Thế giới

Hungary kiên quyết phản đối Ukraine gia nhập EU

NHÃ UYÊN (theo VOV, vietnamnet)

(GLO)- Chính phủ Hungary bày tỏ quan điểm kiên quyết phản đối Ukraine trở thành thành viên của Liên minh châu Âu (EU). Ngày 5-11, Thủ tướng nước này cũng cảnh báo EU sẽ bị kéo vào một cuộc xung đột trực tiếp với Nga nếu đồng ý cho Ukraine gia nhập khối.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho biết, Hungary sẽ không ủng hộ việc EU kết nạp Ukraine, bởi điều này đồng nghĩa với việc châu Âu trực tiếp can dự vào xung đột.

“Chúng tôi cũng không muốn lấy tiền của người dân để đưa cho Kiev. Mọi quốc gia thành viên EU đều có quyền phản đối việc tiếp nhận một nước thành viên mới”-Thủ tướng Hungary nhấn mạnh.

thu-tuong-hungary-viktor-orban-trai-va-tong-thong-ukraine-volodymyr-zelensky.png
Thủ tướng Hungary Viktor Orban (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: NYT/Nguồn: vietnamnet.vn

Tuyên bố của ông Orban được đưa ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc Hungary "hỗ trợ Nga" khi ngăn cản tiến trình gia nhập EU của Ukraine.

Trước đó, phát biểu trước báo giới, Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Hungary Szijjarto cũng thông tin về việc người dân Hungary không muốn Ukraine trở thành thành viên của EU. Kết quả trưng cầu dân ý gần đây tại Hungary với hơn 2 triệu người tham gia đã có 95% người dân phản đối Ukraine gia nhập EU.

Theo ông Szijjarto, các vấn đề liên quan đến việc mở rộng EU đòi hỏi sự nhất trí của tất cả quốc gia thành viên. Do đó, việc hội nhập châu Âu của Ukraine sẽ không trở thành hiện thực.

Phản ứng trước tuyên bố của Bộ trưởng Szijjarto, Tổng thống Zelensky tuyên bố, Ukraine sẽ gia nhập EU vì đây là lựa chọn của nhân dân Ukraine; đồng thời kêu gọi Hungary ngừng ngăn chặn quá trình hội nhập châu Âu của nước này.

Trong khi đó, Ủy viên phụ trách mở rộng EU Marta Kos cho biết: Ủy ban châu Âu (EC) đang nỗ lực duy trì đà tiến triển trong vấn đề gia nhập EU của Ukraine, bất chấp sự phản đối về mặt chính trị từ Hungary.

