Tin thế giới sáng 16-11: IRGC tuyên bố bước vào giai đoạn đáp trả “mang tính huỷ diệt”

(GLO)- IRGC tuyên bố bước vào giai đoạn đáp trả "mang tính huỷ diệt"; Ukraine tập kích hai địa điểm quân sự trọng yếu ở Nga; Tổng thống Donald Trump lên tiếng về sự cố ngừng bay toàn quốc... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 16-11.

IRGC tuyên bố bước vào giai đoạn đáp trả "mang tính huỷ diệt"

Đại sứ quán Mỹ tại Bahrain đã kêu gọi công dân Mỹ đang có mặt tại nước này "nâng cao cảnh giác" trước những nguy cơ bị tấn công từ Iran và lực lượng Houthi. Cảnh báo được đưa ra sau hai cuộc tấn công riêng biệt của Iran nhằm vào các cơ sở quân sự do Mỹ vận hành tại Bahrain.

Iran tập kích căn cứ Mỹ tại Bahrain. Video: IRGC/WANA

Vào ngày 13-11, IRGC tuyên bố đã tấn công và phá hủy một cơ sở radar cảnh báo sớm của Mỹ tại Bahrain nhằm trả đũa vụ tấn công vào một tháp viễn thông ở khu vực Sirik, miền Nam Iran. Sau đó cùng ngày, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã lên tiếng bác bỏ.

Tiếp đó, vào ngày 15-11, IRGC tuyên bố đã sử dụng 6 thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công một radar phòng không của Mỹ tại căn cứ trực thăng Al-Riffa ở Bahrain.

Trong tuyên bố đưa ra sáng 15-11, IRGC cho biết Lực lượng Hàng không Vũ trụ của họ đã nhắm mục tiêu vào radar trong "giai đoạn hai của đòn đáp trả quyết liệt và mang tính hủy diệt đối với cuộc tấn công của Mỹ".

Cùng ngày, Vệ binh Hồi giáo Iran tuyên bố siêu tàu chở hơn 2 triệu thùng dầu đã trúng thủy lôi, bốc cháy và chìm tại eo biển Hormuz.

Lực lượng này không nêu tên hoặc quốc tịch của hai con tàu, nhưng nhấn mạnh sự việc đã khiến một siêu tàu chở hơn 2 triệu thùng dầu thô chìm ở vùng biển phía nam vịnh Ba Tư. IRGC cũng công bố video đám cháy dữ dội và cột khói lớn đang bao trùm một phương tiện trên biển, nhưng chưa rõ thời điểm ghi hình.

Ukraine tập kích hai địa điểm quân sự trọng yếu ở Nga

Theo truyền thông Ukraine, lực lượng Ukraine đã tập kích sân bay quân sự Akhtubinsk tại tỉnh Astrakhan ở miền Nam Nga và căn cứ triển khai thiết bị bay không người lái (UAV) Tsymbulova tại tỉnh Oryol trong đêm 14-11, rạng sáng 15-11.

Đám cháy tại sân bay quân sự Akhtubinsk thuộc tỉnh Astrakhan của Nga ngày 15-11. Ảnh: Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine

Nằm cách tiền tuyến khoảng 650 km, sân bay Akhtubinsk là nơi đặt Trung tâm Thử nghiệm bay quốc gia số 929 thuộc Bộ Quốc phòng Nga. Đây là một trong những cơ sở chủ chốt của Nga chuyên thử nghiệm và đánh giá các loại máy bay quân sự tiên tiến, hệ thống hàng không thử nghiệm và vũ khí trang bị trên máy bay trước khi đưa vào sử dụng trong chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Sau cuộc tập kích vào căn cứ không quân này, giới chức quân sự Ukraine ghi nhận nhiều vụ nổ lớn tại một kho chứa các bộ thiết bị dành cho tên lửa dẫn đường phóng từ máy bay.

