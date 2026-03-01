Iran trả đũa bằng loạt tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái

(GLO)- Tướng Ebrahim Jabbari nói rằng: “Khi chiến tranh bắt đầu, chúng tôi sẽ tấn công tất cả những gì chúng tôi có trong kho dự trữ”, đồng thời cảnh báo sẽ phóng “những tên lửa mạnh nhất”.

Ông Jabbari cảnh báo Iran sẽ tiếp tục tấn công trong những ngày tới để đáp trả chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố radar AN/FPS-132 của Mỹ đặt tại một căn cứ quân sự ở Qatar đã bị "phá hủy hoàn toàn" trong các cuộc tấn công trả đũa của Iran.

Hiện trường mảnh vỡ từ một vụ đánh chặn rocket rơi xuống khu dân cư ở ngoại ô Tel Aviv, Israel ngày 28-2. Ảnh: AFP

Theo IRGC, radar này được dùng để phát hiện tên lửa đạn đạo, có tầm theo dõi khoảng 5.000 km. Kênh truyền thông độc lập Al Mayadeen đưa tin rằng radar cảnh báo sớm AN/FPS-132 là một thành phần quan trọng trong cơ sở hạ tầng phòng thủ tên lửa của Mỹ. Hệ thống này có giá ước tính khoảng 1,1 tỉ USD.

Bộ Quốc phòng Các Tiểu vương quốc Ảrập Thống nhất (UAE) sáng 1-3 tuyên bố các đơn vị phòng không nước này đã đánh chặn hơn 300 tên lửa và máy bay không người lái (UAV) được Iran phóng trả đũa nhằm vào căn cứ quân sự của Mỹ nằm ở ngoại vi thủ đô Abu Dhabi.