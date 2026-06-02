Tin thế giới sáng 2-6: Iran bất ngờ đình chỉ tiếp xúc gián tiếp với Mỹ

(GLO)- Iran bất ngờ đình chỉ tiếp xúc gián tiếp với Mỹ; Tổng thống Trump phản ứng khi Iran đình chỉ đàm phán; Lực lượng Hezbollah sẵn sàng ngừng bắn toàn diện với Israel; Thủ tướng Hungary dọa sửa hiến pháp để phế truất tổng thống... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 2-6.

Iran bất ngờ đình chỉ tiếp xúc gián tiếp với Mỹ

Iran đã đình chỉ các hoạt động trao đổi gián tiếp và chuyển giao văn bản với Mỹ thông qua các bên trung gian để phản đối việc Israel tiếp tục tiến hành các hoạt động quân sự tại Liban.

Các nhân viên phòng vệ dân sự kiểm tra hiện trường vụ tấn công của Israel tại thành phố Tyre, miền nam LIban. Ảnh: Getty Images

Thông tin nêu trên được hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran đăng tải cùng ngày. Nhóm đàm phán của Iran sẽ ngừng mọi hoạt động “đàm phán và trao đổi văn bản thông qua các bên trung gian” cho đến khi các yêu cầu của nước này liên quan đến Gaza và Liban được đáp ứng.

Tiếp sau tuyên bố dừng đàm phán, Iran cảnh báo sẽ tiến hành các hành động đáp trả mạnh mẽ, bao gồm mở ra những mặt trận tác chiến mới, nếu Israel tiếp tục gia tăng hoạt động quân sự chống lại Liban.

Theo truyền thông và giới phân tích khu vực, “các mặt trận tác chiến mới” mà Iran cảnh báo có thể mở ra, nhiều khả năng là tuyến vận tải chiến lược nối giữa biển Đỏ, eo Bab el-Mandab và vịnh Aden trên Ấn Độ Dương.

Tổng thống Trump phản ứng khi Iran đình chỉ đàm phán

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng sau thông tin Iran đình chỉ đàm phán, đồng thời phản hồi về việc liệu Washington có đang cân nhắc nối lại các cuộc không kích quân sự hay không.

Tổng thống Donald Trump tin tưởng nước Mỹ đang sở hữu đủ đòn bẩy đối với Tehran. Ảnh: The New York

Hãng tin RBC dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1-6 cho biết, Iran vẫn chưa chính thức thông báo cho Washington về việc chấm dứt tiến trình đàm phán. Đồng thời, ông cũng làm rõ rằng tình hình hiện tại không đồng nghĩa với việc Mỹ tự động quay trở lại các chiến dịch quân sự quy mô lớn chống lại Iran.

Ông Trump cũng nhấn mạnh rằng ông thấy không có lý do gì phải vội vã tiến tới một thỏa thuận mới và tin tưởng nước Mỹ đang sở hữu đủ đòn bẩy đối với Tehran.

Bằng cách này, Tổng thống Mỹ đã phát đi tín hiệu về việc sẵn sàng tiếp tục gây sức ép lên Iran mà chưa cần viện đến một sự leo thang quân sự mới vào thời điểm hiện tại.

Lực lượng Hezbollah sẵn sàng ngừng bắn toàn diện với Israel

Chủ tịch Quốc hội Liban Nabih Berri ngày 1-6 thông báo với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng lực lượng Hezbollah sẵn sàng chấp nhận một thỏa thuận ngừng bắn toàn diện và ngay lập tức với Israel, đồng thời cam kết đảm bảo thực thi thỏa thuận này.

Hiện trường vụ không kích của Israel xuống khu dân cư ở thành phố Saksakiyeh, miền Nam Liban. Ảnh: THX/TTXVN

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đã làm trung gian cho một thỏa thuận ngừng bắn mới giữa Israel và Hezbollah. Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump cho hay ông đã có cuộc điện đàm rất hiệu quả với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và sẽ không có binh sĩ Israel nào đến Beirut. Tương tự, nhà lãnh đạo Mỹ xác nhận đã có một cuộc điện đàm rất tốt đẹp với Hezbollah, hai bên đồng ý rằng mọi hoạt động bắn phá sẽ chấm dứt.

