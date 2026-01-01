Tin thế giới sáng 1-1: Nga cáo buộc Ukraine tập kích Moscow trong đêm giao thừa

(GLO)- Nga cáo buộc Ukraine tập kích Moscow trong đêm giao thừa; Mỹ tạm dừng triển khai Vệ binh quốc gia tại ba thành phố lớn; Liên hợp quốc lên án Israel về việc đình chỉ các nhóm viện trợ ở Gaza; Châu Âu chính thức bước sang năm mới 2026...

Nga cáo buộc Ukraine tập kích Moscow trong đêm giao thừa

Tổng thống Nga Vladimir Putin đọc thông điệp năm mới. Ảnh: RT

Các lực lượng Nga cho biết đã đánh chặn hai máy bay không người lái (UAV) tầm xa của Ukraine hướng về Moscow trong đêm giao thừa, đúng thời điểm Tổng thống Nga Vladimir Putin đọc thông điệp năm mới.

“Lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ một UAV đang bay về phía Moscow. Một UAV khác bị bắn hạ sau đó”, Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin viết trên Telegram lúc 23h55 ngày 31-12, đúng thời điểm Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt đầu đọc thông điệp năm mới theo truyền thống.

Ông Sobyanin cho biết, không có thương vong hay thiệt hại nào sau vụ tập kích.

Ukraine hiện chưa bình luận về cáo buộc của Moscow.

Mỹ tạm dừng triển khai Vệ binh quốc gia tại ba thành phố lớn

Ngày 31-12-2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố tạm thời chấm dứt nỗ lực triển khai lực lượng Vệ binh quốc gia tại ba thành phố lớn Chicago, Los Angeles và Portland, sau khi đối mặt với hàng loạt thách thức pháp lý từ các bang do đảng Dân chủ lãnh đạo.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rút lực lượng Vệ binh Quốc gia khỏi Chicago, Los Angeles,.... Ảnh: AFP

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Trump cho biết sẽ tạm thời rút lực lượng Vệ binh quốc gia khỏi những khu vực này, nhưng cảnh báo rằng quân đội liên bang sẽ "quay trở lại" nếu tỷ lệ tội phạm tăng lên, có thể với "một hình thức khác biệt và mạnh mẽ hơn nhiều."

Quyết định này được đưa ra sau khi chiến dịch triển khai lực lượng Vệ binh quốc gia của Tổng thống Trump vấp phải những trở ngại pháp lý nghiêm trọng tại hầu hết các địa phương.

Liên hợp quốc lên án Israel về việc đình chỉ các nhóm viện trợ ở Gaza

Ngày 31-12, Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc Volker Turk đã mô tả lời đe dọa của Israel về việc đình chỉ hoạt động của hàng chục nhóm viện trợ ở Dải Gaza từ 1-1-2026 là "vô lý", đồng thời kêu gọi các quốc gia khẩn trương yêu cầu Israel thay đổi hướng đi.

Nhân viên cứu trợ trao thực phẩm cho người dân ở Dải Gaza. Ảnh: AFP

Trong một tuyên bố, ông Turk nhấn mạnh những quyết định đình chỉ như vậy khiến tình hình vốn đã không thể chịu đựng được càng trở nên tồi tệ hơn đối với người dân Gaza. Ông kêu gọi các quốc gia, đặc biệt là những quốc gia có ảnh hưởng, hãy thực hiện các bước khẩn cấp và kiên quyết nhằm cho phép viện trợ vào Gaza mà không bị cản trở. Cao ủy Nhân quyền LHQ nhấn mạnh chính quyền Israel có nghĩa vụ quốc tế trong việc đảm bảo nguồn cung thiết yếu cho cuộc sống hàng ngày ở Gaza, bao gồm "cho phép và tạo điều kiện thuận lợi cho viện trợ nhân đạo".

Trước đó một ngày, Bộ Kiều dân và Chống chủ nghĩa bài Do Thái của Israel cảnh báo sẽ đình chỉ hoạt động của một số tổ chức cứu trợ ở Dải Gaza từ tháng 1-2026 vì không cung cấp thông tin chi tiết về đội ngũ nhân viên người Palestine, đồng thời cáo buộc 2 nhân viên của tổ chức nhân đạo Bác sĩ Không Biên giới (MSF) dính líu tới các nhóm phiến quân.

Thái Lan: hơn 5.000 ứng cử viên tranh cử vào Hạ viện

Ủy ban bầu cử Thái Lan (EC) cho biết quá trình đăng ký cho cả ứng cử viên nghị sỹ theo khu vực bầu cử và theo danh sách đảng đã hoàn tất. Tổng cộng có 3.526 ứng cử viên theo khu vực bầu cử từ 60 đảng chính trị, 1.570 ứng cử viên theo danh sách đảng từ 57 đảng và 94 ứng cử viên thủ tướng do 43 đảng đề cử.

Ảnh minh họa: The Nation

Khu vực bầu cử số 30 của thủ đô Bangkok là đơn vị bầu cử có số lượng ứng cử viên nhiều nhất, với 19 ứng cử viên, trong khi người lớn tuổi nhất ứng cử lên tới 90 tuổi.

Bước tiếp theo, EC sẽ tiến hành quy trình kiểm tra tư cách ứng cử viên một cách nghiêm ngặt với sự tham gia của 26 cơ quan chức năng trước khi công bố danh sách ứng cử viên chính thức vào ngày 7-1-2026. Cuộc tổng tuyển cử tại Thái Lan dự kiến được tổ chức vào ngày 8-2-2026, bầu ra 500 hạ nghị sỹ.

Châu Âu chính thức bước sang năm mới 2026

Sau châu Á, người dân ở các quốc gia châu Âu, châu Mỹ... sẽ mở tiệc đón năm mới 2026 bằng những lễ hội ánh sáng, âm nhạc và màn pháo hoa hoành tráng với ước vọng hòa bình, ấm no và hạnh phúc.

Pháo hoa rực rỡ khi chữ "Paris" được chiếu lên Khải Hoàn Môn trong lễ đón năm mới trên đại lộ Champs Elysees ở Paris, Pháp, ngày 1-1-2026. Ảnh: Reuters.

Pháo hoa rực rỡ trên Cổng Brandenburg trong lễ đón năm mới ở Berlin, Đức. Ảnh: Reuters.

Pháo hoa rực rỡ trong lễ đón năm mới ở Valletta, Malta, ngày 1-1-2026. Ảnh: Reuters.