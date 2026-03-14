Tổng thống Donald Trump tuyên bố tấn công đảo Kharg, Iran dọa thiêu rụi cơ sở dầu liên quan Mỹ

(GLO)- Tổng thống Trump vừa cho biết Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào mọi mục tiêu quân sự trên đảo Kharg của Iran. Đây được mệnh danh là “viên ngọc quý”, trung tâm xuất khẩu dầu mỏ then chốt của Iran.

"Vì lý do nhân đạo, tôi đã chọn không phá hủy cơ sở hạ tầng dầu mỏ trên đảo" - Tổng thống Trump thông báo. Tuy nhiên, ông cảnh báo nếu Iran hoặc bất kỳ bên nào cản trở việc các tàu thuyền đi lại tự do và an toàn qua eo biển Hormuz, ông sẽ lập tức xem xét lại quyết định.

Đảo Kharg của Iran trong một ảnh vệ tinh chụp vào cuối tháng 2.2026 Ảnh: REUTERS

Tổng thống Mỹ nhấn mạnh Iran sẽ không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân và hối thúc quân Iran hạ vũ khí.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng xác nhận lực lượng Mỹ đã nhắm mục tiêu vào khoảng 15 địa điểm, bao gồm các vị trí phòng không của quân đội Iran, căn cứ hải quân Joshen, tháp canh sân bay và một bãi đáp trực thăng, nhưng khẳng định hệ thống phòng thủ trên đảo Kharg đã hoạt động trở lại trong vòng một giờ sau vụ tấn công.

IRGC cũng nhấn mạnh không có cơ sở hạ tầng dầu mỏ nào trên đảo Kharg - nơi xử lý khoảng 90% lượng dầu thô xuất khẩu của Iran - bị hư hại trong các cuộc tấn công của Mỹ; đồng thời nhắc lại cảnh báo trước đó của Tehran về hậu quả mà Mỹ phải gánh chịu nếu tiến hành bất kỳ cuộc tấn công nào vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran.

Iran cảnh báo “tất cả cơ sở hạ tầng dầu khí trong khu vực mà Mỹ và các đồng minh có lợi ích sẽ bị đốt cháy và phá hủy”.