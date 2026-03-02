Tin thế giới sáng 2-3: Iran thông báo thêm 7 chỉ huy quân đội thiệt mạng, Israel tiếp tục tấn công

(GLO)- Iran thông báo thêm 7 chỉ huy quân đội thiệt mạng, Israel tiếp tục tấn công; Mỹ cảnh báo chiến dịch không kích kéo dài nhiều tuần; Ngành hàng không Trung Đông tê liệt sau xung đột; Tổ chức OPEC+ nhất trí tăng sản lượng dầu... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 2-3.

Iran thông báo thêm 7 chỉ huy quân đội thiệt mạng, Israel tiếp tục tấn công

Giới chức Iran công bố thêm danh tính những người thiệt mạng trong các vụ tập kích của Mỹ và Israel, gồm Chánh Văn phòng Tổng tư lệnh tối cao Mohammad Shirazi cùng cấp phó là Akbar Ebrahimzadeh, lãnh đạo Cục Tác chiến Bộ tổng tham mưu Bahram Hosseini Motlagh, phó lãnh đạo Cục Tình báo thuộc Bộ tổng tham mưu quân đội Saleh Asadi, phó lãnh đạo Cục Hậu cần và Bảo đảm Kỹ thuật Mohsen Darreh Baghi, lãnh đạo Cục Tình báo Cảnh sát quốc gia Gholamreza Rezaeian và lãnh đạo Cục Hậu cần Hassan Ali Tajik.

Khói bốc lên sau một vụ nổ tại Tehran, ngày 1-3-2026. Ảnh: WANA/Reuters

Tối 1-3, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết, không quân nước này đã phát động đợt tập kích quy mô lớn, với sự tham gia của hơn 100 máy bay chiến đấu, đánh phá các mục tiêu bên trong thủ đô Tehran của Iran. Trong số các cơ sở bị phá hủy có các cơ quan đầu não của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Chuẩn tướng Effie Defrin, người phát ngôn của IDF khẳng định toàn bộ những người có mặt bên trong các cơ sở bị tấn công, đều không sống sót.

Trong khi đó, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ tại Trung Đông (CENTCOM) thông báo trong 2 ngày qua, lực lượng Mỹ tại khu vực, đã tấn công hơn 1.000 mục tiêu ở Iran.

Mỹ tuyên bố phá hủy 9 tàu chiến Iran, cảnh báo chiến dịch không kích kéo dài nhiều tuần

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 1-3 tuyên bố quân đội Mỹ đã phá hủy 9 tàu chiến Iran và đang “truy lùng số còn lại”.

Ông cho biết các cuộc không kích của Mỹ cũng đã đánh trúng và phần lớn phá hủy tổng hành dinh hải quân Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh; Reuters

Tổng thống Trump cũng đã phác thảo điều mà ông mô tả là một mốc thời gian tiềm năng cho cuộc xung đột của Mỹ với Iran, cho rằng chiến dịch này có thể kéo dài vài tuần “cho đến khi đạt các mục tiêu đề ra”.

“Ngay từ đầu, chiến dịch được dự tính là một quá trình kéo dài 4 tuần. Chúng tôi dự tính sẽ là khoảng 4 tuần”, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết trong một cuộc trả lời phỏng vấn qua điện thoại hôm 1-3.

“Các hoạt động tác chiến vẫn đang tiếp diễn vào thời điểm này, với toàn bộ sức mạnh, và sẽ tiếp tục cho đến khi tất cả các mục tiêu của chúng ta được hoàn thành”, ông nói, nhưng không nêu thêm chi tiết mục tiêu đó là gì.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Lầu Năm Góc tăng cường ném bom các mục tiêu quân sự của Iran, triển khai máy bay ném bom tàng hình B-2 từ Mỹ để tấn công các cơ sở tên lửa kiên cố nằm sâu dưới lòng đất của Iran.

Quân đội Iran đang đáp trả với hàng trăm cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái. Mỹ xác nhận 3 quân nhân đầu tiên thiệt mạng và 5 người khác bị thương nặng.

Ngành hàng không Trung Đông tê liệt sau xung đột

Truyền thông châu Âu đưa tin, khoảng 19.000 chuyến bay trên toàn cầu đã bị hoãn trong đó hàng nghìn chuyến bay trên khắp Trung Đông và vùng Vịnh đã bị hủy trong ngày thứ 7 và Chủ nhật vì một số quốc gia đóng cửa không phận.

