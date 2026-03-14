Tổng thống Donald Trump tuyên bố tấn công đảo Kharg, Iran dọa thiêu rụi cơ sở dầu liên quan Mỹ

P.V (Theo Dân Trí, Thanh Niên)

(GLO)- Tổng thống Trump vừa cho biết Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào mọi mục tiêu quân sự trên đảo Kharg của Iran. Đây được mệnh danh là “viên ngọc quý”, trung tâm xuất khẩu dầu mỏ then chốt của Iran.

"Vì lý do nhân đạo, tôi đã chọn không phá hủy cơ sở hạ tầng dầu mỏ trên đảo" - Tổng thống Trump thông báo. Tuy nhiên, ông cảnh báo nếu Iran hoặc bất kỳ bên nào cản trở việc các tàu thuyền đi lại tự do và an toàn qua eo biển Hormuz, ông sẽ lập tức xem xét lại quyết định.

Đảo Kharg của Iran trong một ảnh vệ tinh chụp vào cuối tháng 2.2026 Ảnh: REUTERS

Tổng thống Mỹ nhấn mạnh Iran sẽ không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân và hối thúc quân Iran hạ vũ khí.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng xác nhận lực lượng Mỹ đã nhắm mục tiêu vào khoảng 15 địa điểm, bao gồm các vị trí phòng không của quân đội Iran, căn cứ hải quân Joshen, tháp canh sân bay và một bãi đáp trực thăng, nhưng khẳng định hệ thống phòng thủ trên đảo Kharg đã hoạt động trở lại trong vòng một giờ sau vụ tấn công.

IRGC cũng nhấn mạnh không có cơ sở hạ tầng dầu mỏ nào trên đảo Kharg - nơi xử lý khoảng 90% lượng dầu thô xuất khẩu của Iran - bị hư hại trong các cuộc tấn công của Mỹ; đồng thời nhắc lại cảnh báo trước đó của Tehran về hậu quả mà Mỹ phải gánh chịu nếu tiến hành bất kỳ cuộc tấn công nào vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran.

Iran cảnh báo “tất cả cơ sở hạ tầng dầu khí trong khu vực mà Mỹ và các đồng minh có lợi ích sẽ bị đốt cháy và phá hủy”.

Đảo Kharg là trung tâm xuất khẩu dầu của Iran, “mạch máu” nuôi sống nền kinh tế nước này. Ảnh: France24

Đảo Kharg là một đảo san hô chỉ cách bờ biển Iran 25 km về phía Vịnh Ba Tư. Hầu như mỗi ngày, hàng triệu thùng dầu thô được vận chuyển từ các mỏ dầu lớn của Iran – bao gồm Ahvaz, Marun và Gachsaran – qua các đường ống đến hòn đảo này, được người dân Iran gọi là "Đảo Cấm" do sự kiểm soát quân sự nghiêm ngặt. Những cầu cảng dài, nhô ra vùng nước đủ sâu để chứa các siêu tàu chở dầu, biến hòn đảo này thành một địa điểm quan trọng cho việc phân phối dầu mỏ.

Nơi đây xử lý 90% lượng dầu thô xuất khẩu của Iran. Hòn đảo này từ lâu đã đóng vai trò then chốt đối với nền kinh tế Iran.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc yêu cầu ngừng tấn công ở Vùng Vịnh, Iran nói “bất công”

Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc yêu cầu ngừng tấn công ở Vùng Vịnh, Iran nói “bất công”

(GLO)- Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc ngày 11-3 đã thông qua nghị quyết yêu cầu Iran chấm dứt ngay việc tấn công các quốc gia Vùng Vịnh, bao gồm Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Ảrập Xêút, Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE) và Jordan. Iran phản đối vì cho rằng đó là quyết định bất công.

Iran phóng loạt tên lửa thế hệ mới vào các mục tiêu Mỹ, Israel

Tin thế giới tối 9-3: Iran phóng loạt tên lửa thế hệ mới vào các mục tiêu Mỹ, Israel

(GLO)- Iran phóng loạt tên lửa thế hệ mới vào các mục tiêu Mỹ, Israel; Mỹ sẵn sàng thực hiện mọi biện pháp cần thiết để đạt mục tiêu tại Trung Đông; Philippines áp dụng chế độ tuần làm việc 4 ngày để tiết kiệm năng lượng... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 9-3. 

Mỹ tuyên bố sẽ khôi phục quan hệ ngoại giao với Venezuela

Mỹ tuyên bố sẽ khôi phục quan hệ ngoại giao với Venezuela

(GLO)- Ngày 5-3, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo Washington và chính quyền lâm thời tại Venezuela đã nhất trí khôi phục quan hệ ngoại giao và lãnh sự, đánh dấu bước cải thiện quan hệ giữa hai nước sau khi cựu Tổng thống Nicolas Maduro bị bắt giữ trong chiến dịch quân sự do Mỹ dẫn đầu hồi tháng 1.

Tin thế giới sáng 6-3: Iran tuyên bố không ngừng bắn, sẵn sàng cho chiến dịch trên bộ của Mỹ

(GLO)- Iran tuyên bố không ngừng bắn, sẵn sàng cho chiến dịch trên bộ của Mỹ; Mỹ công bố video 100 giờ của chiến dịch tấn công Iran; 1.000 tàu thương mại kẹt ở Vịnh Ba Tư; Hơn 20 bang kiện chính sách thuế quan toàn cầu mới... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 6-3. 

