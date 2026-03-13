Tin thế giới tối 13-3: Tên lửa Iran lao xuống Israel, hơn 60 người bị thương

(GLO)- Israel mở rộng chiến sự sang Liban; Tên lửa Iran lao xuống Israel, hơn 60 người bị thương; Nga tiến đánh cửa ngõ Slavyansk – Kramatorsk của Ukraine; Gần 19 triệu thùng dầu Nga sắp được tung ra thị trường ... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 13-3.

Israel mở rộng chiến sự sang Liban

Quân đội Israel tối 12-3 theo giờ địa phương cho biết đã tiến hành loạt không kích nhằm vào các cơ sở hạ tầng của lực lượng Hezbollah tại thủ đô Beirut của Liban trong bối cảnh giao tranh giữa hai bên gia tăng.

Tòa nhà bị phá hủy sau vụ không kích của lực lượng Israel xuống khu vực Bachoura thuộc Beirut, Liban ngày 12-3. Ảnh: THX/TTXVN

Các cuộc tấn công tập trung vào khu Dahieh - thành trì của Hezbollah ở vùng ngoại ô phía Nam Beirut - và một đòn không kích khác được cho là đã đánh trúng một tòa nhà ở trung tâm thành phố, cách trụ sở Chính phủ Liban chưa đầy 1km.

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Eyal Zamir, ra lệnh tăng cường đáng kể lực lượng tại khu vực phía Bắc, đồng thời tuyên bố Liban hiện đã trở thành "mặt trận chính" ngang hàng với Iran trong cuộc chiến hiện nay.

Báo Hayom của Israel đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chấp thuận cho Israel tiến hành chiến dịch tiến công trên bộ hạn chế vào Liban từ tuần trước, đồng thời để ngỏ khả năng mở rộng chiến dịch nếu cần thiết.

Tên lửa Iran lao xuống Israel, hơn 60 người bị thương

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 13-3 cho biết đang xác minh thông tin về vụ tên lửa đạn đạo Iran tấn công thị trấn Zarzir, miền bắc nước này. Chưa rõ thị trấn là mục tiêu hay bị trúng các mảnh vỡ sau khi phòng không Israel đánh chặn tên lửa.

Lực lượng Cứu hỏa và Cứu hộ Israel trước đó cho biết "tên lửa đánh trúng một công trình" tại thị trấn Zarzir, nơi cộng đồng người Arab sinh sống, làm hư hại nhà cửa và gây hỏa hoạn.

Thiệt hại ở Zarzir, thị trấn phía bắc Israel vào rạng sáng 13-3. Ảnh: IDF

Cơ quan cứu hộ khẩn cấp Magen David Adom (MDA) của Israel cho biết gần 60 người bị thương, chủ yếu là thương tích nhẹ do kính vỡ văng trúng hoặc hoảng loạn, trong khi một phụ nữ 34 tuổi bị mảnh đạn găm vào lưng đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Sự việc xảy ra sau khi còi báo động được kích hoạt khắp miền bắc Israel và IDF tuyên bố đã phát hiện tên lửa phóng từ Iran.

Nga tiến đánh cửa ngõ Slavyansk – Kramatorsk của Ukraine

Quân đội Nga đang tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tấn công theo hướng Slavyansk-Kramatorsk. Theo các nguồn tin chiến trường, sau những đợt tiến công gần đây, lực lượng Nga đã kiểm soát thêm một khu vực khoảng 7 km² ở phía nam làng Fyodorovka Vtoraya.

Binh sỹ Ukraine chuẩn bị khai hỏa lựu pháo vào vị trí của Nga. Ảnh: AP

Từ khu vực này, quân Nga tiếp tục tiến về phía tây nam và đã tiếp cận kênh đào Seversky Donets-Donbass ở một đoạn khác của tuyến phòng thủ.

