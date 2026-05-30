Tin thế giới tối 29-5: NATO phản ứng gay gắt sau vụ UAV Nga đánh trúng tòa nhà Rumani

(GLO)- NATO phản ứng gay gắt sau vụ UAV Nga đánh trúng tòa nhà Rumani; Ukraine tìm thấy linh kiện Belarus trong tên lửa Oreshnik của Nga; EU trừng phạt cá nhân, tổ chức Israel liên quan các khu định cư Bờ Tây... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 29-5.

NATO phản ứng gay gắt sau vụ UAV Nga đánh trúng tòa nhà Rumani

NATO, EU và các nhà lãnh đạo phương Tây đã chỉ trích hành động leo thang căng thẳng của Nga sau khi cáo buộc máy bay không người lái (UAV) nghi của Moscow đánh trúng một tòa chung cư ở vùng Galati của Rumani vào rạng sáng 29-5. Vụ việc khiến 2 người bị thương và gây ra một vụ cháy gần biên giới Ukraine.

Tòa nhà bị máy bay không người lái đánh trúng ở Galati, Rumani vào ngày 29-5. Ảnh: Kyiv Post﻿

Galati nằm cách biên giới giữa Rumani với Moldova và Ukraine 10km, gần phía Nam tỉnh Odesa. Bộ Quốc phòng Rumani cho biết vụ việc xảy ra trong đêm khi Nga tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào cơ sở hạ tầng của Ukraine gần biên giới.

Tổng thống Rumani Nicusor Dan đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Quốc phòng Tối cao sau cố.

Người phát ngôn NATO Allison Hart lên án hành động của Moscow, nói rằng Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã liên lạc với chính quyền Rumani. NATO tuyên bố sẽ tiếp tục tăng cường phòng thủ nhằm đối phó với các mối đe dọa từ máy bay không người lái dọc theo sườn phía đông của liên minh.

Rumani cũng đã triệu tập đại sứ Nga sau vụ việc, làm gia tăng thêm căng thẳng ngoại giao khi cuộc chiến ở Ukraine tiếp tục lan rộng sang biên giới châu Âu.

Ukraine tìm thấy linh kiện Belarus trong tên lửa Oreshnik của Nga

Truyền thông Ukraine đưa tin ngày 28-5, ông Pavlo Palisa, Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine và ông Vladyslav Vlasiuk, Ủy viên về Chính sách Trừng phạt của Tổng thống Ukraine đã có cuộc hội đàm với đại diện ngoại giao của nhiều quốc gia châu Âu ủng hộ chính quyền Kiev trong cuộc xung đột Nga – Ukraine.

Ông Pavlo Palisa (đồ lính) và các quan chức châu Âu bên cạnh các linh kiện tên lửa Nga. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine

Trong cuộc gặp, các quan chức châu Âu đã có cơ hội tiếp cận linh kiện, bo mạch điện tử của các tên lửa, máy bay không người lái (UAV) được Nga sử dụng trong cuộc tấn công dữ dội vào Ukraine đêm 24-5.

“Những linh kiện điện tử đó có chứa nhiều thành phần được sản xuất ở nước ngoài, nhất là từ Thụy Sĩ, Đức, Mỹ, Anh, Nhật Bản, Trung Quốc… Các bo mạch của tên lửa Oreshnik cũng được trưng bày trong dịp này. Chúng chứa nhiều linh kiện của Nga và Belarus được sản xuất trong khoảng thời gian các năm 2004 - 2014”, Văn phòng Tổng thống Ukraine thông tin.

Ông Vlasiuk cho biết thêm, một số linh kiện được phát hiện từ các mảnh vỡ tên lửa Nga có nguồn gốc từ nhà máy Intergral nằm ở thủ đô Minsk của Belarus, bao gồm chip và bảng mạch “dùng cho tên lửa hành trình và tên lửa Oreshnik”.

Hiện giới chức Nga và Belarus chưa phản hồi về những thông tin trên.

EU trừng phạt cá nhân, tổ chức Israel liên quan các khu định cư Bờ Tây

Liên minh châu Âu (EU) vừa thông qua các biện pháp trừng phạt đối với một số thực thể và cá nhân Israel liên quan hoạt động bạo lực nhằm vào người dân Palestine tại khu Bờ Tây.

Nhà ở của người Palestine bị phá dỡ tại làng Deirat ở Hebron, Bờ Tây, ngày 4-5-2026. Ảnh: THX/TTXVN

Trong thông báo ngày 28-5, Hội đồng EU cho biết danh sách trừng phạt bao gồm 4 thực thể và 3 cá nhân Israel mà EU cho rằng liên quan đến hoạt động bạo lực nhằm vào người Palestine tại Bờ Tây thông qua các hoạt động mở rộng khu định cư, bạo lực và cưỡng ép người Palestine rời bỏ nơi cư trú.

Theo các biện pháp trừng phạt, toàn bộ các cá nhân và thực thể bị đưa vào danh sách sẽ bị phong tỏa tài sản trong phạm vi EU. Ngoài ra, các cá nhân bị trừng phạt còn bị cấm nhập cảnh vào các quốc gia thành viên liên minh.



Trong một tuyên bố riêng cùng ngày, Hội đồng EU cũng thông báo mở rộng phạm vi trừng phạt liên quan đến Phong trào Hồi giáo Hamas và Phong trào Thánh chiến Hồi giáo ở Palestine (PIJ) - nhóm vũ trang lớn thứ hai ở Dải Gaza sau Hamas.

Vụ nổ bồn hóa chất ở Mỹ: Số người thiệt mạng tăng

Ngày 28-5, giới chức địa phương cho biết số người thiệt mạng trong vụ nổ bồn chứa hóa chất tại nhà máy sản xuất giấy Nippon Dynawave Packaging ở thành phố Longview thuộc bang Washington, miền Tây Bắc nước Mỹ, đã tăng lên 8 người và 3 người khác vẫn đang mất tích hoặc có thể đã tử vong.

Hiện trường vụ vỡ bồn hóa chất tại bang Washington hôm 26-5. Ảnh: Cowlitz County News

Trước đó, ngày 26-5, bồn chứa hàng chục nghìn lít hóa chất ăn mòn mạnh trong nhà máy của công ty bao bì Nippon Dynawave Packaging đã phát nổ khiến lực lượng chức năng phải triển khai một chiến dịch ứng phó quy mô lớn.

Hóa chất gọi là “dung dịch trắng" được sử dụng để phân hủy gỗ và sản xuất giấy xi măng.

Trưởng lực lượng cứu hộ thành phố Longview, ông Brad Hannig cho biết lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm những nạn nhân còn lại trong môi trường khắc nghiệt và nguy hiểm.

Trong khi đó, giới chức địa phương trấn an người dân rằng nguồn nước uống và không khí xung quanh khu vực xảy ra sự cố không bị ô nhiễm.