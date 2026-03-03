Tin thế giới sáng 3-3: Iran tấn công 500 địa điểm trả đũa Mỹ và Israel

(GLO)- Iran tấn công 500 địa điểm trả đũa Mỹ và Israel; Tướng Iran cảnh báo tấn công tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz; Mỹ không loại trừ khả năng triển khai bộ binh tới Iran; Venezuela khôi phục các đường bay quốc tế... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 3-3.

Iran tấn công 500 địa điểm trả đũa Mỹ và Israel

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 2-3 cho biết, các đòn tấn công trả đũa của họ cho đến nay đã nhằm vào 500 địa điểm liên quan đến Mỹ và Israel tại Trung Đông.

Khói bốc lên sau khi Iran đánh trúng một mục tiêu ở Qatar. Ảnh: Reuters

Trong một thông báo, IRGC tuyên bố, từ khi xung đột bắt đầu, lực lượng vũ trang Iran đã tấn công 60 mục tiêu chiến lược cùng 500 mục tiêu quân sự của Mỹ và Israel. Thông báo cho biết thêm, IRGC đã phóng hơn 700 thiết bị bay không người lái (UAV) và hàng trăm tên lửa.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2-3 tuyên bố Washington và Tel Aviv đã hạ sát 49 lãnh đạo cấp cao nhất của Iran trong đòn tấn công mở màn của Chiến dịch "Epic Fury" vào sáng 28-2 vừa qua.

Ông Trump đã đưa ra tuyên bố trên trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin Fox News, đồng thời cho biết, Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei đang họp ăn sáng cùng những người thân cận nhất vào buổi sáng xảy ra vụ tấn công khiến ông Khamenei và nhiều quan chức cấp cao Iran thiệt mạng.

Tướng Iran cảnh báo tấn công tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz

Một cố vấn của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 3-3 cảnh báo rằng mọi tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz có thể trở thành mục tiêu tấn công trong bối cảnh căng thẳng quân sự leo thang tại khu vực.

Tàu chở dầu Skylight mang cờ Palau bốc cháy dữ dội sau khi bị đánh trúng ngoài khơi Oman ngày 1-3-2026. Ảnh: AFP

Trong bài phát biểu phát trên kênh truyền hình nhà nước Islamic Republic of Iran Broadcasting, Tướng Ebrahim Jabbari tuyên bố eo biển này “đã bị đóng cửa” và cảnh báo lực lượng hải quân và lục quân của IRGC sẽ tấn công bất kỳ con tàu nào tìm cách đi qua khu vực.

“Eo biển đã bị đóng cửa, và bất cứ ai muốn đi qua, lực lượng hải quân và lục quân IRGC sẽ đốt cháy những con tàu đó. Đừng đến khu vực này”, ông Jabbari nói.

Theo ông Jabbari, Iran sẽ không cho phép hoạt động xuất khẩu dầu từ khu vực tiếp tục cho đến khi các bên đối địch “cảm nhận được áp lực khi bị đặt vào thế khó”.

Mỹ không loại trừ khả năng triển khai bộ binh tới Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2-3 tuyên bố không loại trừ khả năng triển khai bộ binh, đồng thời đe dọa một "làn sóng" tấn công mới, "lớn" hơn nhằm vào Iran. Cho đến thời điểm hiện tại, các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Iran hoàn toàn là những đợt không kích bằng tên lửa và bom. Việc ông Trump không loại trừ khả năng đưa bộ binh vào Iran làm gia tăng nguy cơ tổn thất về người.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Nhà lãnh đạo Mỹ nêu 4 mục tiêu chính của chiến dịch tấn công Iran "quy mô lớn" là phá hủy năng lực tên lửa của Iran; tiêu diệt Hải quân của nước này; ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân; và chấm dứt việc Iran trang bị vũ khí, tài trợ và chỉ đạo các nhóm khủng bố bên ngoài biên giới nước này. Tổng thống Trump khẳng định cuộc tấn công nhằm vào Iran đạt được các mục tiêu đề ra trước thời hạn, nhưng đồng thời cảnh báo cuộc xung đột có thể kéo dài hơn dự kiến ban đầu.

NATO sẽ không can dự vào chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran

Theo Tổng Thư ký NATO Mark Rutte, không có khả năng khối này sẽ can dự vào chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran.

Tổng Thư ký NATO Mark Rutte. Ảnh: Reuters



Khi được hỏi về khả năng NATO can dự trực tiếp vào cuộc xung đột, Tổng Thư ký Mark Rutte tỏ ra dứt khoát, cho rằng “không ai thực sự tin” liên minh sẽ bước vào cuộc chiến này.

Ông Rutte nói: “Đây là Iran, đây là vùng Vịnh, đây là khu vực nằm ngoài lãnh thổ NATO”.

Tuy nhiên, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte cho biết ông hoàn toàn ủng hộ quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc phát động tấn công Iran và loại bỏ lãnh đạo tối cao của nước này. Ông nói rằng các đồng minh có thể hỗ trợ nỗ lực này ngay cả khi không trực tiếp tham gia vào các hoạt động quân sự, thông qua công tác hậu cần và tiếp cận.

Venezuela khôi phục các đường bay quốc tế

Ngày 2-3 (giờ địa phương), các nhà chức trách hàng không Venezuela thông báo sẽ thúc đẩy nhanh việc khôi phục các đường bay quốc tế ngay trong tháng 3 này, với việc kích hoạt ít nhất 9 đường bay mới và tái lập các tuyến quốc tế từ châu Âu, châu Á và khu vực Mỹ Latinh.

Một cảng hàng không ở Venezuela. Ảnh: AP

Các chuyến bay được phục hồi sẽ kết nối Venezuela với Tây Ban Nha (Madrid và Tenerife), Thổ Nhĩ Kỳ (Istanbul), Colombia (Medellín và Bogotá), Brazil (São Paulo) và Cộng hòa Dominica (Punta Cana).

Đầu tháng này, hãng hàng không Colombia Wingo đã khai trương tuyến bay trực tiếp giữa Medellín và Caracas với tần suất 3 chuyến/tuần, đánh dấu bước đi quan trọng trong việc nối lại giao thương hàng không giữa hai nước sau thời gian gián đoạn. Theo kế hoạch, từ tháng 4 hãng sẽ mở rộng tần suất kết nối giữa hai thủ đô.

Hãng Turkish Airlines của Thổ Nhĩ Kỳ cũng cho biết sẽ tái khởi động các chuyến bay giữa Caracas và Istanbul với tần suất 3 chuyến/tuần. Hãng hàng không Brazil Gol sẽ nối lại tuyến giữa Caracas và São Paulo 4 lần/tuần, còn hãng nội địa Rutaca dự định khai thác 2 chuyến/tuần đến Punta Cana từ ngày 12-3. Các hãng Estelar Iberojet và Plus Ultra của Tây Ban Nha cũng sẽ phục hồi chuyến Madrid và Tenerife với Caracas hàng tuần.