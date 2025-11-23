Tin thế giới sáng 23-11: Ukraine và Mỹ sắp tham vấn về kế hoạch hòa bình 28 điểm

(GLO)- Ukraine và Mỹ sắp tham vấn về kế hoạch hòa bình 28 điểm; 194 nước và vùng lãnh thổ thông qua thỏa thuận khí hậu tại COP30; Israel không kích Gaza, 21 người thiệt mạng;... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 23-11-2025.

Ukraine và Mỹ sắp tham vấn về kế hoạch hòa bình 28 điểm

Ông Rustem Umierov, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine. Ảnh: UP

Ông Rustem Umierov, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine, thông báo Kiev sẽ tiến hành tham vấn với phía Mỹ tại Thụy Sĩ về kế hoạch hòa bình 28 điểm do nhóm của Tổng thống Donald Trump chuẩn bị.

Trên Facebook, ông Umierov nói rằng các cuộc tham vấn giữa quan chức Ukraine và Mỹ về những tham số có thể có của một thỏa thuận hòa bình tương lai sẽ bắt đầu trong vài ngày tới, nhưng không nêu ngày cụ thể.

“Ukraine bước vào quá trình này với sự hiểu rõ lợi ích của mình. Đây là giai đoạn tiếp theo trong cuộc đối thoại đã diễn ra những ngày qua, chủ yếu nhằm thống nhất quan điểm cho bước đi tiếp theo.", ông nhấn mạnh.

Phương Tây và Nhật ra phản ứng chung về kế hoạch 28 điểm của Mỹ

Ngày 22-11, gặp nhau bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 tại Nam Phi, lãnh đạo Đức, Pháp, Anh, Canada, Hà Lan, Tây Ban Nha, Phần Lan, Ý, Na Uy, Liên minh châu Âu (EU) và Nhật đã gấp rút tìm cách đưa ra phản ứng chung trước yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Ukraine phải chấp nhận kế hoạch hòa bình 28 điểm với Nga trước ngày 27-11.

Lãnh đạo các nước phương Tây và Nhật gặp nhau bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 tại Nam Phi ngày 22-11. Ảnh: PA

Kế hoạch này bao gồm các đề xuất Ukraine rút hoàn toàn khỏi tỉnh Donetsk, giới hạn số lượng quân đội Ukraine và yêu cầu Kiev không gia nhập NATO.

“Bản dự thảo ban đầu của kế hoạch 28 điểm bao gồm những yếu tố quan trọng, thiết yếu cho một nền hòa bình công bằng và bền vững. Vì vậy, chúng tôi tin rằng dự thảo là một cơ sở, nhưng cần được hoàn thiện thêm” - theo thông cáo chung của các nhà lãnh đạo.

Tuy nhiên, lãnh đạo các cường quốc bày tỏ “quan ngại trước những hạn chế được đề xuất đối với lực lượng vũ trang Ukraine, vì điều đó có thể khiến Ukraine dễ bị tấn công trong tương lai”.

Các nhà lãnh đạo nhất trí rằng các cố vấn an ninh quốc gia từ nhóm E3 (Pháp, Anh và Đức) sẽ gặp các quan chức EU, Mỹ và Ukraine tại Thuỵ Sĩ vào ngày 23-11 để tiếp tục thảo luận. Theo các nguồn tin ngoại giao, Italia cũng sẽ cử một quan chức tham gia.

3 nước Đông Âu ủng hộ kế hoạch hòa bình 28 điểm của Mỹ

Ngày 22-11, lãnh đạo 3 nước Đông Âu Hungary, Slovakia và Bulgaria lên tiếng ủng hộ kế hoạch hòa bình 28 điểm do Mỹ đề xuất nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa Ukraine và Nga.

Lá cờ Ukraine trên Quảng trường Độc lập ở thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP

Thủ tướng Hungary Victor Orbán lập luận rằng, đây là cơ hội để EU giữ lại hàng tỷ đô la tài trợ cho Kiev, tránh lãng phí thêm nguồn lực và thúc đẩy hòa bình. Cùng lập trường, Thủ tướng Bulgaria Zhelyazkov khẳng định, kế hoạch hòa bình 28 điểm của Tổng thống Trump là giải pháp công bằng, lâu dài và bền vững để chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine. Trong khi đó, nhà lãnh đạo Slovakia Fico cũng tuyên bố ủng hộ sáng kiến của Tổng thống Trump, tuy nhiên nhấn mạnh điều kiện tiên quyết là sự đồng thuận của Ukraine.

