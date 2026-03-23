Tin thế giới tối 23-3: Va chạm giữa máy bay Air Canada và xe cứu hỏa, nhiều người thương vong

(GLO)- Tổng thống Trump tạm hoãn tấn công cơ sở năng lượng Iran; Iran bất ngờ phủ nhận việc phóng tên lửa đạn đạo vào căn cứ Diego Garcia; Va chạm giữa máy bay Air Canada và xe cứu hỏa, nhiều người thương vong ... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 23-3.

Tổng thống Trump tạm hoãn tấn công cơ sở năng lượng Iran, giá dầu giảm ngay 14%

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông quyết định tạm hoãn các cuộc tấn công vào cơ sở năng lượng của Iran trong 5 ngày, với điều kiện các cuộc đàm phán tiếp tục đạt kết quả.

Bài đăng thông báo tạm hoãn tấn công cơ sở năng lượng Iran của Tổng thống Trump. Ảnh chụp màn hình.

Theo bài đăng ngày 23-3, nhà lãnh đạo Mỹ viết: “Tôi rất vui mừng báo cáo rằng, trong hai ngày qua, Mỹ và Iran đã có những cuộc đàm phán rất tốt đẹp và hiệu quả về việc giải quyết hoàn toàn và triệt để tình trạng thù địch giữa hai bên ở Trung Đông. Dựa trên nội dung và lập trường của những cuộc đàm phán sâu, chi tiết và mang tính xây dựng này, vốn sẽ tiếp tục trong suốt tuần, tôi đã chỉ thị Bộ Chiến tranh hoãn tất cả các cuộc tấn công quân sự nhằm vào các nhà máy điện và cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran trong thời hạn năm ngày, tùy thuộc vào sự thành công của các cuộc gặp gỡ và thảo luận đang diễn ra. Cảm ơn sự quan tâm của quý vị đến vấn đề này!”.

Ngay sau thông báo của Tổng thống Trump, giá dầu đã giảm 14% trong bối cảnh giá năng lượng tăng cao do lưu thông qua Eo biển Hormuz bị gián đoạn vì xung đột Trung Đông.

Cụ thể, giá dầu Brent giao kỳ hạn chuẩn toàn cầu giảm hơn 14% xuống còn 96 USD/thùng. Giá dầu West Texas Intermediate cũng giảm. Giá khí đốt tự nhiên ở châu Âu cũng lao dốc.

Iran bất ngờ phủ nhận việc phóng tên lửa đạn đạo vào căn cứ Diego Garcia

Ngày 23-3, Bộ Ngoại giao Iran đã phủ nhận việc nước này phóng tên lửa nhằm vào căn cứ Diego Garcia ở Ấn Độ Dương, gọi đây là một chiến dịch “cờ giả” của Israel.

Một máy bay ném bom của Mỹ cất cánh từ căn cứ quân sự Diego Garcia năm 2001. Ảnh: AFP

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, Esmaeil Baqaei, nói: “Việc ngay cả Tổng Thư ký NATO, người vốn nổi tiếng thúc ép các thành viên liên minh làm hài lòng Mỹ và ủng hộ cuộc chiến phi pháp của họ chống Iran, cũng từ chối xác nhận thông tin sai lệch mới nhất của Israel, cho thấy rất rõ rằng thế giới đã quá mệt mỏi với những câu chuyện ‘cờ giả’ (một hành động được thực hiện với mục đích là giả tạo nguồn trách nhiệm thực sự và đổ lỗi cho một bên khác) lỗi thời và mất uy tín này”.

Tuyên bố này dường như mâu thuẫn với những gì mà truyền thông Iran đăng tải trước đó. Theo hãng thông tấn Mehr của Iran, Tehran mô tả vụ phóng nêu trên là “bước đi quan trọng”, cho thấy năng lực tên lửa của nước này có thể vươn xa hơn khu vực Tây Á.

Va chạm giữa máy bay Air Canada và xe cứu hỏa, nhiều người thương vong

Phi công và cơ phó của một máy bay thuộc hãng hàng không Air Canada đã thiệt mạng sau khi máy bay va chạm với một xe cứu hỏa trong lúc hạ cánh tại sân bay LaGuardia (New York) vào tối 22-3 (giờ địa phương).

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Reuters

Theo NBC News, hàng chục người khác đã bị thương trong sự cố trên.

Hãng tin này cho biết chiếc xe cứu hỏa do lực lượng cảnh sát vận hành. Chiếc máy bay gặp nạn là máy bay CRJ-900 của Air Canada Express, do đối tác Jazz Aviation vận hành, chở theo 72 hành khách và 4 thành viên phi hành đoàn xuất phát từ Montreal, Canada.

Theo dữ liệu từ trang theo dõi chuyến bay Flightradar24, máy bay đã va chạm với xe cứu hỏa ở tốc độ khoảng 39 km/h, với tín hiệu cuối cùng được ghi nhận lúc 23h37.

Hình ảnh do Reuters ghi lại tại hiện trường cho thấy phần mũi máy bay bị hư hại và bị nâng chếch lên. Giới chức và các cơ quan khẩn cấp chưa đưa ra bình luận chính thức ngay lập tức về thương vong.

Theo Flightradar24, ít nhất 18 chuyến bay đã phải chuyển hướng sang các sân bay khác, chủ yếu trong khu vực New York hoặc quay đầu về điểm xuất phát.

Ấn Độ thử nghiệm công nghệ “hấp thụ khói bụi”

Chính quyền vùng lãnh thổ thủ đô quốc gia New Delhi của Ấn Độ đang phối hợp Viện Công nghệ Madras (IIT- Madras) triển khai nghiên cứu công nghệ “hấp thụ khói bụi” để cải thiện chất lượng không khí vốn đã rất ô nhiễm.

Khói bụi ô nhiễm ở Thủ đô New Delhi. Ảnh: Indianexpress

Cụ thể, dự án nghiên cứu lớp phủ quang xúc tác có khả năng hấp thụ khói bụi kéo dài 6 tháng tại Ấn Độ, do Giáo sư Somnath C Roy của Viện Công nghệ Madras dẫn đầu và được chính quyền New Delhi tài trợ, sẽ bắt đầu bằng thử nghiệm trong phòng thí nghiệm trước khi triển khai thực tế.

Công nghệ này sử dụng vật liệu titanium dioxide (TiO₂), có khả năng phản ứng dưới ánh sáng để phân hủy các chất ô nhiễm nguy hại như NO₂ và các hợp chất hữu cơ bay hơi (VOC) thành các chất đơn giản hơn. Nhóm nghiên cứu sẽ mô phỏng điều kiện ô nhiễm thực tế của New Delhi, để đánh giá hiệu quả xử lý không khí.

Theo kế hoạch, lớp phủ có thể được đưa vào đường phố, vỉa hè, các tòa nhà hoặc tích hợp vào bê tông, nhựa đường và các tấm lắp đặt ngoài trời.