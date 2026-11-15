Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thế giới

Hàng không Mỹ liên tiếp gặp sự cố, hai máy bay Boeing va chạm tại Miami

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo TPO, VNN, ABC News)

(GLO)- 2 máy bay Boeing của Copa Airlines và UPS va chạm trên đường lăn tại sân bay quốc tế Miami (Mỹ), khiến 2 người bị thương nhẹ. Vụ việc xảy ra 1 ngày sau khi Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) ban hành lệnh tạm dừng các chuyến bay khởi hành trên toàn quốc do sự cố kiểm soát không lưu.

Theo FAA và lãnh đạo sân bay Miami, vụ va chạm xảy ra khoảng 21 giờ 15 phút ngày 14-11 (giờ địa phương), tại điểm giao nhau của 2 đường lăn.

Vào thời điểm trên, đầu cánh chiếc Boeing 737 của Copa Airlines vừa hạ cánh thì va chạm vào phần mũi chiếc Boeing 767 chở hàng của UPS đang di chuyển để chuẩn bị khởi hành đến Bogotá (Colombia).

FAA cho biết trước đó, kiểm soát viên không lưu đã yêu cầu tổ lái UPS nhường đường cho chuyến bay Copa Airlines.

2 người bị thương nhẹ được sơ cứu tại hiện trường, trong khi phi hành đoàn của UPS được xác nhận an toàn.

Hình ảnh tại hiện trường cho thấy phần mũi máy bay chở hàng bị hư hỏng, trong khi chiếc Boeing 737 của Copa Airlines bị ảnh hưởng ở đầu cánh.

hang-khong-my-lien-tiep-gap-su-co-hai-may-bay-boeing-va-cham-tai-miami.png
Phần mũi máy bay chở hàng của UPS bị hư hỏng. Ảnh: ABC News

Vụ va chạm xảy ra trong bối cảnh ngành hàng không Mỹ vừa trải qua đợt gián đoạn lớn.

Ngày 13-11, FAA yêu cầu tạm dừng các chuyến bay khởi hành trên toàn quốc sau sự cố liên quan đến hệ thống kiểm soát không lưu, khiến nhiều chuyến bay bị chậm hoặc hủy chuyến.

FAA cho biết lịch bay tại Mỹ dự kiến trở lại bình thường vào cuối ngày 15-11. Cơ quan này tiếp tục điều tra vụ va chạm tại Miami, trong khi các sân bay và hãng hàng không khắc phục những ảnh hưởng còn lại từ đợt gián đoạn trước đó.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Nổ đường ống dẫn khí đốt ở Argentina, khoảng 40 người thương vong

Tin thế giới sáng 14-11: Nổ đường ống dẫn khí đốt ở Argentina, khoảng 40 người thương vong

Thế giới

(GLO)- Châu Âu lập phái đoàn tập thể tham gia đàm phán hòa bình Ukraine; Argentina: Nổ đường ống dẫn khí đốt, khoảng 40 người thương vong; Mỹ tạm dừng hoạt động cất cánh trên toàn quốc, gần 7.900 chuyến bay bị chậm trong ngày... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 14-11. 

Chiến dịch TorNado triệt phá đường dây ma túy trên web tối, bắt 354 đối tượng

Chiến dịch TorNado triệt phá đường dây ma túy trên web tối, bắt 354 đối tượng

Thế giới

(GLO)- Chiến dịch TorNado do Europol phối hợp với lực lượng thực thi pháp luật 14 quốc gia triển khai đã bắt giữ 354 đối tượng, thu giữ khoảng 5,7 tấn ma túy, 209 khẩu súng cùng hơn 234 triệu USD tiền mặt và tiền điện tử, trong nỗ lực triệt phá các mạng lưới buôn bán ma túy trên web tối.

Nvidia thay CEO sau 33 năm, Jensen Huang chính thức rời ban lãnh đạo

Nvidia thay CEO sau 33 năm, Jensen Huang chính thức rời ban lãnh đạo

Thế giới

(GLO)- Ngày 12-11, nhà sáng lập Nvidia Jensen Huang chính thức từ chức CEO, kết thúc hơn 3 thập kỷ điều hành tập đoàn chip hàng đầu thế giới. Quyết định được đưa ra giữa lúc doanh nghiệp đối mặt với khủng hoảng quản trị liên quan đến cáo buộc đời tư và nghi vấn hoạt động tình báo nước ngoài.

Loạt tên lửa Iran trong lễ bàn giao cho IRGC hồi năm 2023. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Iran/VNE

Tin thế giới tối 11-11: Iran duy trì sản xuất khoảng 50 tên lửa đạn đạo mỗi tháng

Thế giới

(GLO)- Iran tiếp tục duy trì năng lực sản xuất tên lửa; đảng Cộng hòa chọn lãnh đạo phe thiểu số tại Quốc hội Mỹ; Ba Lan chờ Washington phê chuẩn căn cứ quân sự thường trực; Houthi cảnh báo doanh nghiệp tại Saudi Arabia, UNIFIL bị tấn công ở Liban là những thông tin quốc tế nổi bật hôm nay.

Tin thế giới tối 11-11: Nga, Mỹ, Ukraine thống nhất 4 ưu tiên trước thềm đàm phán hòa bình

Tin thế giới tối 11-11: Nga, Mỹ, Ukraine thống nhất 4 ưu tiên trước thềm đàm phán hòa bình

Thế giới

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Nga, Mỹ, Ukraine thống nhất 4 ưu tiên trước thềm đàm phán hòa bình; Nổ nhà máy thép tại Thổ Nhĩ Kỳ, 16 người thiệt mạng; Mỹ điều chuyển ít nhất 13 máy bay khỏi các căn cứ tại Anh; Ả rập Xê út đánh chặn 3 tên lửa hướng về Riyadh và miền Nam.

null