Tin thế giới sáng 25-2: Mỹ bắt giữ thêm 1 tàu chở dầu của Venezuela

(GLO)- Liên hợp quốc kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức tại Ukraine; Tổng thống Ukraine lên tiếng về hạn chót chấm dứt xung đột; Mỹ bắt giữ thêm 1 tàu chở dầu của Venezuela; Bùng phát đụng độ tại khu vực biên giới Afghanistan-Pakistan... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 25-2.

Liên hợp quốc kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức tại Ukraine

Đúng dịp kỷ niệm tròn 4 năm nổ ra xung đột tại Ukraine, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua một nghị quyết lịch sử kêu gọi thiết lập "lệnh ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện" cùng "một nền hòa bình toàn diện, công bằng và lâu dài".

Đại hội đồng LHQ thông qua nghị quyết về xung đột Ukraine tròn 4 năm. Ảnh: UN

Tại Phiên họp đặc biệt khẩn cấp lần thứ 11, dự thảo nghị quyết do Ukraine và một số quốc gia châu Âu bảo trợ đã được thông qua với kết quả 107 phiếu thuận, 12 phiếu chống và 51 phiếu trắng. Nga bỏ phiếu phản đối, trong khi Mỹ là một trong những nước bỏ phiếu trắng.

Ngoài lệnh ngừng bắn, nghị quyết còn đề cập đến các biện pháp xây dựng lòng tin, bao gồm trao đổi toàn bộ tù binh chiến tranh, thả tất cả những người bị giam giữ bất hợp pháp, hồi hương tất cả những người bị giam giữ và thường dân bị cưỡng bức di dời, trục xuất, bao gồm cả trẻ em.

Phát biểu nhân dịp này, Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres đã hối thúc các nhà ngoại giao sử dụng mọi công cụ để hướng tới việc chấm dứt cuộc xung đột này.

Tổng thống Ukraine lên tiếng về hạn chót chấm dứt xung đột

Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin RBC hôm 24/-2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã phản hồi thông tin cho rằng Mỹ đặt mục tiêu chấm dứt xung đột Nga - Ukraine vào ngày 4-7, nhân kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp tại Nhà Trắng năm 2025. Ảnh: Reuters

"Về ngày 4-7, có thông tin cho rằng Mỹ hoặc Tổng thống Trump muốn chấm dứt chiến tranh, tôi chỉ có thể ủng hộ lập trường đó nếu Tổng thống Mỹ thực sự tuyên bố điều này. Đối với tôi, đây là thông tin mới", ông Zelensky nói.

Ông lưu ý rằng quá trình đàm phán đang diễn ra tích cực và tình hình đang thay đổi nhanh chóng. Tổng thống Zelensky tuyên bố ông ủng hộ ý tưởng chấm dứt chiến tranh càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc Ukraine sẵn sàng nhượng bộ lãnh thổ.

Mỹ bắt giữ thêm 1 tàu chở dầu của Venezuela

Lầu Năm Góc ngày 24-2 thông báo, đã bắt giữ chiếc tàu chở dầu thứ ba tại Ấn Độ Dương, sau một cuộc truy đuổi từ vùng biển Caribe đối với các tàu bị cho là liên quan tới hoạt động vận chuyển dầu bất hợp pháp của Venezuela và né tránh các lệnh trừng phạt của Washington.

Mỹ bắt tàu chở dầu thứ 3 trên Ấn Độ Dương. Ảnh: X

Thông báo của Lầu Năm Góc cho biết, chiếc tàu mới nhất bị Mỹ bắt giữ mang tên Bertha, một tàu chở dầu bị đặt vào danh sách trừng phạt và được cho là đang chở dầu thô nặng của Venezuela để đi tới Trung Quốc. Các lực lượng Mỹ đã lên tàu Bê-tha vào đêm 23-2 mà không xảy ra sự cố.

Trong bài đăng trên X, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, “ba chiếc tàu đã bỏ chạy và đều đã bị bắt giữ”, nhấn mạnh rằng những con tàu này đã tiếp tục hoạt động bất chấp lệnh phong tỏa đối với tàu bị trừng phạt ở vùng biển Caribe được Tổng thống Donald Trump thiết lập.

Các tàu bị chặn giữ thuộc về những đơn vị bị liệt vào danh sách đen, trong đó có cáo buộc vận chuyển dầu thô bị trừng phạt cho các quốc gia như Venezuela và Iran.

Bùng phát đụng độ tại khu vực biên giới Afghanistan-Pakistan

Ngày 24-2, phó phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Afghanistan, ông Sediqullah Nusrat xác nhận đã xảy ra các cuộc đụng độ giữa lực lượng an ninh Afghanistan và binh sĩ Pakistan tại tỉnh Nangarhar.

Khói bốc lên sau vụ đụng độ ở biên giới Afghanista và Pakistan. Ảnh: afintl

Quan chức trên cho biết xung đột bùng phát sau khi lực lượng Pakistan nổ súng về phía nhân viên an ninh Afghanistan - những người đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra trong khu vực trên. Tuy nhiên, tình hình đã trở lại bình thường sau đó và trật tư được khôi phục hoàn toàn. Giới chức tỉnh Nangarhar cũng xác nhận phía Pakistan là bên nổ súng trước và lực lượng biên phòng Afghanistan đã đáp trả.

Theo truyền thông Afghanistan, hai bên đã sử dụng vũ khí hạng nặng và có thương vong sau cuộc đụng độ.

Trước đó, hôm 22-2, người phát ngôn Chính phủ Afghanistan Zabihullah Mujahid đã cáo buộc Pakistan "ném bom vào dân thường" tại 2 tỉnh Nangarhar và Paktika, khiến hàng chục người thiệt mạng và bị thương, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em. Phía Pakistan xác nhận đã không kích 7 địa điểm dọc biên giới khi nhằm mục tiêu vào các nhóm phiến quân như Taliban Pakistan (TTP) và nhánh của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Hơn 60 dân thường thương vong trong vụ tấn công vào thị trấn Mustariha ở Sudan

Ít nhất 28 dân thường đã thiệt mạng và 39 người khác bị thương trong vụ tấn công do Các lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) bán quân sự tiến hành nhằm vào thị trấn Mustariha ở bang Bắc Darfur của Sudan.

Hơn 60 dân thường thương vong trong vụ tấn công vào thị trấn Mustariha ở Sudan. Ảnh: Anadolu

Mạng lưới Bác sĩ Sudan - một tổ chức y tế tình nguyện - ngày 24-2 cho biết sơ bộ trong số các nạn nhân có 10 phụ nữ. Các đợt pháo kích bằng rocket đã phá hủy trung tâm y tế duy nhất của thị trấn này. Nhân viên y tế tại đây bị hành hung, trong đó có một người bị bắt giữ và hiện chưa rõ tung tích.

Mạng lưới Bác sĩ Sudan lên án đây là sự vi phạm nghiêm trọng nhân quyền trên diện rộng gây thương vong cho dân thường, làm gia tăng tâm lý hoảng loạn và buộc người dân phải sơ tán sang các làng lân cận trong bối cảnh tình hình nhân đạo ngày càng xấu đi.