Về phần mình, Thủ tướng Benjamin Netanyahu chỉ xác nhận ông đã nói với Tổng thống Trump "rằng nếu Hezbollah không ngừng tấn công các thị trấn và công dân của chúng tôi, Israel sẽ tấn công các mục tiêu khủng bố ở Beirut".

Bulgaria đe dọa cắt đứt đường bay cho máy bay Mỹ do tranh chấp về vấn đề đi lại

Thủ tướng Bulgaria Rumen Radev cho biết các máy bay của không quân Mỹ hoạt động tại Bulgaria sẽ phải rời đi trước cuối tháng này do các tranh chấp về quy định đi lại dân sự giữa hai nước.

Một máy bay tiếp nhiên liệu trên không Boeing KC-135 Stratotanker của Không quân Mỹ đang tiếp nhiên liệu cho các máy bay khác tại sân bay Vasil Levski, Sofia, Bulgaria vào ngày 11-5-2026. Ảnh: AFP

Thủ tướng Radev, cho biết một sân bay được lực lượng Mỹ sử dụng ở thủ đô Sofia cho các nhiệm vụ tiếp nhiên liệu trên không sẽ bị đóng cửa sau khi Mỹ không phê duyệt hệ thống miễn thị thực cho công dân Bulgaria. Ông cho biết thêm Bulgaria cho Mỹ thời hạn đến cuối tháng 6 để giải quyết vấn đề này.

Trong khi đó, Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ cho biết họ đã nắm được thông tin khẳng định lực lượng này hoạt động tại nhiều địa điểm thường xuyên tiếp đón các quân nhân Mỹ tạm trú phù hợp với các thỏa thuận về quyền tiếp cận, đóng quân và bay qua không phận với các đồng minh và đối tác. Tại nước láng giềng Rumani, lực lượng Mỹ duy trì sự hiện diện tại nhiều địa điểm khác nhau, bao gồm một Căn cứ Không quân Mihail Kogalniceanu, đóng vai trò là trung tâm hoạt động trong khu vực Biển Đen.

Tân Thủ tướng Hungary dọa sẽ sửa hiến pháp để phế truất tổng thống

Ngày 1-6, Thủ tướng Hungary - ông Peter Magyar cho biết chính phủ sẽ tiến hành các thủ tục pháp lý để phế truất Tổng thống đương nhiệm Tamas Sulyok nếu ông vẫn giữ nguyên quyết định từ chối từ chức.

“Tôi đã nói với tổng thống rằng nếu ông ấy giữ nguyên lập trường và không từ chức, tôi sẽ thông báo cho các nhà lập pháp của đảng Tisza về các đề xuất lập pháp của chúng tôi ngay hôm nay và chúng tôi sẽ lập tức bắt đầu các thủ tục cần thiết” - Thủ tướng Magyar cho hay.

Thủ tướng Hungary Peter Magyar (phải) và Tổng thống Hungary Tamas Sulyok. Ảnh: Peter Magyar/X

Ông Magyar nói rằng quá trình lập pháp này sẽ mất khoảng một tháng và sẽ bao gồm việc “loại bỏ tất cả những con rối” đã tham gia vào việc “phá hoại pháp quyền và dân chủ” dưới thời cựu Thủ tướng Viktor Orban.

Trong cuộc bầu cử quốc hội hồi tháng 4, đảng Tisza trung hữu của ông Magyar đã giành chiến thắng vang dội trước đảng Fidesz của ông Orban. Ông Magyar cam kết sẽ loại bỏ một số nhân vật do ông Orban bổ nhiệm vào các vị trí nhà nước quan trọng trong 16 năm qua, bao gồm người đứng đầu nhà nước vốn chủ yếu mang tính nghi lễ.