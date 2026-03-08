Tin thế giới tối 8-3: “Mưa đen” trút xuống Tehran sau khi các cơ sở dầu mỏ Iran bị tấn công

(GLO)- Iran đã chọn được Lãnh tụ Tối cao mới nhưng chưa công bố danh tính; “Mưa đen” trút xuống Tehran sau khi các cơ sở dầu mỏ Iran bị tấn công; Liên quân Hàn - Mỹ thu hẹp quy mô tập trận chung “Lá chắn tự do 2026”... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 8-3.

Iran đã chọn được Lãnh tụ Tối cao mới nhưng chưa công bố danh tính

Một số giáo sĩ Iran cho biết Hội đồng Chuyên gia - cơ quan có nhiệm vụ lựa chọn Lãnh tụ Tối cao - đã đưa ra quyết định về người kế nhiệm, song danh tính vẫn chưa được công bố.

Người được chọn sẽ thay thế ông Ali Khamenei – người đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ và Israel vào Iran hôm 28-2.

Những người biểu tình cầm hình ảnh của Lãnh tụ Tối cao Iran quá cố Ali Khamenei trong một cuộc tuần hành phản đối Israel và Mỹ tại Tehran, Iran, ngày 6-3-2026. Ảnh: WANA/Reuters

Theo hãng tin bán chính thức Mehr, Giáo chủ Ahmad Alam al-Hoda, một thành viên cấp cao của Hội đồng Chuyên gia gồm 88 thành viên, cho biết việc công bố chính thức quyết định hiện phụ thuộc vào Ban Thư ký của Hội đồng, do ông Hosseini Bushehri đứng đầu.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 8-3, quân đội Israel đã đưa ra một lời đe dọa mới nhằm vào các lãnh đạo Iran, cho biết họ sẽ truy đuổi bất cứ ai kế nhiệm ông Ali Khamenei.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội bằng tiếng Ba Tư, quân đội Israel cũng đe dọa sẽ truy đuổi bất kỳ ai tìm cách bổ nhiệm người kế nhiệm, ám chỉ Hội đồng Chuyên gia Iran - cơ quan chịu trách nhiệm lựa chọn Lãnh tụ Tối cao của Cộng hòa Hồi giáo Iran.

“Mưa đen” trút xuống Tehran sau khi các cơ sở dầu mỏ Iran bị tấn công

Người dân tại thủ đô Tehran của Iran cho biết họ thức dậy vào sáng 8-3 và chứng kiến bầu trời phủ kín mây đen dày đặc đi kèm hiện tượng “mưa đen” sau khi các cuộc tấn công của Israel nhằm vào các cơ sở lưu trữ dầu tại thành phố này.

Khói đen dày đặc phủ kín bầu trời Tehran, ngày 8-3-2026. Ảnh: Mạng xã hội X

Mây đen dày đặc phủ kín bầu trời thủ đô Tehran trong khi nước mưa có màu sẫm sau các cuộc tấn công của Israel nhằm vào các cơ sở nhiên liệu của Iran.

Quân đội Israel cho biết đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các cơ sở phân phối nhiên liệu tại Tehran vào đêm 7-3. Theo Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), các cơ sở này cung cấp nhiên liệu “cho nhiều đối tượng sử dụng khác nhau, trong đó có các thực thể quân sự tại Iran”.

Ông Keramat Veyskarami - Tổng Giám đốc Công ty Phân phối Sản phẩm Dầu mỏ Quốc gia Iran - cho biết trên truyền hình nhà nước rằng: “4 kho dầu và một trung tâm vận chuyển sản phẩm dầu mỏ tại Tehran và tỉnh Alborz đã bị máy bay của đối phương tấn công trong đêm.

Thái Lan đẩy mạnh hoạt động sơ tán công dân khỏi Trung Đông

Thái Lan đang đẩy mạnh hoạt động sơ tán công dân khỏi Trung Đông. Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ ngày 8-3 xác nhận nhóm công dân Thái Lan đầu tiên đã rời khỏi Iran đã an toàn vượt qua cửa khẩu Razi và nhập cảnh vào Thổ Nhĩ Kỳ.

