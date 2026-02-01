Tổng thống Trump tuyên bố đàm phán về Greenland đã bắt đầu

(GLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố cuộc đàm phán về việc Mỹ kiểm soát Greenland đã bắt đầu và đạt được thỏa thuận về nhiều vấn đề.

Ngày 1-2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, các cuộc đàm phán về tương lai của Greenland - vùng tự trị thuộc Đan Mạch đã chính thức bắt đầu.

Tổng thống Mỹ Trump. Ảnh Reuters

Theo TASS, Tổng thống Donald Trump phát biểu trước báo chí: “Chúng tôi đã bắt đầu đàm phán. Tôi nghĩ đó sẽ là một thỏa thuận tốt cho mọi người, rất quan trọng từ góc độ an ninh quốc gia”. Ông cũng nhấn mạnh Washington và châu Âu đã đạt được sự đồng thuận trên nhiều vấn đề liên quan đến cuộc đàm phán này.

“Các nhà chức trách châu Âu muốn thấy Mỹ đạt thỏa thuận mua lại Greenland. Và tôi nghĩ đó sẽ là giao kèo tuyệt vời dành cho tất cả, một giao kèo rất quan trọng”, ông Trump nói thêm.

Tổng thống Trump nhắc lại rằng Mỹ cần Greenland để đảm bảo an ninh quốc gia. “Tôi nghĩ chúng ta sẽ đạt được thỏa thuận ở đó”, nhà lãnh đạo Mỹ nói. Tổng thống Mỹ không nêu rõ ông đang đề cập đến những vấn đề nào đã được nhất trí hoặc các cuộc đàm phán đang diễn ra với ai.

Các cuộc thảo luận gần đây giữa Mỹ, Đan Mạch và Greenland tập trung vào cách giải quyết quan ngại an ninh của Washington tại Bắc Cực trong khi vẫn tôn trọng chủ quyền của Vương quốc Đan Mạch đối với Greenland.

Cuộc gặp giữa các quan chức ba bên diễn ra vào cuối tháng 1-2026, nhằm mở rộng vai trò và hiện diện của Mỹ trên đảo này mà không đòi hỏi chuyển giao chủ quyền. Hiện các bên vẫn chưa công bố chi tiết đầy đủ về nội dung đàm phán, nhưng giới phân tích cho rằng thỏa thuận này, nếu đạt được, sẽ có ảnh hưởng đáng kể tới an ninh và cán cân chiến lược ở khu vực Bắc Cực.

Trước đó, ngày 21-1, Tổng thống Trump thông báo rằng cơ sở cho một thỏa thuận tương lai về Greenland đã được xây dựng tại cuộc họp với Tổng thư ký NATO Mark Rutte.