Những bước tiến trên mặt trận này đã rút ngắn khoảng cách từ các vị trí tiền tuyến đến Slavyansk xuống còn khoảng 12 km, trong khi khoảng cách tới vùng ngoại ô Kramatorsk thậm chí còn ngắn hơn, khoảng 11 km. Với khoảng cách đó, lực lượng Nga có thể triển khai nhiều loại hỏa lực hơn để tấn công các mục tiêu trong khu vực.

Trong khi đó, các lực lượng Ukraine được cho là đang rút về phía bên kia kênh đào Seversky Donets–Donbass và thiết lập tuyến phòng thủ chính xung quanh hai thành phố này. Tuy nhiên, thành phố Mykolaivka lại đang nằm ở phía trước tuyến phòng thủ mới. Các chuyên gia quân sự nhận định, nếu Ukraine mất quyền kiểm soát Mykolaivka, điều này có thể mở đường cho Nga gia tăng sức ép đối với toàn bộ cụm đô thị Slavyansk–Kramatorsk.

Mỹ nới lỏng trừng phạt: Gần 19 triệu thùng dầu Nga sắp được tung ra thị trường

Hàng chục tàu chở dầu thô và nhiên liệu của Nga hiện đang lênh đênh tại các vùng biển châu Á có cơ hội được tung ra thị trường, sau khi Mỹ cấp quy chế miễn trừ tạm thời cho phép mua các lô hàng đang mắc kẹt trên biển này.

Tàu dầu Nga. Ảnh minh họa: Reuters

Theo dữ liệu theo dõi tàu biển do hãng tin Bloomberg tổng hợp, có khoảng 30 tàu đang chở ít nhất 19 triệu thùng dầu thô và 310.000 tấn sản phẩm tinh chế của Nga. Gần 1/3 trong số này vẫn chưa có điểm đến cuối cùng rõ ràng.

Dữ liệu cho thấy các tàu này đang phát tín hiệu "chờ lệnh" hoặc hướng tới Singapore và Malaysia, những địa điểm thường được các tàu chở dầu lựa chọn làm nơi neo đậu trong lúc chờ tìm kiếm khách hàng.

Trước đó vào ngày 12-3, Bộ Tài chính Mỹ đã cấp giấy phép miễn trừ trừng phạt kéo dài một tháng cho các lô dầu Nga đã được bốc lên tàu trước ngày ra thông báo.

Washington điều chỉnh chính sách thuế đối với Trung Quốc và Italy

Ngày 12-3, Ủy ban Thương mại Quốc tế (ITC) - cơ quan liên bang Mỹ có thẩm quyền điều tra và áp dụng biện pháp phòng vệ - đã quyết định không áp mức thuế cao đối với một loại vật liệu sản xuất pin quan trọng nhập khẩu từ Trung Quốc, đồng thời cắt giảm thuế đối với một số thương hiệu mì pasta của Italy.

Than chì được sử dụng để chế tạo pin xe điện. Ảnh: Bloomberg

Sau phán quyết của ITC, Bộ Thương mại sẽ không áp thuế chống bán phá giá hoặc thuế đối ứng với vật liệu cực dương hoạt tính nhập khẩu từ Trung Quốc.

Than chì là vật liệu điện cực dương hoạt tính chủ yếu trong pin lithium-ion và rất quan trọng đối với cả xe điện lẫn hệ thống lưu trữ năng lượng. Trung Quốc là quốc gia dẫn đầu về năng lực chế biến than chì.

Cùng ngày, phía Mỹ đồng ý giảm đáng kể mức thuế chống bán phá giá đối với một số thương hiệu mì pasta của Italy từng bị cáo buộc được xuất khẩu sang Mỹ với giá thấp hơn giá thị trường. Theo quyết định mới, Mỹ sẽ giảm thuế đối với pasta Garofalo xuống còn 7% và pasta La Molisana xuống còn 2,65%. Thuế áp dụng cho 11 doanh nghiệp sản xuất pasta khác cũng được điều chỉnh xuống 5,21%, thấp hơn nhiều so với mức thuế áp đặt trước đó.