Công dân Thái Lan được sơ tán từ Iran sang Thổ Nhĩ Kỳ ngày 7-3. Ảnh: ANTT

Tính đến nay, 215 công dân Thái Lan đã hồi hương, ông Panidone Pachimsawat, Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết trong cuộc họp báo tại Trung tâm Quản lý và Giám sát chung về tình hình Trung Đông.

Ông Panidone Pachimsawat cũng cho biết Đại sứ quán Thái Lan tại Tehran sẽ tạm thời chuyển hoạt động sang Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 10-3. Đại sứ quán sẽ tiếp tục giữ liên lạc chặt chẽ và hỗ trợ công dân Thái Lan muốn rời khỏi Iran, cũng như những người vẫn đang sinh sống tại nước này.

Liên quân Hàn - Mỹ thu hẹp quy mô tập trận chung “Lá chắn tự do 2026”

Liên quân Hàn Quốc - Mỹ đã quyết định thu hẹp quy mô cuộc tập trận chung dự kiến bắt đầu từ ngày mai (9-3). Động thái này được cho là có tính đến phản ứng từ phía Triều Tiên.

Đại diện liên quân Hàn - Mỹ công bố kế hoạch tập trận. Ảnh: Yonhap News

Cụ thể, các cuộc thao luyện cơ động dã ngoại - một trong hai hợp phần quan trọng của cuộc tập trận - sẽ được giảm xuống còn 22 đợt, gồm 6 đợt ở cấp lữ đoàn trở lên, 10 đợt ở cấp tiểu đoàn và 6 đợt ở cấp đại đội. Con số này giảm hơn một nửa so với 51 đợt trong cuộc tập trận lần trước. Đáng chú ý, số cuộc thao luyện cơ động dã ngoại ở cấp lữ đoàn trở lên cũng giảm hơn 50% so với 13 đợt trong cuộc tập trận “Lá chắn tự do 2025”.

Quyết định này cũng được công bố sau khi Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong-young cho rằng cần tạo động lực thúc đẩy việc nối lại đối thoại giữa Mỹ và Triều Tiên, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là có kế hoạch thăm Trung Quốc vào khoảng cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4 tới.

Giá khí đốt ở châu Âu tăng mạnh nhất trong 4 năm qua

Giá khí đốt tự nhiên tại châu Âu ghi nhận tuần tăng mạnh nhất kể từ cuộc khủng hoảng năng lượng cách đây 4 năm, khi xung đột tại Trung Đông tiếp tục phủ bóng lên triển vọng nguồn cung toàn cầu.

Giá khí đốt tự nhiên tại châu Âu ghi nhận tuần tăng mạnh nhất kể từ cuộc khủng hoảng năng lượng năm 2022. Ảnh: Bloomberg

Giá khí đốt hợp đồng tương lai chuẩn đã tăng tới 67% trong tuần, đồng thời mức biến động giá cũng gia tăng mạnh. Dù vậy, giá khí đốt hiện vẫn thấp hơn nhiều so với mức kỷ lục trong cuộc khủng hoảng năng lượng năm 2022, thời điểm Nga phát động chiến dịch quân sự toàn diện tại Ukraine.

Giá hợp đồng tương lai chuẩn hiện quanh mức 50 euro/MWh, thấp hơn đáng kể so với mức đỉnh trên 300 euro/MWh từng ghi nhận vào năm 2022.

Những diễn biến căng thẳng khiến giới giao dịch duy trì trạng thái thận trọng, khi nguy cơ leo thang và kéo dài xung đột tiếp tục chi phối tâm lý thị trường. Khả năng gián đoạn nguồn cung năng lượng đang làm dấy lên lo ngại về sự cạnh tranh gay gắt đối với nhiên liệu, đồng thời gia tăng áp lực lạm phát, đặc biệt tại châu Âu.