Theo giới phân tích, sự ủng hộ của Hungary, Slovakia và Bulgaria đối với sáng kiến của Mỹ cho thấy sự chia rẽ sâu sắc trong EU. Điều này không chỉ làm suy yếu sự đoàn kết của Khối trong việc hỗ trợ Ukraine, mà còn có thể ảnh hưởng đến vị thế đàm phán của EU trong các cuộc thảo luận với Mỹ trong thời gian tới.

Video đặc nhiệm Ukraine tập kích trực thăng Ka-27 của Nga

Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (DIU) ngày 22-11 đã công bố đoạn video ghi lại chiến dịch tập kích UAV của đặc nhiệm nước này tại bán đảo Crưm.

"Đơn vị đặc nhiệm đã điều khiển UAV cảm tử một cách chính xác, né tránh được hệ thống phòng không Pantsir-S1 của đối thủ. Các mục tiêu đã bị phá hủy bao gồm 1 trực thăng Ka-27, 1 tổ hợp radar cảnh báo Lira-A10, và 1 radar 55Zh6U Nebo-U. Đây là những mục tiêu có giá trị cao, gây ra tổn thất lớn cho Nga", báo cáo của DIU cho biết.

UAV cảm tử Ukraine tập kích trực thăng và nhiều trạm radar của Nga ở Crimea. Video: Militarnyi

194 nước và vùng lãnh thổ thông qua thỏa thuận khí hậu tại COP30

Ngày 22-11, Brazil-chủ nhà Hội nghị lần thứ 30 Các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu (COP30)-đã thúc đẩy thông qua một thỏa thuận khí hậu mang tính thỏa hiệp sau nhiều tranh cãi.

Chủ tịch COP30 André Corrêa do Lago gõ búa thông qua thỏa thuận khí hậu ngày 22-11. Ảnh: UN Climate Change

Thỏa thuận giữa 194 quốc gia và vùng lãnh thổ-ngoại trừ Mỹ, nước không cử phái đoàn-đạt được sau 12 giờ đàm phán ngoài giờ liên tục. Theo thỏa thuận, các quốc gia phát triển được kêu gọi tăng gấp 3 nguồn tài chính khí hậu dành cho các nước đang phát triển vào năm 2035, đặc biệt cho các hoạt động thích ứng với nước biển dâng, bão tố dữ dội và nắng nóng cực đoan.

Thỏa thuận cũng khởi động một sáng kiến tự nguyện nhằm thúc đẩy nỗ lực quốc gia trong việc cắt giảm khí thải, trong bối cảnh các nước vẫn đang chật vật đáp ứng các mục tiêu hiện có.

Thừa nhận rằng thỏa thuận khiến nhiều người thất vọng, người đứng đầu Ban Thư ký Công ước Khí hậu Liên Hợp Quốc (UNFCCC) Simon Stiell đã ca ngợi các đoàn tham dự vì đã cùng nhau vượt qua một năm đầy tranh cãi và chia rẽ.

Israel không kích Gaza, 21 người thiệt mạng

Cơ quan phòng thủ dân dân sự Gaza cho biết, trong ngày 22-11, không quân Israel đã tiến hành ít nhất 5 đợt tập kích vào nhiều khu vực nhau ở dải Gaza, khiến tổng cộng 21 người chết và hàng chục người khác bị thương. Cơ quan này không nói rõ có bao nhiêu dân thường nằm trong số thương vong trên, trong khi một số nguồn khu vực khẳng định phần lớn nạn nhân là dân thường, trong đó có cả trẻ em và phụ nữ.

Hiện trường một vụ không kích của Israel vào Thành phố Gaza, ngày 22-11-2025. Ảnh: Reuters

Quân đội Israel chưa đưa ra bình luận về các cuộc không kích vào Gaza theo như cáo buộc của phía Palestine và truyền thông khu vực. Tuy nhiên, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) chiều 22-11 cho biết, trong 24h, binh sỹ Israel tại khu vực thành phố Rafah, phía Nam dải Gaza, đã bắt giữ hoặc bắn chết tổng cộng 17 thành viên Phong trào Hamas đang tìm cách trốn thoát khỏi một hầm ngầm ở Rafah. Những tay súng bị bắt giữ đã được bàn giao cho cơ quan an ninh Shin Bet để thẩm vấn.