Ngoài ra, lực lượng Ukraine còn đánh trúng một radar đo độ cao vô tuyến cơ động PRV-13 tại sân bay trên. Đây là hệ thống radar quan trọng được sử dụng để xác định độ cao bay của máy bay và tọa độ mục tiêu.

Theo truyền thông Nga, ngày 15-11, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các hệ thống phòng không nước này đã bắn hạ 1.065 UAV của Ukraine trong vòng 24 giờ. Theo truyền thông Nga, lực lượng nước này cũng đánh chặn được 3 quả bom có điều khiển và 1 tên lửa phóng từ hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS do Mỹ sản xuất.

Tổng thống Donald Trump lên tiếng về sự cố ngừng bay toàn quốc

Khoảng 40 giờ sau sự cố khiến Mỹ dừng cất cánh máy bay trên toàn quốc, Tổng thống Donald Trump đã lên tiếng giải thích về sự việc này.

Trong bình luận công khai đầu tiên về lệnh dừng cất cánh toàn quốc hôm 13-11, Tổng thống Mỹ Donald Trump đổ lỗi cho chính quyền tiền nhiệm của ông Joe Biden đã khiến hệ thống kiểm soát không lưu "cũ kỹ và hư hỏng" trở nên tồi tệ hơn.

Một chiếc máy bay trên đường băng sau khi Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) ban hành lệnh dừng bay trên toàn quốc do các tình huống bất thường và vì lý do an toàn. Ảnh: Reuters

“Họ chi rất nhiều tiền một cách thiếu khôn ngoan, khiến một hệ thống cũ kỹ và hư hỏng còn tệ hơn so với lúc họ mới bắt đầu” - ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Ông Trump cũng hối thúc quốc hội thông qua thêm ngân sách để hiện đại hóa hệ thống này.

Ông nói thêm rằng chính quyền của ông có "kiến thức và kế hoạch cho các hệ thống kiểm soát không lưu", nhưng nhấn mạnh “quốc hội cần nhanh chóng cấp tiền”.

Đây là bình luận công khai đầu tiên của ông Trump kể từ khi Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) ban hành lệnh cấm cất cánh đối với máy bay dân sự trên toàn quốc do sự cố liên lạc ảnh hưởng đến toàn bộ các trung tâm kiểm soát không lưu đường dài.

Lệnh dừng bay kéo dài hơn 4 giờ, ảnh hưởng đến hàng nghìn chuyến bay trên toàn nước Mỹ.

Romania điều tiêm kích ứng phó vụ UAV tấn công 3 tàu thương mại trên Biển Đen

Ngày 15-11, Chính phủ Romania thông báo các máy bay không người lái (UAV) vừa tấn công 3 tàu thương mại tại khu vực gần kênh đào Sulina trên Biển Đen, buộc nước này phải điều động tiêm kích xuất kích 2 lần để ứng phó.

Ảnh minh họa: Reuters

Thủ tướng Romania Luca Niculescu xác nhận vụ việc xảy ra vào tối muộn ngày thứ 7 (14-11), tuy nhiên không gây thiệt hại về người. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Romania, thủy thủ đoàn trên các tàu đã nhanh chóng khống chế được đám cháy sau vụ tập kích.

Ba tàu bị trúng đạn được xác định gồm tàu chở dầu và hóa chất nước ngoài. Bộ Quốc phòng Romania cho biết, các tàu này bị tấn công khi đang ở vị trí cách kênh đào Sulina từ 4 - 5 hải lý về phía Đông Nam.

Trước đó một ngày, vào tối ngày 13-11, một tàu chở hàng treo cờ Palau cũng bị UAV tập kích tại khu vực này.

Các vụ tấn công liên tiếp nhằm vào tàu thương mại gần vùng biển của các quốc gia thành viên NATO như Romania và Bulgaria đang cho thấy xung đột trên biển leo thang giữa Nga và Ukraine ngày càng diễn biến phức tạp, trở thành thách thức an ninh lớn đối với liên minh xuyên Đại Tây Dương.