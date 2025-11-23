Kế hoạch 28 điểm chấm dứt xung đột tại Ukraine của ông Trump không phải phương án cuối cùng

(GLO)- Khi được các phóng viên hỏi đề xuất 28 điểm về hòa bình cho Ukraine có phải là phương án cuối cùng hay không, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22-11 trả lời "không".

"Chúng tôi đang cố gắng chấm dứt chiến sự Nga-Ukraine. Bằng cách này hay cách khác, chúng tôi phải chấm dứt cuộc xung đột này"-ông chủ Nhà Trắng nói.

Ngày 22-11, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết kế hoạch của ông nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine không phải là đề xuất cuối cùng và “bằng cách này hay cách khác”, ông đều hy vọng giao tranh sẽ chấm dứt.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu với báo giới, ông Trump nhấn mạnh Tổng thống Zelensky “sẽ phải chấp nhận” kế hoạch và nếu không thích, Kiev “cần tiếp tục chiến đấu". Tuy nhiên, theo ông, "đến một lúc nào đó, ông ấy (Tổng thống Zelensky) sẽ phải chấp nhận một điều gì đó".

Theo đề xuất mà ông Trump đưa ra, Ukraine được yêu cầu phải chấp nhận bán đảo Crimea, tỉnh Lugansk và Donetsk thuộc "kiểm soát thực tế" của Nga. Ukraine phải tổ chức bầu cử sớm trong 100 ngày, cắt giảm quân số xuống 600.000 người và sửa hiến pháp, nêu rõ rằng họ từ bỏ nguyện vọng gia nhập NATO.

Đổi lại, Ukraine sẽ nhận "bảo đảm an ninh đáng tin cậy" và một quỹ tái thiết sử dụng một phần tài sản Nga bị phương Tây phong tỏa. Kế hoạch không đề cập cụ thể đảm bảo an ninh của Mỹ dành cho Ukraine, song truyền thông đưa tin nước này sẽ hưởng cơ chế "tương tự NATO".

Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio xác nhận chính Washington đã xây dựng kế hoạch 28 điểm. Tuyên bố trên được cho là nhằm bác bỏ các cáo buộc, cho rằng đề xuất này “không phản ánh lập trường của chính quyền” mà “về cơ bản là danh sách mong muốn của phía Nga”.

Theo kế hoạch, giới chức Mỹ, Ukraine và các cố vấn an ninh quốc gia từ Pháp, Anh và Đức sẽ tiến hành hội đàm tại Geneva (Thụy Sĩ) trong ngày 23-11 để thảo luận đề xuất của Mỹ nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Về phần mình, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phản ứng lạnh nhạt với kế hoạch này, nói rằng ông sẽ đề xuất "các phương án thay thế". Ông Zelensky cho biết Ukraine sẽ họp với phía Mỹ trong tuần tới để thảo luận về đề xuất của Tổng thống Trump.