Tổng thống Trump kêu gọi đồng minh hộ tống tàu qua eo biển Hormuz, Iran cảnh báo không nên can thiệp

(GLO)- Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi các cường quốc thế giới hộ tống tàu chở dầu qua eo biển Hormuz, Iran đã cảnh báo các nước không nên can thiệp vào cuộc chiến.

Iran thực hiện phong tỏa eo biển Hormuz khiến giá dầu thế giới tăng mạnh. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi các quốc gia điều tàu chiến để hộ tống tàu chở dầu qua eo biển Hormuz. Ông khẳng định các quốc gia phụ thuộc vào dầu mỏ vận chuyển qua eo biển Hormuz nên chịu trách nhiệm giữ cho tuyến đường này thông suốt, với sự giúp đỡ của Mỹ.

Tuy nhiên đến nay chưa có quốc gia nào công khai chấp nhận lời kêu gọi của ông chủ Nhà Trắng.

Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tập trận quân sự tại eo biển Hormuz ngày 17-2. Ảnh: AFP

Pháp tuyên bố sẽ không điều tàu tham gia. Bộ Ngoại giao Pháp viết trên mạng xã hội X rằng: “Không. Tàu sân bay Pháp cùng nhóm tác chiến vẫn ở phía đông Địa Trung Hải”.

Nhật Bản cũng tỏ ra dè dặt. Giới chức Nhật nêu rõ Tokyo “không điều tàu chỉ vì ông Trump yêu cầu”, qua đó nhấn mạnh Nhật Bản sẽ tự đưa ra quyết định dựa trên đánh giá độc lập.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung thông báo sẽ xem xét kỹ lưỡng lời kêu gọi của Tổng thống Trump đối với các đồng minh về việc điều tàu chiến đến để đảm bảo an ninh eo biển Hormuz.

Sau lời kêu gọi của ông Trump, Iran đã cảnh báo các nước không nên can thiệp vào cuộc chiến của nước này với Mỹ và Israel. Đồng thời gửi một thông điệp cứng rắn tới các nước láng giềng Ả Rập, nói với họ rằng Cộng hòa Hồi giáo có "bằng chứng đầy đủ" cho thấy các căn cứ của Mỹ trên lãnh thổ của họ đang được sử dụng để tiến hành các cuộc tấn công.