Tổng thống Donald Trump tuyên bố tấn công đảo Kharg, Iran dọa thiêu rụi cơ sở dầu liên quan Mỹ

"Vì lý do nhân đạo, tôi đã chọn không phá hủy cơ sở hạ tầng dầu mỏ trên đảo" - Tổng thống Trump thông báo. Tuy nhiên, ông cảnh báo nếu Iran hoặc bất kỳ bên nào cản trở việc các tàu thuyền đi lại tự do và an toàn qua eo biển Hormuz, ông sẽ lập tức xem xét lại quyết định.
Tổng thống Mỹ nhấn mạnh Iran sẽ không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân và hối thúc quân Iran hạ vũ khí.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng xác nhận lực lượng Mỹ đã nhắm mục tiêu vào khoảng 15 địa điểm, bao gồm các vị trí phòng không của quân đội Iran, căn cứ hải quân Joshen, tháp canh sân bay và một bãi đáp trực thăng, nhưng khẳng định hệ thống phòng thủ trên đảo Kharg đã hoạt động trở lại trong vòng một giờ sau vụ tấn công.
IRGC cũng nhấn mạnh không có cơ sở hạ tầng dầu mỏ nào trên đảo Kharg - nơi xử lý khoảng 90% lượng dầu thô xuất khẩu của Iran - bị hư hại trong các cuộc tấn công của Mỹ; đồng thời nhắc lại cảnh báo trước đó của Tehran về hậu quả mà Mỹ phải gánh chịu nếu tiến hành bất kỳ cuộc tấn công nào vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran.
Iran cảnh báo “tất cả cơ sở hạ tầng dầu khí trong khu vực mà Mỹ và các đồng minh có lợi ích sẽ bị đốt cháy và phá hủy”.
Đảo Kharg là một đảo san hô chỉ cách bờ biển Iran 25 km về phía Vịnh Ba Tư. Hầu như mỗi ngày, hàng triệu thùng dầu thô được vận chuyển từ các mỏ dầu lớn của Iran – bao gồm Ahvaz, Marun và Gachsaran – qua các đường ống đến hòn đảo này, được người dân Iran gọi là "Đảo Cấm" do sự kiểm soát quân sự nghiêm ngặt. Những cầu cảng dài, nhô ra vùng nước đủ sâu để chứa các siêu tàu chở dầu, biến hòn đảo này thành một địa điểm quan trọng cho việc phân phối dầu mỏ.
