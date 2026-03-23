Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thế giới

Trực thăng quân sự gặp nạn tại Qatar, 6 người thiệt mạng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
QUANG KHOA (tổng hợp)

(GLO)- 1 chiếc trực thăng quân sự gặp nạn trên vùng trời Qatar khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và 1 người mất tích. Nguyên nhân ban đầu được cho là do sự cố kỹ thuật.

Trên trang mạng X, Bộ Quốc phòng Qatar cho biết, trên trực thăng có 3 công dân Thổ Nhĩ Kỳ (trong đó có 1 quân nhân), cùng với 3 quân nhân Qatar.

roi-may-bay.jpg
Ảnh minh họa: CC BY-SA 4.0

Những người thiệt mạng được xác định là Đại úy Mubarak Salem Daway al-Marri (phi công), Trung sĩ Fahad Hadi Ghanem al-Khayarin, Hạ sĩ Mohammed Maher Mohammed (cả 3 đều thuộc Lực lượng Vũ trang Qatar); Thiếu tá Sinan Tastekin (Lực lượng Liên hợp Qatar - Thổ Nhĩ Kỳ) cùng 2 cộng tác viên dân sự Thổ Nhĩ Kỳ là Suleiman Cemra Kahraman và Ismail Anas Can.

Thông cáo của Bộ Quốc phòng Qatar cho biết: Chiến dịch tìm kiếm Đại úy Saeed Nasser Samekh thuộc Lực lượng Vũ trang Qatar vẫn đang tiếp diễn. Bộ Quốc phòng Qatar cũng bày tỏ lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình các nạn nhân.

Hiện chưa có thông tin ngay lập tức về nguyên nhân vụ rơi trực thăng quân sự ngoài sự cố kỹ thuật. Và không có dấu hiệu nào cho thấy vụ tai nạn trực thăng này là do hành động thù địch.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang. Qatar đã phải đối mặt với các cuộc tấn công liên tiếp kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự chung nhằm vào Iran vào ngày 28-2.

Iran đã đáp trả, nhắm mục tiêu vào các quốc gia láng giềng Vùng Vịnh. Kể từ đó, lực lượng Qatar đã đánh chặn hàng trăm máy bay không người lái và tên lửa từ Iran.

Đánh giá bài viết

null