 km về phía Bắc, ở độ sâu 108 km.

Trong khi đó, GFZ ghi nhận cường độ 6,8 độ, còn Viện Địa vật lý Peru xác định độ sâu 129 km.

Tại Lima, nhiều người dân vội vã rời khỏi nhà để đến những nơi an toàn. Một số nghị sĩ cũng rời trụ sở Quốc hội khi mặt đất rung chuyển.

Viện Địa vật lý Peru và chính quyền địa phương chưa ghi nhận thương vong hoặc thiệt hại vật chất sau trận động đất. Hệ thống cảnh báo sóng thần của Mỹ cũng xác định không có nguy cơ sóng thần.