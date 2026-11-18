(GLO)- Kuwait thông báo hệ thống phòng không đang ứng phó các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV), trong khi Washington tiến hành không kích một trận địa tên lửa trên đảo Qeshm của Iran, để đáp trả vụ Iran tập kích radar quân sự Mỹ tại Bahrain.

Tối 17-11 (giờ địa phương), quân đội Kuwait thông báo lực lượng phòng không nước này đang ứng phó các cuộc tấn công bằng UAV.

Quan chức quân sự nước này cũng khuyến cáo người dân tuân thủ hướng dẫn an toàn và cho biết những tiếng nổ là kết quả hoạt động đánh chặn của hệ thống phòng không.

Khói bốc lên sau vụ tấn công bằng tên lửa của Iran nhằm vào trụ sở Hạm đội 5 của hải quân Mỹ ở Manama, Bahrain. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN

Tuy nhiên, Kuwait không công bố số lượng UAV, nguồn gốc các thiết bị bay, mục tiêu bị nhắm đến cũng như thông tin về thương vong hoặc thiệt hại. Chưa có bên nào nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công này.

Trước đó cùng ngày, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố sử dụng UAV tập kích hệ thống radar do quân đội Mỹ vận hành tại căn cứ không quân Sheikh Isa ở Bahrain.

Tehran cho biết hành động này nhằm đáp trả những lần máy bay không người lái quân sự Mỹ bị cáo buộc xâm phạm không phận Iran.

Phía Bahrain thông báo hệ thống phòng không đã đánh chặn các mục tiêu tấn công. Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cũng xác nhận các UAV Iran nhắm vào hệ thống radar tại căn cứ quân sự ở Bahrain đã bị vô hiệu hóa, không gây thiệt hại cho trang thiết bị hoặc thương vong đối với nhân viên Mỹ.

Để đáp trả, quân đội Mỹ triển khai máy bay chiến đấu không kích một địa điểm phóng tên lửa thuộc IRGC trên đảo Qeshm, nằm trong eo biển Hormuz của Iran.

Một quan chức quân sự Mỹ cho biết cuộc tấn công sử dụng vũ khí dẫn đường chính xác và được thực hiện với mục đích tự vệ, nhằm đáp trả hành động nhằm vào lực lượng và tài sản quân sự Mỹ.

Đây là lần thứ ba trong vòng 5 ngày Iran tuyên bố sử dụng UAV tấn công các mục tiêu quân sự tại Bahrain.

Bahrain hiện là nơi đặt trụ sở Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ, giữ vai trò quan trọng trong hoạt động quân sự của Washington tại Trung Đông.