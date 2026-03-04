Mỹ tỏ ý không hài lòng với nước Anh, dọa cấm vận Tây Ban Nha

(GLO)- Mỹ liên tục công khai sự không hài lòng với các quốc gia không tham gia chiến dịch tấn công nhằm vào Iran. Trong đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng đe dọa "cắt đứt quan hệ thương mại với Tây Ban Nha" vì Madrid từ chối cho phép quân đội Mỹ sử dụng căn cứ để tấn công Iran.

Ông Trump tuyên bố: "Tây Ban Nha hoàn toàn không có gì mà chúng ta cần. Tôi có quyền ngăn chặn mọi hoạt động kinh doanh liên quan đến Tây Ban Nha. Cấm vận – tôi có thể làm bất cứ điều gì mình muốn – và chúng ta có thể làm điều đó với Tây Ban Nha”.

Mỹ đã di dời 15 máy bay, bao gồm cả máy bay tiếp nhiên liệu khỏi các căn cứ quân sự Rota và Moron ở miền nam Tây Ban Nha sau khi lãnh đạo nước này tuyên bố sẽ không cho phép sử dụng chúng để tấn công Iran.

Ông Trump từng chỉ trích ông Starmer vì không giúp gì trong chiến dịch tấn công Iran. Ảnh: REUTERS

Trước đó, Tây Ban Nha lên tiếng chỉ trích cuộc tấn công quân sự do Mỹ và Israel tiến hành nhằm vào Iran, cho rằng hành động này không có cơ sở pháp lý quốc tế, đồng thời cũng lên án các đòn đáp trả của Tehran là không chính đáng.

Ngoại trưởng Tây Ban Nha Jose Manuel Albares nhận định hành động đơn phương của Mỹ và Israel không nhận được sự ủng hộ từ Hiến chương Liên hợp quốc hay luật pháp quốc tế. Ông cho rằng việc sử dụng vũ lực trong bối cảnh hiện nay không góp phần mang lại ổn định, đồng thời kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) đóng vai trò điều tiết, thúc đẩy hạ nhiệt căng thẳng và quay lại bàn đàm phán.

Ngoại trưởng Albares cũng lên án các cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào một số quốc gia khác trong khu vực Trung Đông, mô tả đây là hành động không chính đáng. Theo ông, Tây Ban Nha đã nhiều lần lên án các vi phạm nhân quyền của chính quyền Iran, song nhấn mạnh rằng leo thang quân sự sẽ không mang lại hòa bình hay dân chủ.

Ngoại trưởng Tây Ban Nha Jose Manuel Albares phát biểu tại Brussels, Bỉ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez trước đó cũng đã từ chối cho phép các tàu vận chuyển vũ khí đến Israel cập cảng Tây Ban Nha.

Ngày 2-3, Thủ tướng Starmer khẳng định Anh sẽ không tham gia các cuộc tấn công mà chỉ tập trung vào "hành động phòng thủ". Dù không trực tiếp tham chiến, ông Starmer cho biết Anh sẽ cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ quân sự của mình để phục vụ chiến dịch tại Iran.

Trước động thái này, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận định quan hệ Mỹ - Anh "không còn như trước", đồng thời chỉ trích Thủ tướng Keir Starmer vì "không hề giúp ích gì" trong chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran.

Ông cũng ám chỉ rằng nhà lãnh đạo Anh đang tìm cách chiều lòng cử tri Hồi giáo khi từ chối ủng hộ cuộc chiến này, và cảnh báo nước Anh hiện không còn là "một quốc gia dễ nhận ra" như trước.