Tin thế giới tối 20-5: Trung Quốc-Nga củng cố quan hệ Đối tác Hợp tác chiến lược toàn diện

(GLO)- Trung Quốc-Nga củng cố quan hệ Đối tác Hợp tác chiến lược toàn diện; Hai nhà máy lọc dầu lớn của Nga dừng hoạt động sau khi bị tập kích bằng UAV; Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đưa ra cảnh báo mới nhất cho Mỹ và Israel ... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 20-5.

Trung Quốc-Nga củng cố quan hệ Đối tác Hợp tác chiến lược toàn diện

Ngày 20-5, sau cuộc hội đàm tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký và ra tuyên bố chung về việc tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Hợp tác chiến lược toàn diện và làm sâu sắc hơn nữa hợp tác láng giềng hữu nghị, đồng thời chứng kiến lễ ký kết 20 văn kiện hợp tác trong nhiều lĩnh vực.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc gặp ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 20/5/2026. Ảnh: AA/TTXVN

Chủ tịch Trung Quốc khẳng định hai bên sẽ phát triển quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện dựa trên bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, trung thực và cùng có lợi, với hợp tác kinh tế, đầu tư, năng lượng, khoa học công nghệ, văn hóa và địa phương liên tục được thúc đẩy, đồng thời củng cố gắn kết nhân dân.

Ông nêu rõ quan hệ Trung-Nga đã bước vào giai đoạn mới với nhiều dư địa hành động và phát triển nhanh hơn.

Người đứng đầu nước Nga nhấn mạnh Moskva sẵn sàng cùng Bắc Kinh tăng cường phối hợp chiến lược và hợp tác thực chất, thúc đẩy quan hệ hai nước lên một tầm cao mới; khẳng định hợp tác Nga-Trung là nhân tố ổn định quan trọng trong bối cảnh tình hình quốc tế đầy biến động.

Tuyên bố sau cuộc hội đàm Nga-Trung, Tổng thống Nga Putin khẳng định quan hệ Nga-Trung không chịu ảnh hưởng từ bên ngoài và có thể là hình mẫu cho các nước khác.

Hai nhà máy lọc dầu lớn của Nga dừng hoạt động sau khi bị tập kích bằng UAV

Khói bốc lên từ đám cháy tại kho chứa dầu Solnechnogorsk gần làng Durykino thuộc vùng Moskva của Nga, ngày 17-5-2026. Ảnh: Telegram

Theo hãng tin Reuters ngày 20-5, hai nhà máy lọc dầu lớn của Nga tại thủ đô Moskva và thành phố Ryazan đã phải tạm ngừng hoạt động sau các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Nguồn tin trong ngành cho biết nhà máy lọc dầu Moskva đã dừng xử lý dầu sau cuộc tập kích ngày 17-5. Dù thiệt hại vật chất được đánh giá là không quá nghiêm trọng, hoạt động của nhà máy vẫn phải tạm dừng “để phòng ngừa rủi ro”. Quá trình khôi phục có thể kéo dài vài ngày.

Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin trước đó xác nhận một UAV đã rơi gần nhà máy lọc dầu ở phía đông nam thủ đô Nga. Theo thông tin sơ bộ, vụ việc khiến 12 người bị thương, phần lớn là công nhân xây dựng gần cổng nhà máy.

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đưa ra cảnh báo mới nhất cho Mỹ và Israel

Ngày 20-5, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công mới nào của Mỹ và Israel đều có thể gây ra xung đột lớn hơn vượt ra ngoài khu vực.

Trong tuyên bố do hãng tin Tasnim đăng, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran nói rằng Mỹ và Israel đã không rút ra bài học từ những thất bại chiến lược liên tiếp trước Iran.

Tòa nhà tại Tehran bị phá hủy sau cuộc không kích của Mỹ và Israel. Ảnh: THX/TTXVN

Lực lượng này khẳng định rằng dù các cuộc tấn công được tiến hành bằng toàn bộ năng lực của hai quân đội có chi phí quân sự lớn nhất thế giới, Iran vẫn chưa sử dụng toàn bộ khả năng của mình để chống các đối thủ.

Tuyên bố nêu rõ: “Nếu hành động gây hấn nhằm vào Iran lặp lại, cuộc chiến khu vực từng được cảnh báo lần này sẽ lan ra ngoài khu vực”.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cũng cảnh báo sẽ tung ra những đòn tấn công mạnh mẽ tại các địa điểm mà đối thủ không thể tưởng tượng được.

Hàn Quốc nâng cảnh báo khủng bố trước bầu cử địa phương

Chính phủ Hàn Quốc ngày 20-5 đã nâng mức cảnh báo khủng bố trên toàn quốc trước thềm cuộc bầu cử địa phương diễn ra vào tháng 6 tới, trong bối cảnh nước này tăng cường các biện pháp an ninh nhằm ngăn chặn những mối đe dọa tiềm tàng nhắm vào ứng cử viên và các hoạt động vận động tranh cử.

Cảnh sát Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap

Hãng tin Yonhap dẫn thông báo của Chính phủ Hàn Quốc cho biết, mức cảnh báo sẽ được nâng từ cấp “chú ý” lên “thận trọng” - cấp độ thấp thứ hai trong hệ thống cảnh báo khủng bố bốn cấp của nước này từ ngày 21-5 đến hết ngày 4-6. Văn phòng Điều phối Chính sách Chính phủ Hàn Quốc cho biết: Quyết định trên nhằm tăng cường năng lực chống khủng bố và bảo đảm an toàn cho cuộc bầu cử địa phương ngày 3-6, sự kiện sẽ bầu ra các thống đốc tỉnh, thị trưởng và thành viên hội đồng địa phương trên toàn quốc.

Phát biểu tại cuộc họp của chính phủ về bảo đảm tính công bằng của bầu cử, Thủ tướng Kim Min-seok cam kết sẽ mạnh tay xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến bầu cử, bao gồm phát tán tin giả, mua phiếu và sự can thiệp trái phép của quan chức nhà nước. Ông đồng thời cảnh báo về nguy cơ ngày càng gia tăng từ các nội dung giả mạo (deepfake) do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra trong các chiến dịch tranh cử.

Động đất mạnh ở Peru, gần 30 người bị thương

Giới chức Peru cho biết một trận động đất có độ lớn 5,8 đã xảy ra tại khu vực ven Thái Bình Dương ở miền Nam nước này vào tối 19-5, khiến 27 người bị thương và làm hư hại nhiều công trình.

Động đất tại Peru. Video: AP

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết tâm chấn nằm cách thị trấn Pampa de Tate, thuộc vùng Ica, khoảng 20 km về phía Đông-Đông Nam, với độ sâu chấn tiêu vào khoảng 56,5 km.

Bộ trưởng Quốc phòng Peru Amadeo Flores đã tới hiện trường, kiểm tra một số công trình bị hư hại, trong đó có Đại học San Luis Gonzaga.