Quầy làm thủ tục hiển thị thông tin về một chuyến bay bị hủy tại sân bay London Gatwick ở Crawley, ngày 28-2-2026, sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran. Ảnh: AFP

Các hãng hàng không châu Âu ra thông báo tạm ngừng các chuyến bay đến một số khu vực Trung Đông cho đến ngày 7-3, trong bối cảnh Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công vào Iran.

Một số hãng hàng không như Bahrain, Iran, Iraq, Israel, Jordan và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất nằm trong số các quốc gia đã tuyên bố đóng cửa một phần không phận, buộc phải tạm dừng, hủy bỏ và chuyển hướng các chuyến bay, khiến hàng chục nghìn hành khách bị mắc kẹt.

Trên trang web theo dõi chuyến bay FlightAware cho biết khoảng 19.000 chuyến bay trên toàn cầu đã bị hoãn. Trong khi đó, Flightradar24 cho biết hơn 3.400 chuyến bay đã bị hủy vào Chủ nhật tại 7 sân bay quốc tế ở Trung Đông.

Xung đột tại Trung Đông: Tổ chức OPEC+ nhất trí tăng sản lượng dầu

Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về việc tăng nhẹ sản lượng dầu mỏ trong phiên họp ngày 1-3. Động thái này nhằm ứng phó với tình trạng gián đoạn vận tải biển nghiêm trọng tại khu vực Trung Đông sau các diễn biến quân sự mới nhất giữa Mỹ - Israel và Iran.

Một cơ sở khai thác dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Theo các nguồn tin nội bộ OPEC+, liên minh này đã đồng ý về nguyên tắc tăng sản lượng khai thác thêm 206.000 thùng/ngày.

Động thái tăng sản lượng được kỳ vọng sẽ giảm bớt áp lực thiếu hụt nguồn cung toàn cầu, đặc biệt là sau khi eo biển Hormuz - tuyến hàng hải huyết mạch lưu thông hơn 20% lượng dầu thế giới - bị phong tỏa từ ngày 28-2 theo cảnh báo của phía Iran.

Mặc dù OPEC+ có truyền thống tăng sản lượng để bù đắp sự thiếu hụt, giới phân tích cảnh báo năng lực sản xuất dự phòng hiện nay của nhóm rất hạn chế. Phần lớn khả năng tăng thêm tập trung vào hai "ông lớn" là Ả rập Xê út và Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE).

Thái Lan tạm dừng xuất khẩu dầu do căng thẳng tại Eo biển Hormuz

Chính phủ Thái Lan đã ra lệnh tạm dừng mọi hoạt động xuất khẩu dầu và kích hoạt Trung tâm Giám sát Năng lượng Khẩn cấp sau khi Iran tuyên bố đóng cửa Eo biển Hormuz. Động thái này nhằm bảo vệ an ninh năng lượng quốc gia trước nguy cơ gián đoạn nguồn cung và biến động giá dầu thô thế giới.

Bộ trưởng Năng lượng Thái Lan Attaphol Rerkpiboon cho biết nước này tạm dừng mọi hoạt động xuất khẩu dầu và kích hoạt Trung tâm Giám sát Năng lượng Khẩn cấp sau khi Iran tuyên bố đóng cửa Eo biển Hormuz. Ảnh: NBT World

Bộ trưởng Năng lượng Thái Lan Attaphol Rerkpiboon cho biết, các cơ quan chức năng đã được chỉ đạo theo dõi sát tình hình Trung Đông, đánh giá tác động đến dự trữ và giá bán lẻ trong nước, đồng thời chuẩn bị các biện pháp ứng phó ngắn hạn và dài hạn. Chính phủ Thái Lan khẳng định sẵn sàng sử dụng Quỹ Nhiên liệu Dầu khí để trợ giá nếu thị trường toàn cầu biến động mạnh.

Bộ Năng lượng Thái Lan khuyến cáo người dân không nên hoang mang hay tích trữ nhiên liệu, đồng thời kêu gọi cộng đồng cùng thực hiện tiết kiệm năng lượng để giảm áp lực chi phí nhập khẩu và giữ ổn định thị trường trong giai đoạn biến động.